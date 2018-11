SV Renquishausen jubelt über fünften Sieg in Folge

Von glücklichen Spielern des SV Renquishausen und unglücklichen Kickern des SV Seitingen-Oberflacht, enttäuschenden Fußballern des SV Zimmern und FV 08 Rottweil sowie mit dem Schiedsrichter hadernde Geisinger lesen Sie heute in der Nachspielzeit.

Wer hätte das gedacht? In der Fußball-Kreisliga A 2 nimmt der SV Renquishausen nach der Vorrunde, fünf Nachholspiele stehen allerdings noch aus, den zweiten Platz ein. Die Mannschaft von Spielertrainer Marius Butz baute ihre Erfolgsserie auf fünf Siege in Folge aus und ist nun seit acht Spielen unbesiegt.

Beim 3:0-Sieg in Seitingen-Oberflacht hatten die Heuberger sicher etwas Glück. „Seitingen hatte in der Anfangsphase zwei, drei richtige dicke Torchancen“, gestand Marius Butz. Der SVR-Spielertrainer weiter: „Der verschossene Elfmeter von Seitingen war der Knackpunkt. Unser Elfer ging mit Glück rein. Danach haben wir uns dann im Gegensatz zum 0:4 im vergangenen Jahr nicht den Schneid abkaufen lassen.“

Nach dem Seitenwechsel verteidigte seine Mannschaft geschickt die Führung und verdiente sich die drei Punkte. „Auf dem kleinen Platz war es ein zerfahrenes Spiel. Wir haben uns auf viele lange Bälle eingestellt, haben uns vorgenommen, diese Bälle zu bekommen. Das ist uns zu 90 Prozent gelungen“, lobte Butz die Defensivleistung seiner Spieler. Butz: „Unsere Konter haben wir schnell nach vorne gespielt. Entscheidend war, dass wir dabei auch unsere Tore gemacht haben.“ Der Spielertrainer selbst, der mit 15 Treffern die Torschützenliste anführt, ging am Sonntag zwar leer aus, setzte jedoch seine Mitspieler oftmals mit nur einem Ballkontakt geschickt in Szene. Besonderes mit Florian Beck versteht er sich auf dem Platz fast blind.

Selahattin Karatas, Trainer des SV Seitingen-Oberflacht: „Glückwunsch an den Gegner. Der SV Renquishausen hat clever gespielt und ist taktisch gut gestanden. Die Vorstöße waren gut. Man merkt, dass der SVR eine gestandene Mannschaft hat.“

Dennoch wäre für die Gastgeber, die die drei Spiele zuvor mit zwölf erzielten Toren gewonnen hatten, mehr drin gewesen. „Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt und hatten viele Chancen. Aber wenn du keine Tore machst, kannst du kein Spiel gewinnen“, haderte der Coach und ergänzte: „Wenn wir den Elfmeter verwandeln, dann läuft das Spiel ganz anders.“ Mischa Endres hatte bereits in der siebten Minute einen Handelfmeter über das Renquishausener Tor geschossen.

In der zweiten Hälfte waren die Platzherren zwar bemüht, lieferten läuferisch und kämpferisch eine gute Partie ab, rannten dabei jedoch oft ideenlos an. Karatas: „Nach der Pause waren wir zu verbissen, haben kopflos nach vorne gespielt. Da waren wir zu harmlos, ohne Plan.“ Dennoch will der Coach seine Spieler nicht kritisieren: „Die Jungs haben engagiert gespielt. Wir sind noch nicht so weit, dass wir oben mitspielen können, sondern in der Entwicklungsphase. Das merkt man in solchen Spielen gegen gestandene Mannschaften. Die Niederlage ist kein Beinbruch.“

Und der SVSO-Trainer blickt bereits nach vorne: „Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich holen, schon nächste Woche gegen den SV Egesheim damit anfangen. Sollten wir 30 Punkte erreichen, dann hätten wir eine ordentliche Vorrunde gespielt. Dann können wir im nächsten Jahr neu angreifen.“

Augenblicklich liegt der SV Seitingen-Oberflacht mit 24 Zählern auf dem fünften Platz. Nach dem Heimspiel gegen den SV Egesheim muss der SVSO in diesem Jahr noch beim SV Wurmlingen (24. November) und bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Trossingen (2. Dezember) antreten.

Fossè: „Bin maßlos enttäuscht“

Die erste Auswärtsniederlage der laufenden Saison kassierte der württembergische Landesligist SV Zimmern mit 0:2 bei Aufsteiger SG Ahldorf/Mühlen. Und diese war hochverdient, denn der SVZ hatte, bis auf die Anfangsphase, dem kampfstarken Gegner kaum etwas Brauchbares entgegenzusetzen.

