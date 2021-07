SV Spaichingen feiert zwei Pokaltriumphe

Der SV Spaichingen hat sowohl bei den B- als auch bei den C-Junioren den Pokalwettbewerb 2020/21 des Fußballbezirks Schwarzwald gewonnen. Beide Finalspiele fanden am Samstag auf dem Kunstrasenplatz des FV Aichhalden statt.

Bezirkspokalfinale B-Jugend

SV Spaichingen – SG Bubsheim/Heuberg 3:2 (2:0). - Tore: 1:0 (3.) Elias Moosmann, 2:0 (34.) Ommo Kurz, 2:1 (51.) Ruben Dreßler, 2:2 (80.+2) Luis Dreßler, 3:2 (80.+5) Nico Romano. - Gelbe Karten: 2/1. - Schiedsrichter: Matthias Grobs (Wellendingen). - Zuschauer: 150. Die Spaichinger erwischten einen Traumstart in das Final-Derby, gingen durch Elias Moosmann nach drei Minuten in Führung und waren vor der Pause insgesamt das aktivere Team. Der auffällige Ommo Kurz erhöhte nach einem Sololauf über fast den halben Platz mit einem platzierten Distanzschuss auf 2:0 (34.). Zuvor hatte er die Torlatte getroffen (28.). Die Spielgemeinschaft, zusammengesetzt aus den Sportvereinen Böttingen, SV Bubsheim, SV Dürbheim und SV Mahlstetten, holte nach dem Seitenwechsel den 0:2-Rückstand auf. Kurz nachdem Lucas Tomè Rodriguez für den SVS das 3:0 verpasst hatte (50.), verkürzte die SG durch Ruben Dreßler (51.). Das Spiel wurde hitziger und hatte zwei späte Tore parat. Zunächst belohnte sich Bubsheim/Heuberg mit dem späten 2:2 durch Luis Dreßler im Anschluss an einen Freistoß (80.+2), ehe die Primstädter auf der Gegenseite noch durch Kapitän Nico Romano zum umjubelten 3:2-Siegtreffer kamen (80.+5).

„In der ersten Halbzeit war Spaichingen klar besser, in der zweiten wir. Am Ende hat der Glücklichere gewonnen“, bilanzierte Florian Schneider, gemeinsam mit Markus Knupfer und Peter Mattes im SG-Trainerteam, die späte Niederlage. Für Spaichingens Trainer Ralf Wibiral hätte das letzte Spiel hingegen nicht besser enden können. Er steht künftig bei den Aktiven des SVS an der Seitenlinie, nachdem er die heutige B-Jugendmannschaft elf Jahre lang, ab den Bambini, trainiert hat. „Es ist natürlich cool, wenn du im Finale in der zweiten Nachspielminute den Ausgleich bekommst und dann in der 84. Minute den Siegtreffer machst. Das war natürlich ein tolles Gefühl“, so Wibiral nach dem Pokalsieg.

Die Spielerkader:

Spaichingen: Amias Binisan, Lenny Geiger, Finn Bronner, Marlon Müller, Laurin Drefs, Nico Romano, Lucas Tomè Rodriguez, Luis Wibiral, Elias Moosmann, Ommo Kurz, Nicola Susca, Oliver Miched, Davis Friedel, Hannes Bähr, Robin Merkle.

Bubsheim/Heuberg: Tim Schlecht, Andreas Zepf, Florin Stier, Lars Heinemann, Nick Sprenger, Simon Müller, Julian Grimm, Jordan Schiebli, Ruben Dreßler, Marcel Schönhorst, Kevin Hilse, Tim Dupont, Noah Aicher, Finn Mattes, Silas Mattes, Felix Mattes, Leon Mattes, Luis Dreßler.

Bezirkspokalfinale C-Jugend

SG Fluorn-Winzeln – SV Spaichingen 0:4 (0:3). - Tore: 0:1 (24.) Abdurrahim Kusku, 0:2 (27.), 0:3 (28.), 0:4 (69.) alle Silas Frech. - Gelbe Karten: 1/1. - Schiedsrichter: Patrick Born (Beffendorf). - Zuschauer: 160. Die SG Fluorn-Winzeln erwischte den deutlich besseren Start in das Pokalfinale und kam in der Anfangsviertelstunde zu mehreren Möglichkeiten. Etwas unerwartet gelang dem SV Spaichingen auf der Gegenseite durch Abdurrahim Kusku aber der erste Treffer der Partie (24.). Das Team von Trainer Goran Celic nutzte diese Phase des Spiels aus: Silas Frech erzielte binnen weniger als zwei Minuten einen Doppelpack zum 3:0-Zwischenstand (28.). Die SG Fluorn-Winzeln, trainiert von Peter Hammerdinger, konnte sich von diesem Schock des spielstarken SVS nach der Pause nicht mehr erholen. Insgesamt gab es zu wenige klare Chancen, um ins Spiel zurückzufinden. Die Spaichinger erhöhten durch einen Konter in den Schlussminuten auf 4:0, als Angreifer Silas Frech im Duell mit Torwart Ruben Armbruster ruhig blieb und seinen Dreierpack schnürte (69.).

Die Spielerkader:

Fluorn-Winzeln: Ruben Armbruster, Jan Schittenhelm, Jonas Digel, Benjamin Hezel, Lukas Schneider, Liam Maier, Dominik Schrenk, Tobias Gubler, Robin Uberig, Fernando Hess, Moritz Notheis, Lars Prescher, Matteo Hölig, Markus Gaus, Paul Staiger, Justin Leonardo Büttgen.

Spaichingen: Noah Wibiral, Jaron Sum, Nick Niemann, Daniel Hecht, Jonas Zepf, Kian Maluscik, Marco Boschanowitsch, Abdurrahim Kusku, Marijan Celic, Niclas Girschik, Silas Frech, Nick Schumm, Rouven Schneck, Tim Klöcker, Tarik Sauter.

„Ausrichter FV Aichhalden hat den Tag super organisiert“, lobte Johannes Kiene, Bezirkspokalspielleiter Jugend im Fußballbezirk Schwarzwald, den FVA, der sich als einziger Verein für die Austragung beworben hat. „Mit der sportlichen Leistung der Finalspiele bin ich sehr zufrieden. Es waren gute und faire Spiele.“