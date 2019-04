SV Wurmlingen prüft Tabellenführer SV Tuningen

Der 24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 bringt den beiden vorne liegenden Mannschaften unangenehme Auswärtsspiele. So muss der Spitzenreiter SV Tuningen beim SV Wurmlingen antreten, der für eine Überraschung sorgen will. Auch der FC Frittlingen dürfte gewarnt sein, wenn er nach Seitingen reist. Ein erneutes Top-Spiel wird in Renquishausen angepfiffen, wenn dort die FSV Schwenningen ihre Visitenkarte abgibt (siehe Spiel des Tages). Der FSV Denkingen ist am Weißen Sonntag spielfrei.

SC 04 Tuttlingen II – SV Kolbingen (So., 13 Uhr/Vorrunde 0:1). Die Gastgeber haben von den vergangenen fünf Meisterschaftsspielen nur eines gewinnen können. Im gleichen Zeitraum haben die Kolbinger allerdings auch nur einen Sieg mehr eingefahren. Die Gastgeber haben ein schlechtes Torverhältnis, der SV Kolbingen dagegen ein positives. Eine Punkteteilung scheint nicht ausgeschlossen.

SpVgg Trossingen II – VfL Nendingen (2:3). Das Schlusslicht VfL Nendingen tritt bei der Trossinger Reserve als Außenseiter an. Der Nendinger Sieg in der Vorrunde dürfte am Sonntag nur schwer zu wiederholen sein. Die Spielvereinigung ist daheim unberechenbar. Da wäre eine Punkteteilung für den VfL schon ein Achtungserfolg.

SV Wurmlingen – SV Tuningen (So., 15 Uhr/2:4). Hier haben beide Mannschaften nichts zu verschenken. Vor allem der Gast aus Tuningen braucht einen Dreier, wenn er ganz vorne mitreden will. Zuletzt hat Wurmlingen bei Fatihspor gewonnen, der SV Tuningen sein Nachholspiel in Renquishausen verloren.

SG Fridingen I/Mühlheim II – FV Fatihspor Spaichingen (0:0). Der Spielgemeinschaft sollte in Fridingen mehr als nur ein Remis, wie in der Vorrunde, gelingen. Während Fatihspor die letzten drei Paarungen verloren hat, stehen bei der Donautal-SG drei Siege zu Buche. Vor allem der Erfolg zuletzt beim FSV Denkingen war überraschend.

SV Seitingen-Oberflacht – FC Frittlingen (0:2). Mit dem FC Frittlingen kommt eine Mannschaft in die Baar, die derzeit ganz vorne mitmischt. Allerdings kann der Sportplatz in Seitingen für Gastmannschaften ein unangenehmes Pflaster sein.

SV Egesheim – TV Wehingen (1:2). Hier hat der TV Wehingen die große Chance, mit einem Sieg in Egesheim etwas für den Klassenerhalt zu tun. Dem Gast dürfte aber klar sein, dass ihm in Egesheim nichts geschenkt wird. Während die Gastgeber in den letzten fünf Spielen einmal gewonnen haben, hat der TVW in dieser Zeit drei Zähler durch Unentschieden geholt.