„Alles, was der Gegner an den Tag gelegt hat, Kampf, Wille und Einsatzbereitschaft, haben wir vermissen lassen. Ich bin maßlos enttäuscht von vielen Spielern meiner Mannschaft. Das war dilettantisch, was sie abgeliefert haben“, konnte SVZ-Trainer Patrick Fossè seinen Frust nach der Niederlage nicht verbergen. Dabei hatte Zimmerns Trainer und sein Co-Trainer Matthias Trautwein die eigene Mannschaft eindringlich darauf hingewiesen, was sie beim Aufsteiger zu erwarten hat. Beim SVZ wurde vor allem Christian Braun in der Offensive vermisst. „Es wäre aber zu einfach, alles nur an Christian Braun festzumachen“, sagte Spartenleiter Erwin Beck. Und damit hat er durchaus recht, denn von den anderen Offensivspielern strahlt derzeit keiner Torgefahr aus. „Den vielen jungen Spielern in unserer Mannschaft will ich keinen Vorwurf machen“, sagt Beck und verweist exemplarisch auf Fabio Lisera oder Luca Barroi, die Woche für Woche gute Leistungen zeigen.

„Von unseren erfahrenen und Führungsspielern muss einfach mehr kommen“, fordert Beck und erwartet daher gerade von diesen im nächsten Spiel daheim gegen den SSC Tübingen eine Trotzreaktion. Im letzten Heimspiel des Jahres erwartet der SVZ mit dem Aufsteiger aus der Unistadt die „Mannschaft der Stunde“, die mit vier Siegen in Folge (darunter mit 2:1 bei Titelanwärter FC Holzhausen) derzeit einen guten Lauf hat.

Niederlage im Kellerduell

Der FV 08 Rottweil hat das Landesliga-Kellerduell beim Tabellenvorletzten, der SpVgg Holzgerlingen, mit 1:2 verloren und verbleibt, jetzt mit sechs Punkten Rückstand auf seinen unmittelbaren Konkurrenten, auf dem letzten Platz. Auf den Relegationsplatz (VfL Mühlheim) beträgt der Rückstand bereits acht Zähler.

Dabei fanden die Nullachter, nach dem frühen 0:1-Rückstand durch Ex-Profi Vincenzo Marchese, eigentlich ganz ordentlich in die Partie und glichen durch Sascha Mauch zum 1:1 aus. „Das war okay und in der Pause war die Hoffnung schon groß, dass wir in Holzgerlingen etwas mitnehmen können“, sagte Rottweils Sportkoordinator Oliver Wanner.

Aber es waren die Gastgeber, die mit großem Elan aus der Pause zurückkamen und auch folgerichtig durch ihren Kapitän Daniel Tremmel 2:1 in Führung gingen. „In dieser Phase hat der Gegner viel Druck gemacht“, so Wanner. Und nach dem erneuten Rückstand fanden die Gäste dann kein Mittel mehr, sich gegen die robuste und mit vielen hochgewachsenen Spielern besetzte Hintermannschaft des Gegners durchzusetzen. „Wenn wir die Ergebnisse der Konkurrenz betrachten, war diese Niederlage für uns ein gewaltiger Rückschlag“, machte sich Wanner dann auch nichts vor.

Mit dem kommenden Spiel bei der SG Ahldorf/Mühlen und eine Woche später zu Hause gegen den Bezirkskonkurrenten und Mitaufsteiger VfL Mühlheim gibt es fast schon die letzten beiden Möglichkeiten für die Schwarz-Gelben, den Anschluss an die Konkurrenz im Abstiegskampf noch herzustellen.

SV Geisingen hadert

Der südbadische Landesligist SV Geisingen haderte nach dem unglücklichen 1:1-Remis gegen das Schlusslicht SC Markdorf mit dem Schicksal. Der nach Gastgeber-Ansicht unberechtigte Handelfmeter in der Nachspielzeit entfachte viele Emotionen.

Mannschaft, Trainer und das sportliche Umfeld waren sich einig: Der umstrittene Elfmeterpfiff war eine Fehlentscheidung. Allerdings versäumte es die Mannschaft von Spielertrainer Marijan Tucakovic, vorzeitig den Sack zuzumachen. Chancen waren zwar vorhanden, doch die Geisinger ließen die letzte Konsequenz vermissen. Die meiste Torgefahr strahlte noch der Spielertainer mit viel Präsenz aus. Aus dem Mittelfeld kamen aber so gut wie keine entscheidenden Akzente. Spielmacher Isa Sabuncuo rennt hier seiner guten Form der ersten Spiele hinterher. Zu oft wird der schnelle Pass in die Tiefe vermisst. In der Abwehr hielten Johannes Ahmann und Simon Federle das Zentrum dicht und ließen aus dem Spiel so gut wie keine Chance zu.

Mit drei Punkten hält sich der Rückstand zum rettenden Ufer noch in Grenzen. In den restlichen vier Spielen vor der Winterpause will der Aufsteiger allerdings noch einige Punkte sammeln und möglichst die Abstiegsplätze verlassen. Das nächste Spiel steigt am Samstag bei der um fünf Zähler besser dastehenden SG Dettingen-Dingelsdorf.