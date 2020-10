SVG verliert erst den Faden, dann das Spiel

In der Fußball-Bezirksliga bilden Aufsteiger FSV Denkingen sowie der SV Villingendorf auch nach dem 8. Spieltag das Führungsduo. Auch der FSV Schwenningen setzte mit dem 4:1 beim Schlusslicht SV Gosheim setzte seine Siegesserie fort. Der SV Zimmern II unterlag beim SV Renquishausen 2:4.

SV Gosheim - FSV Schwenningen 1:4 (1:1). - Tore: 1:0 (38.) Adem Sari (Elfmeter), 1:1, 1:2, 1:3 (45.+2, 54., 70.), Dogukan Albayrak, 1:4 (74.) Turhan Erkem. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Marcel Schilling (Glatten). Gosheim kam gut in die Partie und führte durch einen Strafstoß von Adem Sari (38.) bis dahin verdient 1:0. Doppeltes Pech für die FSV war, dass sich Ahmet Arslan, der den Strafstoß verursacht hatte, sich dabei das Sprunggelenk brach. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gab es für den SVG die kalte Dusche. Dogukan Albayrak traf mit der erste guten Chance zum 1:1 für die Gäste. Von diesem Treffer sichtlich beflügelt gab Schwenningen den Ton an, während bei Gosheim der Faden gerissen war. „Der Gegner hat uns nun viele Räume gelassen, die meine Mannschaft gut genutzt hat“, bilanzierte FSV-Coach Almir Smakovic.

SV Renquishausen – SV Zimmern II 4:2 (0:1). - Tore: 0:1 (36.) Thibaud Natschke, 0:2 (56.) Oskar Szymanski, 1:2, 2:2 (60./Elfmeter, 65.) Marius Butz, 3:2 (70.) Jonas Rack, 4:2 (86.) Marius Butz. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Mario Barisic (Sigmaringen). - Gelb-Rote Karten: Thibaud Natschke (70.), Oskar Szymanski (71.) beide Zimmern II. In einer zerfahrenen ersten Halbzeit hatte der SVR Pech, weil Marius Butz nach dem 0:1 nur die Latte traf. Als Oskar Szymanski (56.) das 2:0 erzielte, sah der SVZ wie der Sieger aus. „Wir sind trotz des Rückstands ruhig geblieben, haben an uns geglaubt“, verteilte Marius Butz ein Lob an sein Team. Mit einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten sorgte er für das 2:2. Die Gäste hatten nun den Faden verloren. Beim 3:2 des SVR wollten sie ein Abseits gesehen haben, reklamierten vehement beim Schiri, der dafür zwei Gästespielern die Gelb-Rote Karte zeigte.

SV Bubsheim – SC Wellendingen 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 (43.) Daniel Geisel. - Zuschauer: 180. - Schiedsrichter: Özer Karslioglu (Krauchenwies). Bubsheim bestimmte meist das Geschehen und landete einen verdienten Erfolg. Gegen die tief stehenden Gäste taten sie sich schwer gute Chancen zu kreieren. Der SC konterte vor der Pause zweimal gefährlich, wobei sich SV-Torhüter Kevin Grepo auszeichnen konnte. Auch nach der Halbzeit hatte der SVB mit der Führung im Rücken Vorteile, ließ den Gästen nichts mehr zu, so dass Grepo nahezu beschäftigungslos blieb.

SG 08 Schramberg/SV Sulgen – FSV Denkingen 3:4 (2:2). - Tore: 1:0 (3.) Mario Mato, 2:0 (4.) Andy Hirt, 2:1 (32.) Heiko Klumpp, 2:2 (44.) Lukas Dressler, 2:3 (48.) Marc Marquart, 2:4 (58.) Lukas Dressler, 3:4 (65.) Mario Matos. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Eduard Semling (Welschensteinach). Die SG überraschte die Gäste mit druckvollem Angriffsspiel, führten nach vier Minuten 2:0. Auch danach waren sie gefährlich, verpassten aber den dritten Treffer. Nach einer halben Stunde legten die Gäste zu, schafften noch vor der Pause das 2:2. Vom Ausgleich beflügelt legten die Gäste nun los und brachten den Vorsprung in Ziel. FV 08 Rottweil – SV Winzeln 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 (22.) Arber Krasniqi (Elfmeter), 1:1 (31.) Niklas Sohmer, 2:1 (37.) Alessandro Palazzo, 2:2 (59.) Simon Gaus. - Zuschauer: 90.

SpVgg Bochingen – SV Villingendorf 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 (39.) Vincent Krüger, 0:2 (41.) Denis Kimmich, 0:3 (83.) Marc Müller. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Kevin Schmidt (SRG Tübingen).

SG Böhringen/Dietingen – FV Kickers Lauterbach 3:0 (0:0). - Tore: 1:0 (67.) Julian Schneider, 2:0 (85.) Nicolai Supper, 3:0 (87.) Julian Schneider. - Zuschauer: 110. - Schiedsrichter: Fotis Josifidis (Onstmettingen). - Gelb-Rote Karte: Steffen Kramer (75./SG).

SG Bösingen II/Beffendorf – SG Deißlingen/Lauffen 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 (16.) Marius Haaga, 1:1 (25.) Rouven Irion. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Rainer Scheel (Erzingen). Gelb-Rote Karte: Daniel Matt (77./Deißlingen/Lauffen).