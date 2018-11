SV Tuningen rückt auf Platz zwei vor

Der 14. Spieltag hat in der Fußball-Kreisliga A 2 keinen neuen Tabellenführer gebracht. Die FSV Schwenningen gewann beim Schlusslicht Fatihspor Spaichingen 4:0. Zweiter ist jetzt der SV Tuningen durch den 3:1-Heimsieg gegen den TV Wehingen. Der bisherige Zweite, SV Seitingen-Oberflacht, war spielfrei. Am Tabellenende bleibt die Situation wie gehabt: Fatihspor Spaichingen Letzter, der SV Egesheim nach dem verlorenen Heimspiel (1:2) gegen die Tuttlinger 04-Reserve Vorletzter. Der VfL Nendingen verlor das Donautal-Derby mit 1:5 bei der SG Fridingen/Mühlheim und kassierte bereits die zehnte Niederlage.

SV Tuningen – TV Wehingen 3:1 (2:1). - Tore: 1:0 (5. Minute) Andreas Schweizer, 2:0 (22.) Artur Hettinger, 2:1 (36.) Basiru Leigh, 3:1 (76.) Maik Pahlitzsch. - Schiedsrichter: Patrick Born (Dunningen). - Zuschauer: 60. Die Gastgeber zeigten ein gutes Spiel und gewannen verdient. Als der Gast nach einer halben Stunde zum Anschlusstreffer kam, wurde Wehingen zeitweise ebenbürtig. Mit dem 3:1 in der Schlussviertelstunde bekam Tuningen die Partie wieder in den Griff.

FV Fatihspor Spaichingen – FSV Schwenningen 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 (33. Minute) Eigentor, 0:2 (68./Foulelfmeter) Stefan Aleksic, 0:3 (76./Foulelfmeter) Dimitri Bärwald, 0:4 (85.) Ömer Bulut. - Schiedsrichter: Daniel Ludwig (Trochtelfingen). - Zuschauer: 50. - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen Fatihspor (25.), gelbrote Karte gegen FSV (36.). Das Schlusslicht Fatihspor hielt 25 Minuten lang gut mit. Dann kam die FSV immer besser ins Spiel. Hätten die Gäste alle herausgespielten Torchancen genutzt, wäre der FSV-Sieg zweistellig ausgefallen.

FSV Denkingen – FC Frittlingen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 (56. Minute) Mario Braun. - Schiedsrichter: Siegbert Schairer (Dotternhausen). - Zuschauer: 120. Für ein Lokalderby war es ein schwaches Niveau, das beide Mannschaften der guten Zuschauerkulisse boten. Auf beiden Seiten gab es nur wenige Torchancen. Gastgeber Denkingen vergab kurz vor dem „Tor des Tages“ das mögliche 1:0, im Gegenzug folgte das 0:1. Die Platzherren drängten zwar vehement auf den Ausgleich, der aber nicht gelang.

SG Fridingen I/Mühlheim II – VfL Nendingen 5:1 (3:0). - Tore: 1:0 (29. Minute) Leonardo Schillaci, 2:0 (30.) Kevin Schröder, 3:0 (37.) Marcel Schilling, 4:0 (47.) Andreas Hipp, 5:0 (50.) Kevin Schröder, 5:1 (75.) Kevin Mägerle. - Schiedsrichter: Dietmar Traub (Dürmettingen). - Zuschauer: 90. - Besonderes Vorkommnis: SG vergibt Foulelfmeter (54.). Eine Stunde lang spielte die SG groß auf und ließ den Nachbarn aus Nendingen schlecht aussehen. Mit dem vergebenen Strafstoß kam Sand ins Getriebe der Platzherren, die merklich nachließen. Der Ehrentreffer des eingewechselten Mägerle war verdient.

SV Wurmlingen – SV Kolbingen 3:6 (0:3). - Tore: 0:1 (4. Minute) Ralf Sigrist, 0:2 (14.) Lukas Hipp, 0:3 (33.) Ramon Braun, 1:3 (68.) Ümit Cakiki, 1:4 (81.), 1:5 (88.) beide Patrick Garnier, 2:5 (89.) Ümit Cakiki, 2:6 (90.) Jannik Braun, 3:6 (90.+1) Sid Braun. - Schiedsrichterin: Sarah Janz (Unter-/Oberschmeien). - Zuschauer: 80. - Besonderes Vorkommnis: rote Karte gegen Wurmlingen (80.). Die Gastgeber gaben die Partie in der ersten Hälfte aus den Händen. Erst mit dem zwischenzeitlichen 1:3 wurde das Spiel der Wurmlinger etwas besser, ohne dass die Gastgeber aber eine Wende herbeiführen konnten.

SV Egesheim – SC 04 Tuttlingen II 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 (23. Minute) Namik Gülal, 0:2 (50.) David Switalla, 1:2 (64.) Waceslav Komarov. - Schiedsrichter: Emre Keser (Albstadt). - Zuschauer: 40. - Besondere Vorkommnisse: rote Karte gegen SC 04 II (83.); die Gäste vergeben einen Foulelfmeter. Die Gäste aus Tuttlingen beherrschten das Spiel in der ersten Hälfte klar und hätten höher führen müssen. Als die Egesheimer durch den eingewechselten Komarov zum Anschlusstreffer kamen, nahm die Partie hektische Züge an. Auch als die Gäste in Unterzahl waren, gelang Egesheim der Ausgleich nicht.

SV Renquishausen – SpVgg Trossingen II 3:1 (2:1). - Tore: 0:1 (8. Minute) Marco Mazzeo, 1:1 (10.) Marius Butz, 2:1 (26.) Ruben Grießhaber, 3:1 (75.) Marius Butz. - Schiedsrichter: Raimund Geiger (Dornhan). - Zuschauer: 60 - Besonderes Vorkommnis: gelbrote Karte gegen Trossingen II (88.). Über weite Strecken war es ein Spiel zweier guter Mannschaften, die sich auf Augenhöhe gegenüberstanden. Die überraschende Gäste-Führung konnte Renquishausens Torjäger Butz wenig später ausgleichen. Die Halbzeitführung der Gastgeber war verdient. Als Trossingen in der Schlussphase den Ausgleich wollte, wurde der Gast zum entscheidenden 3:1 ausgekontert.