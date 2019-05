SV Seedorf lässt SC 04 Tuttlingen herankommen

In der Fußball-Bezirksliga hat sich Tabellenführer SV Seedorf gegen den SV Villingendorf mit einem 3:3 zufrieden geben müssen. Dagegen kam Verfolger SC 04 Tuttlingen gegen den SV Zimmern II zu einem 1:0-Erfolg. Im Kampf um den Klassenerhalt ließ der SV Bubsheim (0:1 gegen den SC Wellendingen) wichtige Punkte liegen.

SG Bösingen II/Beffendorf - SG Deißlingen/Lauffen 6:1 (3:0). - Tore: 1:0 (24.), 2:0 (34.) beide Benedikt Bantle, 3:0 (43.) Thomas Eger, 4:0 (51.) Simon Jauch, 5:0 (66.) Bendikt Bantle, 5:1 (70.) Maurice Roth, 6:1 (78.) Simon Jauch. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Jan Bohacek (Sindelfingen). Die Gäste konnten nur in den ersten 25 Minuten die Partie offen gestalten. Spätestens nach dem 2:0 in der 34. Minute erlahmte der Widerstand der Gäste, die noch vor dem Seitenwechsel das 3:0 hinnehmen mussten. Auch nach der Pause hatten die Gastgeber die Spielkontrolle, erhöhten bis zur 66. Minute auf 5:0. Nach dem 5:1 der Gäste, machte Simon Jauch mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel, das halbe Dutzend voll.

SC 04 Tuttlingen – SV Zimmern II 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 (65.) Aaron Schwarz. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Manuel De Vito (Stetten a.K.). In einem nach der Pause guten Spiel kamen die Gastgeber gegen starke Gäste zu einem knappen Erfolg. Zunächst verpasste Valerij Bogdanov (33.) nur knapp das Ziel, bevor Matthias Bürkle (37.) am starken SC-Torhüter Burdun scheiterte. Nach der Pause nahm die Partie mehr Fahrt auf. Dabei war der SVZ mit drei guten Möglichkeiten dem Führungstreffer näher. Doch nach einem tollen Spielzug über Florin Tirca und Burhan Pitzner traf Aaron Schwarz (65.) zum 1:0. Auch danach verlief die Partie auf Augenhöhe, wobei Nicolo Ippolito (78.) an Burdun scheiterte. In der Schlussphase als die Gäste alles nach vorn warfen, kam der Sport-Club zu zwei guten Konterchancen. Zunächst traf Robin Petrowski nur den Innenpfosten und wenig später vergab Carlos Hehl den zweiten Treffer.

SV Seedorf – SV Villingendorf 3:3 (1:0). - Tore: 1:0 (4.) Tobias Bea, 1:1 (46.) Vincent Krüger, 2:1 (75.) Kevin Kitiratschky, 2:2 (78.) Florian Ehnis, 2:3 (80.) Christian Höllerich, 3:3 (88.) Max Schneider. - Zuschauer: 170. - Schiedsrichter: Richard Braun (Winnenden). Ein rassiges wie hochklassiges Spitzenspiel lieferten sich beide Kontrahenten. Chancen zum Sieg hatten sowohl der SV Seedorf wie auch der SV Villingendorf. Vom Verlauf und der Torfolge konnten die Trainer beider Teams jedoch mit dem Remis zufrieden sein. Nachdem der SVV die 2:1 Führung von Seedorf innerhalb von drei Minuten zum 2:3 gedreht hatte, gelang den Gastgebern (88.) das 3:3. Dabei ging der Kullerball von Max Schneider dem sonst so starken SVV-Torhüter Florian Harter durch die Beine ins Tor.

SV Bubsheim – SC Wellendingen 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 (31.) Marius Seemann. - Zuschauer: 90. - Schiedsichter: Andreas Keckeisen (Uttenweiler). In einem zunächst ausgeglichenen Spiel erzielten die Gäste nach einem Konter über Patrick Schneider durch Marius Seemann (31.) den Führungstreffer. Nach der Halbzeit legten die Gastgeber zu, erspielten sich nun gute Einschussmöglichkeiten, die sie aber allesamt teilweise kläglich vergaben. Die Gäste dagegen verlegten sich auf Konter, die sie aber schon im Ansatz vergaben. Durch diese Niederlage verpasste der Aufsteiger einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt.

SV Winzeln – SG Böhringen/Dietingen 3:2 (2:1). - Tore: 1:0 (7.) Niklas Sohmer, 2:0 (35.) Serhat Akyldiz, 2:1 (36.) Felix Bühl, 2:2 (54.) Feliy Rudy, 3:2 (81.) Niklas Sohmer. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Jonas Toranzo (Hechingen). Die Gastgeber begannen druckvoll und erzielten früh den Führungstreffer. Doch die Gäste hielten gut dagegen, mussten aber zunächst den zweiten Treffer des SVW hinnehmen. Doch nur eine Zeigerumdrehung später gelang ihnen der Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang hatte die SG zeitweise Vorteile, erzielten nach 54 Minuten den Ausgleichstreffer, hatten danach auch zwei gute Möglichkeiten zum Führungstreffer. In der packenden Schlussphase traf Niklas Sohmer auf Zuspiel von Serhat Akyldiz im zweiten Versuch per Kopf zum 3:2.

SpVgg Bochingen – BSV 07 Schwenningen 6:1 (6:0). - Tore: 1:0 (11.) Ugur Akbaba (Elfmeter), 2:0 (13.) Turan Sahin, 3:0 (15.) Christian Hengsteler, 4:0 (21.) Florian Schlotter, 5:0 (22.) Martin Banholzer, 6:0 (26.) Turan Sahin, 6:1 (47.) Marcel Schatz. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Kalliupis Chrisowalandis (Tübingen). Bochingen überrollte den Gegner in der ersten Hälfte förmlich und führte nach 26 Minuten bereits mit 6:0. Nach weiteren guten Torchancen hätten die Platzherren sogar zweistellig führen können. In Halbzeit zwei verflachte das Spiel, wobei die Gäste zum Ehrentreffer kamen.