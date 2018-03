SV Seitingen-Oberflacht überrascht gegen SV Kolbingen

Nur eines von fünf angesetzten Nachholspielen in der Fußball-Kreisliga A 2 wurde am Sonntag ausgetragen. Schlusslicht SV Seitingen-Oberflacht schaffte dabei eine Überraschung und schlug den SV Kolbingen 4:1. Damit bleibt der SVSO zwar Schlusslicht. Die Mannschaften sind damit am Tabellenende aber näher zusammengerückt. In der Bezirksliga gab es ein Spiel, das Rottweil gewann.

Bezirksliga

SG Aichhalden/Rötenberg – FV 08 Rottweil 1:3 (0:3). – Tore: 0:1 (33.) Kevin Garcia, 0:2 (37.) Sascha Mauch, 0:3 (41.) Simon Kläger, 1:3 (79.) Nicolai Brucker. – Zuschauer: 60. – Schiedsrichter: Kai Müller (Frommern). Auf dem gut bespielbaren Kunstrasenplatz in Kirnbach war die Partie schon zur Halbzeit entschieden. Die SG war nur in den ersten 25 Minuten ein gleichwertiger Gegner. Danach nahm die individuell gut besetzte Rottweiler Elf das Heft in die Hand und erzielte durch Kevin Garcia (33.) den Führungstreffer. Nach einem Zuspiel von Simon Kläger lief Garcia allein auf SG-Torhüter Sebastian Penalver zu und ließ diesem keine Abwehrmöglichkeit. Vier Zeigerumdrehungen später traf Sascha Mauch aus 20 Metern zum 2:0. Auch danach ließen die Gäste nicht nach und nach einem Eckball markierte Simon Kläger (41.) aus zehn Metern das 3:0. Nach der Pause waren die Gastgeber um Ergebniskosmetik bemüht, gaben nie auf, und wurden mit dem 3:1 durch Nicolai Brucker (79.), der nach einem Eckball per Kopf traf, belohnt. Während sich der FV 08 durch diesen Erfolg auf den zweiten Tabellenplatz verbesserte, steht die SG weiter auf den Abstiegsrängen. „Für uns war es heute wichtig, bei einem kampfstarken Gegner gut aus den Startlöchern zu kommen. Das ist uns gelungen“, freute sich FV-Sportkoordinator Oliver Wanner über die drei Punkte.

Kreisliga A 2

SV Seitingen-Oberflacht – SV Kolbingen 4:1 (0:1). – Tore: 0:1 (25. Minute) Yannick Frühwirt, 1:1 (61.) Tobias Steri, 2:1 (65.) Mischa Endres, 3:1 (69.) Selahattin Karatas, 4:1 (89.) Manuel Welte. – Schiedsrichter: Daniel Dosch (Aldingen). – Zuschauer: 90. In der ersten Halbzeit waren beide Teams ebenbürtig. Es war eine Partie auf Augenhöhe. Die Kolbinger Führung durch den Torjäger Frühwirt war nicht unverdient. Nach Wiederanspiel nahmen die Gastgeber das Spiel in die Hand. Beim SVK lief nichts mehr zusammen. Innerhalb von acht Minuten machten die Gastgeber aus dem 0:1-Rückstand ein 3:1. Mit seinem Treffer sorgte SVSO-Spielertrainer Karatas auf dem gut bespielbaren Kunstrasenplatz nach 70 Minuten für die Entscheidung. „Das war unterirdisch, bei uns lief im zweiten Durchgang nichts mehr zusammen“, war das Fazit der sichtlich enttäuschten Gäste vom Heuberg.