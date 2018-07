SV Zimmern erhält Anschauungsunterricht

Mehrere Fußballteams aus der Region waren am Wochenende im Testspieleinsatz. Der Erfolg war sehr unterschiedlich.

SC 04 Tuttlingen - FC 08 Villingen U 23 1:2 (1:0). Trotz hochsommerlicher Temperaturen zeigten beide Mannschaften eine ansprechende Leistung. Ein Klassenunterschied war zwischen dem gastgebenden Bezirksligisten und der Villinger Landesliga-Mannschaft, die in der vergangenen Saison in den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga Südbaden knapp gescheitert war, nicht erkennbar. Der SC 04 hatte anfangs deutlich mehr Ballbesitz. Beide Abwehrreihen waren aber meistens Herr der Situation. Es ergaben sich nicht viele Chancen.

Nach einem Foul im Villinger Strafraum an Stürmer Fatih Bastuglu verwandelte Florin Tirca den Elfmeter souverän zum 1:0 (33.). Villingens neuer Torhüter Marcel Bender (früher SpVgg Aldingen und SC 04 Tuttlingen) hatte keine Abwehrchance. Die 08-Reserve kam erst kurz vor der Halbzeit zu zwei Chancen durch Luca Crudo, der in der 44. Minute am Pfosten scheiterte.

Nach einem schönen Spielzug gelang Tijan Jallow (62.) aber der Ausgleich. Danach gab es auf beiden Seiten etliche Auswechslungen. In der 80. Minute gelang dem eingewechselten Abdullah Cil (vorher FC Bad Dürrheim) der 2:1-Siegtreffer für Villingens U23. Kenny De Souza Heindel und Tirca hatten den möglichen Ausgleich für Tuttlingen noch auf dem Fuß.

SpVgg F.A.L. – VfL Mühlheim 0:3 (0:3). Die Gäste legten beim südbadischen Landesligisten eine starke Leistung hin und gewannen in der Höhe verdient. Die Gastgeber wirkten zeitweise überfordert und mussten froh sein, nicht eine Klatsche erhalten zu haben.

Vom Anpfiff weg nahm der VfL das Spiel in die Hand und ließ der Spielvereinigung nur wenig Möglichkeiten, das eigene Offensivspiel zu gestalten. Dem 1:0 durch Mühlheims Torjäger Maximilian Bell (9.) ging eine gelungene Kombination aus dem Mittelfeld voraus. Fünf Minuten später vergab Stefan Rebholz freistehend das mögliche 2:0. Nach einem der zahlreichen Mühlheimer Eckstöße erhöhte Kai Stelter per Kopfball (22.).

Neuzugang Andreas Leibinger hatte kurz danach Pech, als sein Schuss vom Pfosten zurück ins Feld sprang. In der 44. Minute gelang dem früheren Gosheimer das 3:0. Er drückte eine Flanke zum 3:0 über die Linie. Im zweiten Durchgang machten sich die zahlreichen Auswechslungen bemerkbar. Es lief nicht mehr viel zusammen. Mühlheim blieb aber beherrschend und hatte zweimal Pech mit zwei Aluminiumtreffern. Mit ihrer einzigen nennenswerten Aktion traf die SpVgg die Latte.

SG Nusplingen/Obernheim – SG Fridingen/Mühlheim 2:1 (2:1). Es standen sich zwei gleichstarke Teams gegenüber. Nach der Gästeführung durch Julian Kessler (23.) nutzten die Gastgeber einen Fehler in Fridingen/Mühlheims Abwehr aus. Tino Butz (28.) war der Torschütze. Als kurz vor der Halbzeit die Führung der Gastgeber durch Christoph Mengis (39.) fiel, glaubte noch niemand daran, dass dies bereits der Endstand sein würde. Im zweiten Durchgang hatten beide Seiten noch genügend Gelegenheit, das Resultat zu ändern. Gäste-Trainer Uwe Braun war nicht unzufrieden über die Leistungen seiner Schützlinge.

VfB Bösingen - Team Schwarzwald U 19 1:0 (0:0). Die Schwarzwald-Auswahl überzeugte zunächst durch ihre Ballsicherheit und ihren Zug zum gegnerischen Tor. Bösingen tat sich nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Südtirol zunächst schwer, ins Spiel zu kommen. VfB-Torhüter Sascha Vögele verhinderte mehrfach den Rückstand. Die Schwarzwaldauswahl profitierte immer wieder von Bösinger Abspielfehlern.

Im zweiten Durchgang kamen die Platzherren besser ins Spiel, minimierten ihre Fehlpassquote und erzielten in der 65. Minute durch Marvin Schlosser den Siegtreffer. Der VfB verpasste es danach, die Schwächen der U 19 in der Viererkette konsequenter auszunutzen. Die Jugendlichen hatten selbst auch noch die Chancen zum Ausgleich.

FC Rielasingen-Arlen – SV Zimmern 5:0 (3:0). Beim südbadischen Verbandsligisten Rielasingen-Arlen, der eine Woche vor dem Saisonstart eine starke Frühform zeigte, war der SVZ auf verlorenem Posten. Die Gastgeber, die sich für den Oberliga-Aufstieg hochkarätig – unter anderem mit den Torjägern Nedzad Plavci (FC 08 Villingen) und Silvio Battaglia (TSV Berg, zuvor SC Pfullendorf) – verstärkt haben, schlugen sofort ein hohes Tempo an.

Gian-Luca Wellhäuser (8.) erzielte die Führung. Plavci (20.) und Rene Greuter (45., Foulelfmeter) legten gegen Zimmern, das mit vielen bisherigen A-Junioren angetreten war, nach. SVZ-Torhüter Allan Jasiak hielt zudem einen Foulelfmeter.

Nach der Pause kam Zimmern zwar etwas besser in die Partie, aber Rielasingen kontrollierte die Partie weiterhin. Plavci (53., 70.) sorgte für den Endstand. „Das war Anschauungsunterricht für unsere vielen jungen Spieler“, stellte Zimmerns Trainer Patrick Fossè fest.