SV TuS Immendingen lädt zum Derby

Während der SV Geisingen am Samstag beim FC Pfaffenweiler um Punkte in der Bezirksliga Badischer Schwarzwald spielt, findet in Immendingen das Topspiel und Kreis-Derby zwischen dem heimischen SV TuS Immendingen und der SG Kirchen-Hausen (Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald) statt. Geisingens Ligakonkurrent FV Möhringen reist am Sonntag in einen Stadtteil von Titisee-Neustadt. In der Bodensee-Staffel der Kreisliga A muss aus dem Kreis Tuttlingen nur die SG Emmingen/Liptingen auswärts antreten.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Pfaffenweiler – SV Geisingen (Samstag, 16 Uhr). Der aktuelle Tabellendritte ist seit drei Partien ungeschlagen und empfängt mit dem SV Geisingen eine Elf, die nach acht Spieltagen schwankende Ergebnisse ausweist. Am vergangenen Samstag punkteten beide Teams dreifach. Der Heimvorteil könnte den FC Pfaffenweiler leicht favorisierten.

SV Hölzlebruck – FV Möhringen (Sonntag, 15 Uhr). Nach jeweils acht Partien liegen beide Mannschaften mit elf Zählern im Mittelfeld des Klassements. Im Pokal unter der Woche (0:4 beim FC Tannheim) traten die Gäste ohne ihre erste Elf an. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem SVH und dem FVM liegt über fünf Jahre zurück. Damals setzte sich Möhringen, noch in der Kreisliga A, mit 4:1 durch. Wer ist am Sonntag erfolgreich?

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SV TuS Immendingen – SG Kirchen-Hausen (Samstag, 16 Uhr). Das Kreis-Derby verspricht durch die tabellarische Situation zusätzliche Spannung. Mit neun Zählern ist die SG Kirchen-Hausen in der Verfolgerrolle, Immendingen führt mit 15 Punkten und einer weißen Weste die Tabelle an. Mit dem Heimvorteil im Rücken will der SVI seine Serie ausbauen.

Kreisliga A 2 Bodensee

SC Gottmadingen-Bietingen II – SG Emmingen/Liptingen (Samstag, 12.30 Uhr). Diese Kontrahenten legten einen durchwachsenen Start hin. Die SG Emmingen/Liptingen blieb zuletzt in drei Spielen ungeschlagen, holte dort die bisherigen fünf Punkte und möchte den Aufschwung gegen die Landesliga-Reserve in Bietingen fortsetzen.

Hattinger SV – SG Stahringen/Espasingen (Sonntag, 15 Uhr). Fünf Siege, ein Unentschieden und kaum Gegentore sind die Bilanz aus den vergangenen sechs Partien: Der Hattinger SV kommt mehr und mehr in Form will sich im Heimspiel die drei Punkte nicht nehmen lassen. Die SG reist in der Außenseiterrolle an und zeigte sich zuletzt defensiv anfällig.

SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen – FC Überlingen II (15.30 Uhr). Nach drei sieglosen Spielen ist die SG etwas abgerutscht, kann mit einem Heimsieg aber den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Zu Gast ist die zweite Mannschaft von Landesligist FC Überlingen, die sich bislang im Tabellenmittelfeld einfindet.

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SG Tengen-Watterdingen. Dem FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen würde der zweite Saisonsieg immens helfen, um einen Schritt nach vorne zu machen. Dazu muss wohl vor allem die Offensive zulegen: Fünf Tore in sechs Spielen zeigen, warum. Die gegnerische Spielgemeinschaft ist noch schwer einzuschätzen.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

FC Hüfingen – SG Aulfingen/Leipferdingen (Sonntag, 15 Uhr); FC Gutmadingen II – FC Wolterdingen.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

FC Pfaffenweiler II – SG Geisingen II (Samstag, 14 Uhr); SV Hölzlebruck II – FV Möhringen II (Sonntag, 13.15 Uhr).

Kreisliga B 6 Bad. Schwarzwald

SV TuS Immendingen II – SG Kirchen-Hausen II (Samstag, 14.15 Uhr).

Kreisliga B 2 Bodensee

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen II – FC Hohenfels-Sentenhart (Sonntag, 12.30 Uhr).

Kreisliga C 4 Bodensee

Hattinger SV II – SG Boll-Krumbach-Bietingen/Gallmannsweil (Samstag, 15.30 Uhr).