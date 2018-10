SV Seitingen-Oberflacht prüft den SC 04 Tuttlingen

Ein Top-Spiel steht an Allerheiligen dem SV Seitingen-Oberflacht ins Haus: Im Achtelfinale des Bezirkspokals erwartet der Tabellenzweite der Kreisliga A 2 den Bezirksliga-Zweiten SC 04 Tuttlingen. Drei Paarungen werden bereits am Mittwochabend gespielt, darunter auch die Begegnung des Pokalverteidigers SpVgg Trossingen gegen SpVgg Bochingen. Am Donnerstag folgen weitere vier Spiele. Bereits das Viertelfinale erreicht hat die FSV Schwenningen durch das Nichtantreten des VfL Nendingen, der neben Terminschwierigkeiten auch zahlreiche Verletzte für seinen Verzicht angibt. Die Spiele an Allerheiligen beginnen um 14 Uhr.

SV Seedorf – SG Deißlingen/Lauffen (Mi., 19 Uhr). Der Tabellenführer SV Seedorf ist im Heimspiel gegen den Neu-Bezirksligisten SG Deißlingen/Lauffen Favorit. Am siebten Spieltag haben sich beide in der Verbandsrunde 3:3 getrennt. Am Mittwoch muss es einen Sieger geben.

SpVgg Trossingen – SpVgg Bochingen. Diese Paarung gab es am neunten Spieltag in der Bezirksliga, allerdings in Bochingen. Damals gewannen die Musikstädter mit 4:1. Auch am Mittwoch reist die SpVgg Bochingen als Außenseiter an.

FV Kickers Lauterbach – SV Bubsheim (Mi., 19.30 Uhr).. Der Bubsheimer Bezirksligist ist beim Tabellendritten der Kreisliga A1 um seine Aufgabe nicht zu beneiden. In Lauterbach haben es die Gastmannschaften schwer. Es wird darauf ankommen, ob die Bubsheimer in stärkster Aufstellung nach Lauterbach fahren.

FSV Denkingen – TV Wehingen (Do., 14 Uhr). Der FSV Denkingen will mit dem Heimvorteil im Rücken das Viertelfinale erreichen. Der TV Wehingen hat sich zwar etwas Luft im Abstiegskampf verschafft, wird sich aber eher auf die Verbandsrunde konzentrieren.

SpVgg Trossingen II – SV Waldmössingen. Die SpVgg Trossingen ist noch mit zwei Mannschaften im Pokalwettbewerb vertreten. Mit dem SV Waldmössingen reist der Tabellenzweite der Kreisliga A 1 in die Musikstadt. Die Waldmössinger reisen nicht als Außenseiter an.

SV Seitingen-Oberflacht – SC 04 Tuttlingen. Zwei Mannschaften, die bisher in der Kreisliga A 2 und in der Bezirksliga die beiden Spielklassen mitbestimmt haben. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Bezirksliga-Zeiten. Die Gastgeber spielen zwar eine Klasse tiefer. Im Pokalwettbewerb heißt das nur, dass der klassentiefere Heimvorteil hat.

SC Lindenhof – SV Zimmern II. Der Tabellenvierte der Kreisliga A 1 rechnet sich durchaus ein Weiterkommen gegen den 13. der Bezirksliga aus. Es wird mit einem knappen Ergebnis gerechnet.