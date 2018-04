SVI muss im Pokal ran – HSV empfängt den SV Denkingen

Am Mittwoch und Donnerstag finden eine ganze Reihe von Fußball-Nachholspielen in den verschiedenen Spielklassen im Fußballbezirk Schwarzwald, ebenso auch im südbadischen Bezirk Bodensee statt. Bereits am Mittwoch kommt es in Hattingen zum Top-Spiel der Bezirksliga Bodensee zwischen dem Tabellendritten Hattinger SV und dem Fünften SV Denkingen.

Bezirksliga Schwarzwald

FV Fatihspor Spaichingen – SV Villingendorf (Do., 19 Uhr/Vorrunde 0:4). Gastgeber Fatihspor Spaichingen hat sich, den jüngsten Ergebnisen nach zu urteilen, schon aufgegeben. Da geht der SV Villingendorf als klarer Favorit ins Spiel.

SpVgg Trossingen – SC Wellendingen (2:1). Beim SC Wellendingen scheint nach dem Sieg gegen den Tabellenführer VfL Mühlheim wieder der Alltag eingekehrt zu sein. Von der SpVgg Trossingen darf man darum einen weiteren Heimsieg erwarten.

Kreisliga A, Staffel 2

SC 04 Tuttlingen II – FC Frittlingen (Mi., 19 Uhr/0:5). Die Gastgeber können sich nicht zurücklehnen und ausruhen, sonst muss man am Ende noch zittern. Mit einer starken Leistung sollte ein knapper Heimerfolg möglich sein.

FSV Denkingen – FSV Schwenningen (Do., 19 Uhr/2:2). Wenn die FSV Schwenningen vorne mitspielen will, muss der Gast aus Denkingen die Punkte mitnehmen. Das dürfte kein einfaches Unterfangen sein. Denkingen ist für ein erneutes Unentschieden gut.

Kreisliga B, Staffel 2

Türkgücü Tuttlingen – SC 04 Tuttlingen III (Mi., 19 Uhr/1:4). Im Tuttlinger Stadtduell ist die 04-Dritte Favorit. Das Schlusslicht Türkgücü wird eher darauf aus sein, die drohende Niederlage im Rahmen zu halten.

SV Schörzingen – FC Weigheim (Do., 19 Uhr/1:1). Beide Mannschaften spekulieren auf den Relegationsplatz zur A 2. Mit dem Heimvorteil will der SV Schörzingen die drei Punkte am Ort behalten.

SV Böttingen – SV Egesheim (2:6). Der SV Egesheim kommt mit der Empfehlung eines 6:0-Sieges über Ostern. Alles andere als ein Gästesieg wäre eine Überraschung.

Kreisliga C, Staffel 3

VfL Nendingen II – SV Renquishausen II (Donnerstag, 19 Uhr). Ein VfL-Erfolg würde nicht überraschen.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – SV Denkingen (Mi., 18.15 Uhr/Vorrunde 0:1). Für die Gastgeber geht es um den zweiten Tabellenplatz. Mit einem Heimsieg könnte der HSV den momentanen Zweiten, Hegauer FV, hinter sich lassen. Das müsste mit dem Heimvorteil zu schaffen sein.

Bezirkspokal Bad. Schwarzwald

Viertelfinale: SV Immendingen – SV Saig (Mittwoch, 19 Uhr). Nach dem 3:2-Sieg gegen die Spitzenmannschaft FC Königsfeld sollte für den Bezirksligisten SV Immendingen ein Heimsieg möglich sein. Der SV Saig spielt zwei Klassen tiefer in der Kreisliga B, nimmt dort in der Staffel 3 augenblicklich den zweiten Platz ein. - Außerdem spielen heute um 19 Uhr: FC Gütenbach – FV Tennenbronn, FC Brigachtal – FC Pfaffenweiler. Die vierte Partie des Viertelfinales, SV Geisingen – FC Königsfeld, findet am Mittwoch, 11. April, um 19 Uhr statt.