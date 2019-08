SV Renquishausen startet gegen den SV Winzeln

Es geht wieder los: Nachdem die SpVgg Trossingen und der SV Zimmern II am Freitag die Saison eröffneten, finden am Samstag und Sonntag die sechs weiteren Begegnungen des ersten Spieltags der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald statt. In Gosheim kommt es gleich zum Auftakt zum Derby gegen den SV Bubsheim (siehe Spiel des Tages). Die Aufsteiger SV Renquishausen, FV Kickers Lauterbach und FSV Schwenningen tragen Heimspiele aus, während die SpVgg Bochingen noch spielfrei ist.

SG Bösingen II/Beffendorf – FV 08 Rottweil (Samstag, 15 Uhr). Der Landesliga-Absteiger aus Rottweil trifft in dieser Saison auf die zweite Mannschaft des VfB Bösingen, die weiterhin in einer SG mit Beffendorf antreten wird. Auf dem Papier gilt der FV 08 als favorisiert, aber der Gastgeber sollte nicht unterschätzt werden. Wem gelingt ein guter Start?

SG Deißlingen/Lauffen – SV Villingendorf (Sonntag, 15 Uhr). Ob der SV Villingendorf in dieser Saison wieder ganz vorne mitspielen kann? Zum Start gibt es sicherlich leichtere Aufgaben als in Deißlingen zu spielen. Der Gastgeber geht in seine zweite Bezirksliga-Saison nach dem Aufstieg. In der Vorbereitung verlor man keine Partie. Der SVV überzeugte bereits im Bezirkspokal mit einem 10:1-Sieg in Oberndorf.

SV Renquishausen – SV Winzeln. Der Überraschungsaufsteiger SV Renquishausen startet mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit. Der Gastgeber wird über seinen Kampf und Einsatz kommen müssen, wenn er in der Bezirksliga bleiben möchte. Gegner Winzeln zeigte nach dem Aufstieg vor einem Jahr eine gute Leistung und landete am Ende sogar auf dem vierten Platz. Daheim wird der SVR gewillt sein, die ersten Punkte einzufahren.

FV Kickers Lauterbach – SG 08 Schramberg/SV Sulgen. Ein Aufsteiger trifft auf eine neuformierte Spielgemeinschaft. Wer zum Auftakt die besseren Karten hat, ist schwer einzuschätzen. Schramberg verlor mit Kapitän Thomas Schondelmaier (FC Hardt) und Christian Burgbacher (FV Kickers Lauterbach) zwei wichtige Spieler. Burgbacher wird direkt auf seinen Ex-Verein treffen. Im Derby könnten die Kickers daheim in der Favoritenrolle sein.

FSV Schwenningen – SC Wellendingen. Die spielstarke FSV überzeugte in der Kreisliga A 2 mit torreichen Ergebnissen und gutem Fußball. Es wird sich zeigen, wie man sich nach dem Aufstieg präsentiert. Beim SC Wellendingen ist Sebastian von Au nicht mehr als Spielertrainer tätig. Marius Seemann und Blerim Nuhiji werden das neue Spielertrainer-Duo bilden. Ein torreicher Spielausgang ist bei diesem Aufeinandertreffen nicht ausgeschlossen.