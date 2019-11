SV Zimmern II prüft Spitzenreiter Trossingen

Die Fußball-Bezirksliga Schwarzwald startet in die Rückrunde: Von den Spitzenmannschaften hat die SpVgg Trossingen in Zimmern eine voraussichtlich schwerere Aufgabe vor der Brust als Verfolger SV Villingendorf, der daheim auf die SG Deißlingen/Lauffen trifft. Im Kreis-Derby will sich der SV Bubsheim für das 2:3 in Hinspiel gegen den SV Gosheim revanchieren und Punkte im Abstiegskampf sammeln. Der SV Renquishausen reist zum drittplatzierten SV Winzeln. Die SpVgg Bochingen ist spielfrei.

FV 08 Rottweil – SG Bösingen II/Beffendorf (Samstag, 15 Uhr; Hinspiel: 1:1). Rottweil hat in den letzten beiden Spielen mehr Punkte geholt (6) als in elf vorhergehenden Spielen zusammen (5). Das Nachholspiel gegen Lauterbach (15. Dezember) ist noch offen. Daheim trifft man auf die seit drei Spielen ungeschlagene SG Bösingen II/Beffendorf.

SV Bubsheim – SV Gosheim (Sonntag, 14 Uhr; 2:3). Siehe Spiel des Tages.

SV Villingendorf – SG Deißlingen/Lauffen (4:2). Die SG Deißlingen/Lauffen scheint in dieser Saison nicht in der Verfassung zu sein, den SV Villingendorf im Kampf um die Tabellenspitze zu ärgern. Die Gäste werden vor allem gegen direkte Konkurrenten nicht verlieren dürfen, um nicht weiter zurückzufallen. Der SVV sollte seiner Favoritenrolle gerecht werden.

SV Winzeln – SV Renquishausen (4:1). Im Nachholspiel in Bubsheim am Donnerstag schrammte der SVR am zweiten Saisonsieg vorbei, als man in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich kassierte. Winzeln ist im Vorfeld dieser Partie dennoch stärker einzuschätzen und hat Heimrecht. Den Mittelfeldanschluss hat das Schlusslicht noch nicht verloren. Ein unerwarteter Punktgewinn käme dem SVR gelegen.

SG 08 Schramberg/SV Sulgen – FV Kickers Lauterbach (2:3). Platz fünf, 24 Punkte – und noch zwei offene Nachholspiele. So sieht die Ausgangslage der aufgestiegenen Kickers Lauterbach vor dem Derby aus. Wenn das Formtief der Spielgemeinschaft anhält, wird sie in der Rückrunde noch in den Abstiegskampf verwickelt.

SC Wellendingen – FSV Schwenningen (0:2). Der SCW scheint sich gefangen zu haben, hat in drei der vergangenen fünf Spiele gepunktet und gegen Winzeln (0:2) und Villingendorf (0:1) erst nach der Pause knapp verloren. Die FSV steht vor keinem einfachen Auswärtsspiel.

SV Zimmern II – SpVgg Trossingen (1:4). 6:1 (gegen die SG Deißlingen/Lauffen) und 6:0 (gegen den SV Gosheim): Das sind die vergangenen beiden Heimergebnisse der Landesliga-Reserve. Mit Oskar Szymanski hat man auch einen Torjäger in den eigenen Reihen. Er hat ebenso wie SpVgg-Stürmer Dimitri Stroh 14 Tore erzielt. Nach dem 7:0 in Gosheim waren die Gäste spielfrei und wollen dort weitermachen, wo sie in der Hinrunde aufgehört haben.