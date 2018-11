SV Seedorf und SC 04 Tuttlingen siegreich

In der Fußball-Bezirksliga hat das Spitzenduo SV Seedorf (4:1 gegen die SpVgg Bochingen) und SC 04 Tuttlingen (3:2 beim SC Wellendingen) am zweiten Rückrunden-Spieltag Siege gefeiert. Die SpVgg Trossingen gewann bei der SG Böhringen/Dietingen 5:0 und ist dadurch auf den dritten Tabellenplatz geklettert. Der SV Gosheim behielt im Lokalderby beim SV Bubsheim knapp mit 1:0 die Oberhand und festigte dadurch seine Position im Tabellenmittelfeld (siehe Spiel des Tages). Aufsteiger Bubsheim dagegen muss nach dieser Niederlage den Blick nun nach hinten richten.

SG Böhringen/Dietingen – SpVgg Trossingen 0:5 (0:2). - Tore: 0:1 (21.) Emanuel Alexi, 0:2 (40.) Mark Stegmann, 0:3 (72.) Artur Anselm, 0:4 (80.) Dimitri Stroh, 0:5 (87.) Waldemar Giebelhaus. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Ömer Lale (Albstadt). Zunächst sah es nicht nach einem deutlichen Erfolg der Gäste aus. Denn die SG hielt zunächst gut dagegen, geriet aber nach einem Abwehrfehler, den Emanuel Alexi (21.) eiskalt ausnutzte, in Rückstand. Erst danach bekamen die Gäste Oberwasser und Mark Stegmann erzielte noch vor dem Seitenwechsel das 2:0. Danach ließen die Musikstädter nicht mehr locker, ließen Ball und Gegner laufen. Die Folge waren drei weitere Treffer durch Artur Anselm (72.), Dimitri Stroh (80.) sowie Abwehrchef Waldemar Giebelhaus zum 5:0.

SC Wellendingen – SC 04 Tuttlingen 2:3 (2:1). - Tore: 1:0 (19.) Alexander Ruks, 2:0 (28.) Marius Seemann, 2:1 (44.), 2:2 (75.) beide Anil Bagci, 2:3 (82.) Hannes Zeyher. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Benjamin Gluth (Eutingen). Die Gäste bestimmten die Anfangsphase, gerieten aber danach durch einen Kopfball von Alexander Ruks (19.) in Rückstand. Nach einem Freistoß gelang Marius Seemann (28.) sogar das 2:0. Auch nach diesem Rückstand blieben die Tuttlinger gefährlich und Anil Bagci nutzte eine Unachtsamkeit der Gastgeber zum Anschlusstreffer aus. Beflügelt von diesem Treffer kurz vor der Pause, legten die Gäste in Hälfte zwei weiter zu. In der 75. Minute wurden ihre Angriffsbemühungen belohnt, als erneut Bagci zum 2:2 traf. Die Donaustädter setzten nach und Hannes Zeyher (82.) erzielte das 3:2. In der Schlussphase versuchten die Gastgeber mit der Brechstange, wenigstens einen Punkt zu retten, was aber nicht mehr gelang. Unterm Strich war der Sieg des Tabellenzweiten verdient.

SV Villingendorf – SG Bösingen II/Beffendorf 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 (3.) Felix Hodrus, 0:2 (16.), 0:3 (60.) beide Dominik Maier, 0:4 (74.) Florian Supper. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Chrisowalandis Kalliupis (Tübingen). Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, mal hatten die Gastgeber, mal die SG leichte Vorteile. Was am Ende des Tages den Ausschlag zugunsten der Gäste gab, fasste SG-Trainer Michael Banholzer in einem Satz zusammen: „Wir waren im Abschluss sehr effektiv und haben zudem die Tore immer zum richtigen Zeitpunkt erzielt.“ Bereits nach drei Minuten traf Felix Hodrus per Kopf zum 1:0. Bevor Dominik Maier (16.) zum 2:0 getroffen hatte, verpasste der SVV zwei gute Möglichkeiten. Auch nach der Halbzeit ging die Martin-Elf mit ihren Torchancen großzügig um. Dies rächte sich, als erneut Maier (60.) das 3:0 markierte, wobei wie beim 2:0 Florian Supper der Vorlagengeber war. Seine starke Vorstellung unterstrich Supper in der 74. Minute, als er mit dem 4:0 für den Schlusspunkt sorgte.

