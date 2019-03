SV Renquishausen jagt Titelanwärter FSV Schwenningen

Der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat dem Meisterschaftsanwärter FSV Schwenningen einen neuen Verfolger gebracht. Hinter der FSV Schwenningen, die das Heimspiel gegen den VfL Nendingen gewann, steht jetzt der SV Renquishausen nach seinem Sieg bei der SG Fridingen/Mühlheim.

FSV Denkingen – SV Seitingen-Oberflacht 4:2 (3:0). – Tore: 1:0 (2. Minute) Lukas Dressler, 2:0 (10.) Andreas Patzak, 3:0 (15.) Lukas Dressler, 3:1 (60.) Kevin Grenz, 4:1 (78.) Lukas Dressler, 4:2 (90.) Julian Münchberger. – Schiedsrichter: Lothar Gaiser (Harthausen/Scher). – Zuschauer: 100. Die Gastgeber zeigten eine starke erste Spielhälfte. Im ersten Durchgang wurde der Grundstein zum Sieg gelegt. Als der Gast aus der Baar mit einem Schuss wie aus dem Nichts zum 3:1 kam, setzten die Platzherren nochmals zu. Mit dem 4:1 war die Partie entschieden.

FV Fatihspor Spaichingen – SpVgg Trossingen II 1:5 (0:3). – Tore: 0:1 (25. Minute) Fabio De Gaetano, 0:2 (28.) Nicola Peluso, 0:3 (35.) Patrick Hand, 0:4 (73.) Nicola Peluso, 1:4 (76.) Mustafa Avci, 1:5 (90.+4.) Raphael Kekeisen. – Schiedsrichter: Helmut Link (Hopfau). – Zuschauer: 50. Die Gäste legten schon in der ersten Spielhälfte den Grundstein zum Sieg. Es brauchte allerdings fast eine halbe Stunde, bis die Trossinger in Tritt kamen. Der Erfolg der SpVgg-Reserve geht auch in dieser Höhe in Ordnung.

SV Tuningen – SC 04 Tuttlingen II 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 (20. Minute) Thibaud Natschke, 1:1 (55.) Abdourahman Jallow, 1:2 (72.) David Switalla, 2:2 (90.+5/Foulelfmeter) Dominik Bury. – Schiedsrichter: Karl Haller (Dotternhausen). – Zuschauer: 70. Um ein Haar hätte es in Tuningen eine dicke Überraschung gegeben. Die Gastgeber brauchten in der Nachspielzeit einen Strafstoß, um wenigstens einen Punkt am Ort zu behalten. Die erste Halbzeit gehörte klar den Gastgebern, die aber außer dem Führungstreffer vor dem Gästetor wenig zusammenbrachten.

TV Wehingen – SV Kolbingen 2:6 (1:3). – Tore: 0:1 (7. Minute) Valentin Hipp, 0:2 (15.) Ramon Schwarz, 0:3 (36.) Valentin Hipp, 1:3 (45.) Claudio Brescia, 1:4 (55.) Lukas Hipp, 2:4 (70.) Eigentor, 2:5 (76.) Yannick Frühwirt, 2:6 (88.) Maximilian Amann. – Schiedsrichter: Thomas Preuß (Bolstern/Herbertingen). – Zuschauer: 80. – Besondere Vorkommnisse: gelbrot gegen den TV Wehingen (63.). Die Gastgeber zeigten sich gegenüber der Vorwoche verbessert. Der Sieg des SVK ist verdient, fiel aber um zwei Tore zu hoch aus.

FSV Schwenningen – VfL Nendingen 5:1 (2:1). – Tore: 1:0 (3. Minute) Michail Tsamourlidis, 2:0 (24.) Dogukan Albayrak, 2:1 (25.) Daniel Milkau, 3:1 (55.), 4:1 (60.) beide Arbnor Fejzulahu, 5:1 (88.) Michail Tsamourlidis. – Schiedsrichter: Waldemar Raczek (Heselwangen). – Zuschauer: 150. Im ersten Durchgang hielten die Gäste ganz gut mit. Mit Wiederanspiel wurden die Mooskicker aber deutlich stärker und hätten am Ende einen noch deutlicheren Sieg herausfahren können.

SV Wurmlingen – SV Egesheim 4:1 (3:1). – Tore: 1:0 (2. Minute) Marc Beck, 1:1 (18.) Eigentor, 2:1 (25.) Jannick Pape, 3:1 (45.) Marc Beck, 4:1 (88.) Benedikt Hellmann. – Schiedsrichter: Markus Scham (Ostrach). – Zuschauer: 90. Der frühe Wurmlinger Führungstreffer tat dem Spiel der Gastgeber gut. Nach dem zwischenzeitlichen 2:1 war der SVW die bessere Mannschaft und siegte verdient. Die Egesheimer konnten am Ende froh sein, nicht noch höher verloren zu haben. Im zweiten Durchgang nahm die Partie zeitweise eine ruppige Form an.

SG Fridingen/Mühlheim – SV Renquishausen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (28. Minute) Leon Bosnjak, 0:2 (72.) Florian Beck. – Schiedsrichter: Herbert Hengstler (Deißlingen). – Zuschauer: 100. In einem Spiel, bei dem die Gastgeber zwar mehr Spielanteile hatten, konnte der Gast die Vorrundenniederlage ausgleichen. Die Spielgemeinschaft zeigte sich im Angriff schwach und brachte das Gästetor kaum einmal ernsthaft in Gefahr. Beim 0:2 reklamierten die Gastgeber erfolglos eine Abseitsstellung.