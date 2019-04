SV Renquishausen muss zweimal ran

In der Fußball-Kreisliga A 2 werden am Karsamstag wichtige Punkte im Rennen um die Meisterschaft verteilt. Dies gilt vor allem für die FSV Schwenningen im Heimspiel gegen den SV Seitingen-Oberflacht. Der um einen Punkt schlechter dastehende Verfolger SV Tuningen braucht gegen den SV Egesheim nicht antreten. Der SV Egesheim verzichtet auf ein Spiel. Der SVE hat zu wenig Spieler. Der FC Frittlingen erwartet die Trossinger SpVgg-Reserve im Leintal. Ein unangenehmer Gegner. An Ostermontag wird zudem das ausgefallene Spiel vom vergangenen Sonntag SV Renquishausen – SV Tuningen nachgeholt. Der SV Kolbingen ist über Ostern spielfrei.

Karsamstag, 15.30 Uhr

FSV Schwenningen – SV Seitingen-Oberflacht (Vorrunde 3:1). Die FSV Schwenningen darf sich daheim gegen den SVSO keinen Ausrutscher erlauben, sonst könnte die Tabellenführung über Ostern noch verloren gehen. Daheim haben die Grünweißen noch kein Spiel verloren. Eine Wiederholung des Vorrundenergebnisses ist denkbar.

FC Frittlingen – SpVgg Trossingen II (0:2). Der FC Frittlingen hat noch Chancen auf Platz zwei. Allerdings ist dazu ein Heimsieg gegen die SpVgg Trossingen II nötig. Wie schwer der Gast einzuschätzen ist, hat die SpVgg mit dem 2:0-Sieg zuletzt gegen den Tabellenführer bewiesen.

VfL Nendingen – SC 04 Tuttlingen II (0:3). Wenn die Gastgeber die rote Laterne wieder abgeben wollen, müssen die Zähler unbedingt auf dem Häldele bleiben. Der Gast ist seit fünf Spielen ohne Sieg. Der VfL hat in den letzten fünf Spielen einmal gewonnen.

FSV Denkingen – SG Fridingen/Mühlheim (0:1). In Denkingen hängen die Punkte für die Gastmannschaften hoch. Das weiß auch die Spielgemeinschaft aus dem Donautal. Da wäre eine Punkteteilung schon ein gutes Ergebnis.

FV Fatihspor Spaichingen – SV Wurmlingen (4:2). Egal wie das Spiel ausgeht, beide müssen auf ihren bisherigen Plätzen über Ostern sitzen bleiben. Wenn die Patzak-Elf in Spaichingen gewinnt, hat sie einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan.

TV Wehingen – SV Renquishausen (0:5). Hier haben beide nichts zu verschenken. Der Gastgeber braucht die Punkte für den Klassenerhalt, der Gast für den Kampf an der Tabellenspitze.

SV Tuningen – SV Egesheim fällt aus. Der SV Egesheim hat verletzte Spieler und einige, die im Urlaub sind.

Ostermontag, 15 Uhr

SV Renquishausen – SV Tuningen (2:4). Daheim gilt der SVR als eine Macht, der nur schwer beizukommen ist. Beide haben in den letzten fünf Spielen jeweils vier Siege und eine Punkteteilung eingefahren.