SpVgg 08 Schramberg – SV Zimmern II 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 (45.) Ahmed Mohamed, 1:1 (82.) Harut Arutunjan. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Marc Feyerabend (Althengstett). Schramberg lieferte gegen enttäuschende Gäste eine gute Vorstellung ab, musste aber dennoch mit einem Punkt zufrieden sein. Nachdem Thomas Schondelmaier nur den Pfosten getroffen hatte, erzielte Ahmed Mohamed (45.) das verdiente 1:0. Auch im zweiten Spielabschnitt hatten die Gastgeber Vorteile, verpassten es aber, das zweite Tor nachzulegen. Zwei Minuten nachdem SVZ-Torhüter Allan Jasiak gegen Mohamed das 2:0 verhindert hatte, stellte Harut Arutunjan seine Torjägerqualitäten unter Beweis und erzielte mit seinem zwölften Saisontreffer das für die Gäste glückliche 1:1.

SV Seedorf – SpVgg Bochingen 4:1 (3:0). - Tore: 1:0 (9.), 2:0 (22.) beide Julian Link, 3:0 (42.) Tobias Bea, 4:0 (53.) Kevin Kitiratschky, 4:1 (55.) Ugur Akbaba. - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Joannis Hollyoak (Bodelshausen). Die Gastgeber lieferten vor der Pause eine überragende Vorstellung ab und führten bis dahin durch einen Doppelpack von Julian Link sowie einen Kopfball von Spielertrainer Bea mit 3:0. Nachdem Kevin Kitiratschky (53.) auf Vorarbeit von Tom Ritzel auf 4:0 erhöhte hatte, schalteten die Gastgeber einen Gang zurück. Die Gäste kamen nun besser ins Spiel und erzielten durch Ugur Akbaba das 4:1. Danach hatten die Gäste durch Marius Pfänder und Stefan Egeler Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur, doch ein Pfostenschuss war die magere Ausbeute. Aber auch der SVS kam noch zu Gelegenheiten, das Resultat zu erhöhen, war aber im Abschluss nicht mehr konsequent.

BSV 07 Schwenningen – SG Deißlingen/Lauffen 4:6 (2:4). - Tore: 0:1 (4.) Arber Krasniqi, 0:2 (10.) Robin Schumpp, 1:2 (12.) Hayrettin Özay, 2:2 (29.) Gökhan Sengül (Elfmeter), 2:3 (31.) Arber Krasniqi, 2:4 (32.) Robin Schumpp, 2:5 (51.) Arber Krasniqi, 3:5 (69.) Kim Tursak, 4:5 (80.) Dennis Stoll, 4:6 (90.) Fabian Kramer. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Sven Pacher (Brigachtal). Begünstigt durch Ballverluste im Spielaufbau beim BSV stand es nach zehn Minuten 2:0 für die Gäste. Obwohl Özay (12.) auf 1:2 verkürzte, war die SG tonangebend, vergab aber weitere gute Torchancen. Dies rächte sich, als Torjäger Sengül per Strafstoß zum 2:2 traf. Doch das Spiel des BSV war weiterhin mit vielen Fehlern behaftet, was die Gäste bis zur 51. Minute zu drei weiteren Treffern ausnutzten. Doch die Gastgeber kämpften, schafften mit zwei Treffern den Anschluss zum 5:4. Danach war alles möglich, doch mit dem Treffer zum 6:4 sicherte sich die SG in der Schlussminute endgültig den verdienten Erfolg.