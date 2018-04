SV Seitingen-Oberflacht gewinnt Kellerduell in Deilingen 3:2

Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2 hat es keine Überraschungen gegeben. Der Spitzenreiter SV Bubsheim hatte bereits am Gründonnerstag sein Pflichtprogramm mit einem Sieg bei der SpVgg Trossingen II absolviert (wir haben berichtet) und am Samstag zog der Tabellenzweite SV Wurmlingen mit einem knappen Erfolg über den SV Tuningen nach. Spannend ist und bleibt vor allem der Abstiegskampf. Der Bezirksliga-Absteiger SV Seitingen-Oberflacht meldet einen Sieg beim SV Deilingen. Nur noch drei Zähler trennen die Seitinger von einem Nicht-Abstiegsplatz. Sorgen müssen sich nach wie vor auch die SpVgg Aldingen und der VfL Nendingen machen. Beide haben ihre Auswärtsspiele verloren.

SG Dürbheim/Mahlstetten – FC Frittlingen 4:2 (2:1). - Tore: 1:0 (12. Minute) Sebastian Hug, 1:1 (26.) Arenc Palluqi, 2:1 (35.) Timo Wenzler, 3:1 (50.) Tobias Licht, 4:1 (63.) Sebastian Hug, 4:2 (90.+2) Dragan Karanov. - Schiedsrichter: Hans-Gerd Hoffmann (Sulz-Glatt). - Zuschauer: 80. - Besondere Vorkommnisse: rote Karte gegen FCF (76.). Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und hätten höher gewinnen müssen. Mit dem 3:1 durch Licht war klar, wer die Punkte holt. Die Spielgemeinschaft vergab im zweiten Durchgang sogar einen Strafstoß.

SV Wurmlingen – SV Tuningen 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 (7. Minute) Alexander Wipf, 1:1 (76.) Daniel Blumenschein, 2:1 (85.) Michael Großmann. - Schiedsrichter: Gökhan Özer (Albstadt). - Zuschauer: 80. In der ersten Hälfte hatten die Gäste aus Tuningen ein Übergewicht. Das frühe Führungstor schockte die Gastgeber, die nur schwer in die Gänge kamen. Nach dem Ausgleich durch einen abgefälschten Freistoß lief es besser. Aber insgesamt war die Chancenauswertung bei der Wurmlinger Elf schwach.

TV Wehingen – VfL Nendingen 3:0 (0:0). - Tore: 1:0 (49. Minute), 2:0 (90.), 3:0 (90.+4) alle Daniel Geisel. - Schiedsrichter: Damjan Gojkovic (Tuttlingen). - Zuschauer: 80. Der Sieg der Gastgeber war auf dem Gosheimer Kunstrasenplatz verdient. Während die erste Hälfte ausgeglichen verlief, nahm Wehingen nach Wiederanspiel das Heft in die Hand und wurde stärker. Allerdings war die Partie erst mit zwei klassischen Kontertoren erst in der Schlussphase endgültig entschieden.

SV Deilingen – SV Seitingen-Oberflacht 2:3 (0:0). - Tore: 1:0 (60. Minute) Ahmet Arslan, 1:1 (72.) Jannis Mink, 1:2 (79.) Selahattin Karatas, 2:2 (90.+1) Steffen Rombey, 2:3 (90.+7) Kevin Grenz. - Schiedsrichter: Thomas Preuß (Herbertingen). - Zuschauer: 80. Das war Abstiegskampf pur, was sich die beiden Teams in Deilingen lieferten. Vieles blieb auf beiden Seiten nur Stückwerk. Nach 25 Minuten hatten die Deilinger Pech, als der Ball vom Pfosten ins Feld zurücksprang. In der Endphase kam Seitingen noch zu einem glücklichen Sieg.

SV Kolbingen – FSV Denkingen 4:4 (3:2). - Tore: 0:1 (13. Minute) Andreas Haas, 1:1 (27.) Valentin Hipp, 2:1 (29.) Yannick Frühwirt, 2:2 (33./Foulelfmeter) Andreas Dressler, 3:2 (45./Foulelfmeter) Maximilian Amann, 3:3 (58.) Cihan Yildirim, 4:3 (72.) Yannick Frühwirt, 4:4 (87./Foulelfmeter) Andreas Dressler. - Schiedsrichter: Oliver Teufel (Mühlheim-Stetten). - Zuschauer: 100. - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen Kolbingen (86.). Das interessante Spiel war trotz dreier Strafstöße immer fair und anständig. Am Ende wurde die Punkteteilung den gezeigten Leistungen gerecht.

SV Renquishausen – SpVgg Aldingen 7:0 (3:0). - Tore: 1:0 (6. Minute), 2:0 (14.) beide Helmut Müller, 3:0 (41.) Marco Aicher, 4:0 (48.) Kevin Harter, 5:0 (59.), 6:0 (80.) beide Marius Butz, 7:0 (83.) Leander Honer. - Schiedsrichter: Hans-Joachim Lippus (Schörzingen). - Zuschauer: 70. Im ersten Durchgang hielt Aldingen trotz der frühen Gastgeber-Tore gut mit. Mit dem 4:0, drei Minuten nach Wiederanspiel, war eine frühe Entscheidung gefallen. Die Vetere-Elf aus Aldingen gab nie auf und versuchte, wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen.

SC 04 Tuttlingen II – FSV Schwenningen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 (14. Minute) Fatih Saplak, 2:0 (31.) Abubacarr Janneh, 2:1 (39.) Arbnor Fejzulahn, 2:2 (90.+7) Lucian-Ionut Cornea. - Schiedsrichter: Sandro Pinna (Geisingen). - Zuschauer: 30. Beide Teams hingen sich richtig rein, wobei sich die FSV als reifere Mannschaft erwies. Das 2:1-Anschlusstor resultierte aus einem raffinierten Freistoß. Der Schiri gab auf beiden Seiten jeweils einen Treffer wegen angeblicher Abseitsstellung nicht. Die FSV traf im zweiten Abschnitt noch zweimal die Latte.