SV Wurmlingen erobert die Tabellenspitze zurück

Der Start in die neue Saison der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, deutet bis jetzt auf eine durchaus interessante Runde hin, in der Überraschungen durchaus möglich scheinen.

Der SV Wurmlingen (elf Punkte, 19:9-Tore), der sein Heimspiel gegen den FC Frittlingen deutlich für sich entschied (5:0), kehrte am Sonntag erstmals seit dem ersten Spieltag wieder an die Tabellenspitze zurück. Am kommenden Spieltag reist die SVW-Elf zum Top-Spiel nach Schwenningen. Der heimische BSV Schwenningen (zehn, 16:1) will zurück in die Bezirksliga, hat zuletzt in Gunningen 4:0 gewonnen und trägt am 30. September noch sein Nachholspiel gegen die SG Fridingen I/Mühlheim II aus.

Zwischen dem SVW und dem BSV Schwenningen tauchen überraschenderweise die SpVgg Trossingen II (elf, 13:4) und der SV Böttingen (elf, 7:2) auf. Beide sind weiter ungeschlagen. Die Landesliga-Reserve aus der Musikstadt stürzte am Sonntag den FV Fatih Spor Spaichingen (punktlos, 7:18) tiefer in die Start-Krise. In der zehnten Minute der Nachspielzeit sorgte Trossingens Davide Bisceglia für das 2:1.

Neben dem SV Schörzingen (3:24) und der SG Durchhausen/Gunningen (3:16) ist auch die Elf von Spielertrainer Levent Üner weiterhin ohne Erfolgserlebnis. Das SG-Team aus Durchhausen und Gunningen reist am kommenden Sonntag zum SV Schörzingen und hofft dort auf den nötigen Befreiungsschlag.

Ebenfalls verbessert zeigt sich der SV Seitingen-Oberflacht (zehn, 10:4), der sich nach der schwachen Vorsaison in dieser Runde wohl weiter oben ansiedeln wird.