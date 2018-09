SV Liptingen startet mit zwei Siegen in die Saison

Der SV Liptingen ist mit zwei Siegen in die Saison der Tischtennis-Bezirksliga getartet. Neben dem 9:7-Erfolg gegen den TTC Vöhringen gab es einen 9:1-Sieg gegen den TTC Spaichingen.

Bezirksliga Herren

SV Liptingen – TTC Spaichingen 9:1. Die Gäste hatten erhebliche Personalprobleme. Neben Frank Dinter und Sven Weidner fiel auch noch Mahmut Hadzihasanovic aus, der kurzfristig durch Frank Maurer ersetzt wurde. Die Primstädter hätten das eine oder andere Match noch für sich entscheiden können, letztlich war aber der Erfolg der Gastgeber ungefährdet.

Nach den Doppeln führten die Liptinger mit 2:1. Rössler/Gött unterlagen zwar Staiger/Paitz 1:3, doch Bausert/Ottmar bezwangen Kübler/Jakoby 3:0 und Renner/Staudt waren gegen Maurer Merkt nach hartem Kampf 3:2 erfolgreich.

Im vorderen Paarkreuz feierten Timo Bausert und Sebastian Rössler klare 3:0-Siege gegen Heiko Staiger beziehungsweise Heiko Paitz. Arthur Jakoby war dann nah am ersten Einzelsieg der Spaichinger dran, gegen Kai Ottmar führte Jakoby im fünften und entscheidenden Satz bereits mit 4:0, musste den Satz und damit das ganze Spiel aber noch relativ deutlich mit 6:11 abgeben. Christoph Renner hatte beim 3:0 gegen Markus Kübler keine Mühe und erhöhte auf 6:1. Im hinteren Paarkreuz hielt Klaus Staudt den Spaichinger Kay Merkt 3:1 nieder. Adrian Gött und Frank Maurer lieferten sich eine gute Partie, aber auch hier hatte der Liptinger mit einem 11:7-Erfolg im fünften Satz das bessere Ende für sich zum 8:1. Den Schlusspunkt zum 9:1 setzte dann Timo Bausert, der gegen Heiko Staiger mit 3:0 siegreich blieb. Am kommenden Samstag empfängt der TTC Spaichingen I den TTC Sulgen II zum ersten Heimspiel.

SV Liptingen – TTC Vöhringen 9:7. Bereits zum Saisonanfang bekamen es die Liptinger mit einem der Titel-Favoriten zu tun. Nach einem hart umkämpften Spiel konnten sich die Gastgeber, die nicht ganz in Bestbesetzung angetreten waren, knapp durchsetzen. Timo Bausert/Kai Ottmar sowie Dirk Scherer/Sebastian Rössler brachten die Liptinger mit 2:0 in Führung. Dem 2:1 ließ Timo Bausert das 3:1 folgen, doch die Vöhringer kamen durch drei Fünf-Satz-Siege zu einem 4:3-Vorsprung.Klaus Staudt sorgte für den 4:4-Ausgleich, doch diesen konterten die Gäste, die ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetreten waren, mit dem 4:5. Timo Bausert, Sebastian Rössler und Kai Ottmar brachten die Gastgeber zwar 7:5 in Front, doch Vöhringen schaffte den Ausgleich. Dirk Scherer sorgte mit seinem 3:2-Sieg für die 8:7-Führung, die Timo Bausert/Kai Ottmar zum 9:7- Mannschaftssieg ausbauten.

Kreisliga A2 Herren

TG Schömberg II – TTC Spaichingen II 2:9. Die Gastgeber mussten auf vier Stammspieler verzichten, was die Aufgabe für die Spaichinger wesentlich einfacher machte als erwartet. Pavel Kolmogorov war mit zwei Einzelsiegen bester Spieler bei den Primstädtern. - Die Ergebnisse: Brandstetter/Scherer – Zepf/Nürnberger 0:3, Leis/Steidle – Kolmogorov/Ketterl 1:3, Hercigonja/Gleich – Asapowitsch/Landowski 0:3, Wolfgang Brandstetter – Pavel Kolmogorov 1:3, Wolfgang Scherer – Daniel Zepf 3:1, Steffen Leis – Roland Asapowitsch 0:3, Krunoslav Hercigonja – Jürgen Ketterl 0:3, Jochen Gleich – Ralf Landowski 2:3 (7:11 im fünften Satz), Günther Steidle – Adrian Nürnberger 3:0, Brandstetter – Zepf 0:3, Scherer- Kolmogorov 1:3.