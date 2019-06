SV Seedorf feiert Rückkehr in die Fußball-Landesliga

Der SV Seedorf hat den Aufstieg in die Fußball-Landesliga Württemberg, Staffel 3, geschafft. Der Vizemeister der Bezirksliga Schwarzwald setzte sich am Sonntag vor 1200 Zuschauern in Dagersheim gegen die Sportfreunde Gechingen 2:0 durch. Für die Seedorfer ist es nach 2017 der zweite Landesliga-Aufstieg. Die Gechinger müssen absteigen.

Nach einer kurzen Abtastphase bekam Seedorf das Geschehen in den Griff. Dabei ließen die Seedorfer die Gechinger in ihrem Ballbesitz-Fußball gewähren und warteten auf Fehler. Diese ergaben sich beim behäbigen Gechinger Spielaufbau ein ums andere Mal. Bis zur Halbzeit hatten sich 6:2-Eckstöße für den SVS angesammelt. Einer davon führte in der 34. Minute zum Führungstreffer. Dabei kam Tobias Bea vor Dennis Carl an den Ball und traf per Kopf zum 1:0. Bis dahin hatten sich die Sportfreunde nur eine Torchance erspielt. Kai Becker traf von der Strafraumgrenze den Pfosten.

Im zweiten Spielabschnitt schienen sich die Sportfreunde dem drohenden Abstieg bewusst. Gut eine Viertelstunde ging es flott nach vorne. Danach war Seedorf wieder an der Reihe, scheiterte dabei durch Christoph Müller (66.) und Rafal Szopa (74.) am guten Torhüter Andre Maidel. Als der Gechinger Coach Christoph Kwasniewski zuerst die Viererkette auflöste und wenig später auch noch die Sechserposition räumte, war die Mannschaft für einige Minuten hinten unsortiert. Das nutzte der eingewechselte Johannes Wernz zum 2:0 (78.) aus. Auch danach blieb Gechingen harmlos, kassierte in der 90. Minute eine rote Karte, als Torhüter Maidel mit einer Notbremse außerhalb des Strafraums den dritten Treffer von Seedorf verhinderte.