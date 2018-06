SV Spaichingen dokumentiert bestens

Ehrungen, Neuwahlen sowie die Verleihung des Jugend-Anerkennungspreises und des Fair-Play-Preises haben im zweiten Teil des Jugendstaffeltages des Fußballbezirks Schwarzwald in der Mühlbachhalle in Mariazell im Mittelpunkt. Der Jugend-Anerkennungspreis für die Saison 2015/2016 wurde in diesem Jahr zum letzten Male verliehen. „Dieser hat zwar eine lange Tradition, aber er ist nicht mehr zeitgemäß“, betonte Bezirksjugendleiterin Monika Alt (Rottweil).

Um bei dieser Wahl dabei zu sein, gilt es für einen Verein, die gesamten Aktivitäten einer Saison zu dokumentieren und diese dann beim Bezirk einzureichen. Die einzelnen Aktivitäten werden nach einem Punktsystem bewertet. Als Auszeichnung winkt für die erfolgreichen Vereine eine Urkunde und ein Ball als Geschenk.

FC Frittlingen 47 Mal dabei

Der Sieg ging in diesem Jahr mit insgesamt 985 Punkten an den SV Spaichingen, der die letzte Auszeichnung vor dem FC Hardt (777 Punkte), der SpVgg Trossingen (760), der JFV Oberes Donautal (679), dem FC Frittlingen (618) und dem SV Seitingen-Oberflacht (391) gewann. Erwähnenswert IST noch die Tatsache, dass der FC Frittlingen 47 Mal an diesem Wettbewerb teilnahm und zusammen mit der TSG Ehingen (Bezirk Donau/Iller) Rekordhalter im Gebiet des württembergischen Fußballverbandes ist.

Der FV Aichhalden holte sich den Sieb beim Fair-Play-Preis für die Saison 2015/16, der von den Kreissparkassen Rottweil und Tuttlingen unterstützt wird. Hierbei wird überprüft, ob ein Verein sämtliche Jugend-Altersklassen, von der A-Jugend bis zu den Bambini, belegt und wie viele gelbe, gelb-rote und rote Karten in der abgelaufenen Saison in der Jugendabteilung der jeweilige Verein hinnehmen musste. Der FV Aichhalden hatte dabei die „sauberste Weste“ und wurde mit einem Scheck über 500 Euro ausgezeichnet. Zweiter wurde der SV Dürbheim (Geldscheck über 300 Euro), Dritter der SV Irslingen (200 Euro).

Hardy Dinger wird ausgezeichnet

Bei den Ehrungen wurde WFV-Instruktor Hardy Dinger (FC Frittlingen), der sich Verdienste bei der Ausübung beim Tag des Kinderfußballs im Bezirk erwarb und in seinem Verein als Jugendtrainer fungiert, mit dem Verbandsehrenbrief des württembergischen Fußballverbandes ausgezeichnet. Für jeweils 15 Jahre Mitarbeit in ihren Vereinen wurden Jürgen Schwarz (SV Irslingen) und Edmund Haas (VfR Wilflingen), der zudem als Jugendsportrichter im Bezirk fungiert, mit der silbernen Jugendleiterehrennadel ausgezeichnet.

Vom Bezirksvorsitzenden Marcus Kiekbusch (Aldingen) wurden Martin Schneider (zuständig im Bezirk für Bildung/Qualifizierung und Talentförderung aus Zimmern-Stetten) sowie Bezirksjugendleiterin Monika Alt für ihre langjährige Tätigkeit in der Jugendarbeit im Bezirk mit Geschenken ausgezeichnet.

Neu gewählt als Jugendstaffelleiter wurden Jürgen Schwarz (SV Irslingen) und Petra Depfenhart (SV Rötenberg), zudem Udo Schinle (FV Kickers Lauterbach) als neuen Jugendsportrichter, der Andreas Hermann (FC Frittlingen) ablöst. Neuer Kassenprüfer, neben dem bisherigen Florian Platzer (SV Seitingen/Oberflacht), wird Sven Effinger (SV Sulgen).