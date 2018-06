SV Spaichingen gewinnt Vorrundenturnier

An den Spielorten Irslingen, Spaichingen und Trossingen ist die Vorrunde des VR-Talentiade-Cups der Fußball-D-Junioren im Bezirk Schwarzwald ausgetragen worden. Von den knapp 60 Mannschaften erreichten 20 die Endrunde, die am 30. September in Böttingen stattfindet.

Insgesamt wurde in zwölf Vorrundengruppen (vier pro Spielort) gespielt. In Irslingen setzten sich die SG Seedorf, die SpVgg Schramberg, die SG Hardt und der SC 04 Tuttlingen II als Gruppensieger durch.

In Trossingen spielten die Vorrundengruppen fünf bis acht. Hier qualifizierten sich die SpVgg Trossingen, der SV Zimmern I, der SV Zimmern II und die SG Stetten/Lackendorf. In Trossingen wurde dann noch um den Vorrundensieg gespielt. Im ersten Halbfinale setzte sich der SV Zimmern I mit 4:2 gegen die SpVgg Trossingen durch. Das zweite Halbfinale entschied der SV Zimmern II mit 2:0 gegen die SG Stetten/Lackendorf für sich. Im Endspiel schlug dann der SV Zimmern I den SV Zimmern II 1:0 und holte sich in Trossingen den Vorrundensieg.

In Spaichingen spielten die Vorrundengruppen neun bis zwölf. Hier holten sich der SV Spaichingen I, der SV Zimmern IV, der SV Spaichingen III und der SC 04 Tuttlingen die Gruppensiege und die Qualifikation für die Endrunde. Auch in Spaichingen wurde noch der Sieger ausgespielt. In den Halbfinalspielen schlug zunächst der SV Zimmern IV den SV Spaichingen I 1:0 und der SV Spaichingen III den SC 04 Tuttlingen 4:3. Im Endspiel setzte sich SV Spaichingen III 1:0 gegen den SV Zimmern IV durch.

Neben den zwölf Vorrundengruppensiegern erreichten mit dem SV Spaichingen II, dem SV Seitingen-Oberflacht, der SG SV Böttingen/Heuberg, der SG Herrenzimmern, dem SV Gosheim, der SG Dietingen, dem SV Sulgen und der SG Deißlingen auch die acht besten Gruppenzweiten die Bezirksendrunde um die VR-Cup-Talentiade am 30. September in Böttingen.