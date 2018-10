SVI vergibt 2:0-Führung

In der Fußball-Bezirksliga Bad. Schwarzwald hat sich der SV Immendingen beim SV Hölzlebruck nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 zufrieden geben müssen. Der FC Gutmadingen besiegte im Spitzenspiel den FC Königsfeld 3:1. In der Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald gab es für den FV Möhringen in Lenzkirch eine 0:5-Niederlage.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV Hölzlebruck – SV TuS Immendingen 2:2 (0:0). In einem umkämpften Spiel standen beide Defensivreihen lange recht sicher. Dann aber ging Immendingen den Torknoten mit einem Doppelschlag in der 77. und 80. Minute 2:0 in Führung. Doch Hölzlebruck blieb dran und kam durch Henrick Sorgius noch zum 2:2. - Tore: 0:1 Marcel Winkler (77.), 0:2 Dennis Martin (80.), 1:2, 2:2 Henrick Sorgius (82., 90.). - Schiedsrichter: Aykut Demiral (Bräunlingen). Zuschauer: 80.

FC Gutmadingen – FC Königsfeld 3:1 (3:0). Im Spitzenspiel Erster gegen Dritter kam Gutmadingen durch eine scharfe Hereingabe von Benjamin Huber durch ein Eigentor der Gäste früh zur Führung. Der Gast vergab in der sechsten Minute den Ausgleich. Spielertrainer Jörg Holik setzte den Ball beim Handelfmeter über die Querlatte. Gutmadingen hatte mehr Ballbesitz und baute so den Vorsprung auf 3:0 aus. Nach der Pause fand Königsfeld besser ins Spiel. Über gute Aktionen gelang das 3:1. Sonst spielte sich viel im Mittelfeld ab. - Tore: 1:0 Eigentor (3.), 2:0 Stefan Schmid (20.), 3:0 Tobias Kienzler (35.), 3:1 Thomas Winkler (70.). - Schiedsrichter: Peter Becker (Hinterzarten). - Zuschauer: 150.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FC Lenzkirch – FV Möhringen 5:0 (1:0). In der erste Hälfte konnte der FV Möhringen noch dagegenhalten. Im zweiten Durchgang brachen die Dämme. Der FC Lenzkirch nutzte nun die Chancen und ließ dem Gast keine Chance mehr. - Tore: 1:0 (36.) Harald Juchum, 2:0 (56. Eigentor) Stefan Huber, 3:0, 4:0 (64., 75.) Felix Jägler. 5:0 (81., Foulelfmeter) Tim Rüdiger. - Schiedsrichter: Uwe Freigang (St. Georgen). - Zuschauer: 90.

TuS Bonndorf II – SG Kirchen-Hausen 0:1 (0:0). Die Partie verlief auf Augenhöhe. Der Gastgeber verteidigte bis auf eine Aktion gut. Die SG Kirchen-Hausen tat sich schwer, zum Abschluss zu kommen. - Tore: 0:1 (49.) Yannic Thoma. - Schiedsrichter: Frank Bugiel (St. Georgen). - Zuschauer: 50. - Gelbrote Karte: SG Kirchen-Hausen (88.).