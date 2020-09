SV Renquishausen verspielt 2:0-Führung

Die SG Deißlingen/Lauffen hat durch einen 5:2-Erfolg beim SV Zimmern II in der Bezirksliga Schwarzwald am vierten Spieltag wieder die Tabellenführung übernommen. Die Spielgemeinschaft profitierte dabei auch vom 1:1 des bisherigen Spitzenreiters SV Villingendorf am Freitagabend bei der SG Bösingen II/Beffendorf. Der SV Bubsheim (4:3 bei der SG Böhringen/Dietingen) und Aufsteiger FSV Denkingen (5:3 gegen den SV Winzeln) sind derzeit die Überraschungsteams. Der SV Gosheim (0:3 gegen die SpVgg Bochingen) bleibt damit weiter ohne Punkte am Tabellenende.

SV Renquishausen – FV Kickers Lauterbach 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 (45.+2), 2:0 (54.) beide Marius Butz, 2:1 (69.) Joshua Broghammer, 2:2 (75.) Yannick Broghammer (Elfmeter). - Zuschauer: 170. - Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach). „Unterm Strich bin ich mit der Punkteteilung zufrieden“, sagte SVR-Spielertrainer Marius Butz nach dem Spiel. Dabei hatte seine Mannschaft schon mit 2:0 in Führung gelegen, schien nach 54 Minuten dem zweiten Saisonsieg entgegenzusteuern. Doch der Reihe nach: Beide Teams begannen offensiv, hatten nach 20 Minuten je eine gute Torchancen zu verzeichnen. Doch die Kickers legten danach zu, hatten durch ihr Torjägerduo Joshua und Yannick Broghammer drei gute Möglichkeiten, die aber nicht ihr Ziel fanden. Doch die Hausherren hielten dagegen und erzielten in der zweiten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs das 1:0. Dabei setzte Marius Butz nach einer Flanke von Leander Honer den via Bogenlampe in das Gästetor.

Nachdem die Gäste gleich nach dem Seitenwechsel nur die Latte getroffen hatten, markierte erneut Butz (54.) nach einer schönen Ballstafette das 2:0. Wenig später sorgte die Einwechslung des ehemaligen Landesligaspieler des VfB Bösingen, Tobias Müller, bei den Gästen für neuen Schwung. „Danach haben wir bei einer guten Möglichkeit meinerseits leider den dritten Treffer verpasst“, trauerte Marius Butz dieser Möglichkeit, die vielleicht spielentscheidend hätte sein können, nach. Doch die Gäste spielten weiter nach vorn, und auf Zuspiel von Tobias Müller traf Joshua Broghammer (69.) sehenswert zum 2:1. Einen umstrittenen Strafstoß nutzte Yannick Broghammer sechs Minuten später zum 2:2 aus. In der Schlussphase drängte der SVR noch einmal, doch der letzte Pass kam nicht an, sodass es letztendlich beim 2:2 blieb.

SV Gosheim – SpVgg Bochingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 (22.) Julian Bihler, 0:2 (73.) Luan Niethammer, 0:3 (87.) Stefan Egeler (Elfmeter). - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Michael Buchter (SRG Ravensburg). Im ersten Durchgang verlief die Begegnung über weite Strecken ausgeglichen. Doch die Gäste waren zielstrebiger, erzielten nach 22 Minuten den Führungstreffer. Dagegen scheiterten Adem Sari und Sebastian Nann am guten Gästetorhüter. Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte Gosheim Druck, hatte aber mit einem Pfostentreffer (56.) Pech. Auch danach waren die Hausherren um den Ausgleichtreffer bemüht, wobei die Kräfte zusehends schwanden. Die Gäste dagegen nutzten ihre Möglichkeiten zu zwei weiteren Treffern aus, sodass sie einen deutlichen 3:0-Sieg verbuchen konnten.

SG Böhringen/Dietingen – SV Bubsheim 3:4 (1:2). - Tore: 0:1 (4.) Emre Karadag, 1:1 (38.) Julian Schneider, 1:2 (44.) Emre Karadag, 1:3 (58.) Paul Ratke, 2:3 (70.), 3:3 (75.) beide Pillip Baur, 3:4 (85.) Willi Leichner. - Zuschauer: 220. - Schiedsrichter: David Armbruster (Tübingen). - Gelbrote Karte für Matthias Moser (88./SVB). Bubsheim war von Beginn präsenter, leistete sich weniger Fehler als die Gastgeber, landete dadurch einen verdienten Erfolg. Nach dem schnellen Führungstreffer der Gäste hatte die SG zunächst Glück, nicht den zweiten Treffer hinnehmen zu müssen, erzielte stattdessen das 1:1 (38.). Kurz vor der Pause ging der SVB erneut in Führung, baute diese durch Spielertrainer Ratke (58.) auf 3:1 aus. Die SG kam aber noch einmal zurück, schaffte den erneuten Ausgleich. Nachdem sie aber den erstmaligen Führungstreffer wenig später verpasst hatten, erzielten diesen Bubsheim durch den eingewechselten Willi Leichner in der 85. Minute.

FSV Denkingen – SV Winzeln 5:3 (2:3). - Tore: 1:0 (10.) Maxim Diez, 1:1 (13.), 1:2 (17.) beide Tim Ziegler, 2:2 (40.) Louis Geppert, 2:3 (40.) Simon Gaus (Elfmeter), 3:3 (59.) Kai Stelter, 4:3 (89.) Timo Klumpp, 5:3 (90+2 Felix Dreher. - Zuschauer: . -Schiedsrichter: Christopher Traub (SRG Saulgau). Mehr als das Ergebnis und die Torfolge von Fussball.de war aus Denkingen nicht in Erfahrung zu bringen.

SG 08 Schramberg/SV Sulgen – SC Wellendingen 2:3 (0:0). - Tore: 0:1 (53.) Marius Otte, 0:2 (61.) Edwin Groh, 0:3 (65.) Niklas Hafner, 1:3 (75.) Arber Krasniqi, 2:3 (87.) Kevin Hasimovic. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Markus Benz (Gengenbach).

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Villingendorf 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 (22.) Denis Kimmich, 1:1 (37.) Simon Jauch - Zuschauer: 350. - Schiedsrichter: Michael Steimle (Horb-Grünmettstetten).

FV 08 Rottweil – FSV Schwenningen 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (72.) Ömer Bulut. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Justin Volz (Schömberg).- Gelb-Rote Karten: Andy Roth (43./Rottweil), Tim Schiller (75./FSV).

SV Zimmern II – SG Deißlingen/Lauffen 2:5 (1:3). - Tore: 1:0 (8.) David Tamer, 1:1 (19), 1:2 (36.), 1:3 (41.) alle Robin Schumpp, 1:4 (65.) Michael Moser (Eigentor), 1:5 (87.) Maximilian Bögelspacher, 2:5 (90.+5) Oskar Szymanski. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Asim Huremovic (Villingen).