SVI kassiert in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich

In der Fußball-Bezirklsiga Bad. Schwarzwald hat der FC Gutmadingen seine Titelchancen gewahrt und den FC Pfaffenweiler 5:3 besiegt. Im Kellerduell trennten sich der FC Weilersbach und der SV Immendingen 2:2. Der FV Möhringen feierte in der Kreisliga A 2 einen 3:0-Sieg in Eisenbach.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen – FC Pfaffenweiler 5:3 (1:2). Pfaffenweiler agierte vor der Pause recht sicher und ging früh in Führung. Zwar konnte der Gastgeber sofort ausgleichen. Aber erneut Tim Simon brachte den Gast verdient wieder in Führung. Nach der Pause drehte Gutmadingen dann auf und nutzte nun seine Chancen zum 5:2 aus. Das Zusammenspiel der Offensivabteilung funktionierte beim Gastgeber. Pfaffenweiler enttäuschte nicht und belohnte sich für sein engagiertes Spiel noch mit dem dritten Treffer. - Tore: 0:1 Tim Simon (9.), 1:1 Dominik Maus (10.), 1:2 Tim Simon (20.), 2:2 Benjamin Huber (53.), 3:2 Stefan Schmid (64.), 4:2 Manuel Huber (74.), 5:2 Claudius Hirt (76.), 5:3 Sebastian Merz (78.). - Schiedsrichter: Lukas Fleig (Brigachtal). - Zuschauer: 100.

FC Weilersbach – SV TuS Immendingen 2:2 (1:1). Im Duell der beiden Kellerkinder gab es am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden, das aber im Kampf um den Klassenerhalt keinem der beiden Teams etwas nützt. Weilersbach erwischte einen guten Start und ging früh in Führung. Doch dann unterlief dem Gastgeber ein Fehler, den Immendingen zum 1:1 nutzte. Jetzt war die Partie ausgeglichen. Beide Teams trafen dann noch jeweils den Pfosten. In der 64. Minute hielt der Immendinger Torhüter Gerrit Winkler einen Elfmeter der Gastgeber. In der Nachspielzeit kam Weilersbach noch zum Ausgleich. - Tore: 1:0 Tolga Sözer (8.), 1:1 Dennis Martin (21.), 1:2 Jaruka Ndow (83.), 2:2 Simon Neininger (91.). - Schiedsrichter: Frank Faller (Bräunlingen). - Zuschauer: 80.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SV Eisenbach – FV Möhringen 0:3 (0:2). Die ersten 45 Minuten gehörten klar den Gästen, die ihre beiden Treffer gut herausspielten. Eisenbach bemühte sich in der zweiten Hälfte, blieb aber erfolglos. Ein Konter von Möhringen sorgte gegen die dezimierten gastgeber für die Entscheidung. - Tor: 0:1 (17.) Lukas Klüppel, 0:2 (44.) Mohamed Gomina, 0:3 (71.) Stephan Paulsen. - Schiedsrichter: Ralph Hettich (St. Peter). - Zuschauer: 100. Gelbrote Karte: SV Eisenbach (55.).

SV Aasen – SG Kirchen-Hausen 2:0 (2:0). Aasen agierte von Beginn an konzentriert und ließ Kirchen-Hausen nicht ins Spiel kommen. Die Hausherren hatten ein klares Chancenplus. In der ersten Hälfte schnürte Schwaab seinen Doppelpack und war damit der Mann des Spiels, wobei Aasen eine gute Mannschaftsleistung an den Tag legte. - Tore: 1:0, 2:0 (24., 31.) Thomas Schwaab. - Schiedsrichter: Felix Gärtner (Dauchingen). - Zuschauer: 120. - Gelbrote: SG Kirchen-Hausen (66.).