SV Liptingen gibt sich in Bestbesetzung keine Blöße

Die Tischtennis-Mannschaften des SV Liptingen blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Neben den Bezirksliga-Herren siegte auch das Team in der Kreisliga B. Der TV Aldingen dagegen blieb sieglos. Die zweite Mannschaft des TTC Spaichingen erreichte beim TTC Wehingen ein 8:8.

Bezirksliga Herren

TSV Hochmössingen – SV Liptingen 4:9. Erneut in Bestbesetzung antretend hatten die Liptinger mit den abstiegsbedrohten Gastgebern keine größeren Schwierigkeiten. Nach einer 2:1-Führung nach den Eingangsdoppeln und zwischenzeitlichem 3:3-Ausgleich zogen die Liptinger nach dem ersten Durchgang auf 6:3 davon. Hierfür zeichneten Jan Lindeman/Thomas Fuhrmann, Armin Dümmel/Dirk Scherer sowie Jan Lindeman, Klaus Staudt, Thomas Fuhrmann und Armin Dümmel verantwortlich. Die weiteren Siege holten erneut Lindeman, Staudt und Fuhrmann.

Kreisliga A2 Herren

TTC Wehingen – TTC Spaichingen II 8:8. Die zweite Mannschaft des TTC Spaichingen hat beim TTC Wehingen 8:8 gespielt. In dieser umkämpften Begegnung lagen die Primstädter schon mit 4:7 im Rückstand, gingen dann aber nach vier Siegen in Folge 8:7 in Führung. Letztlich gab es dann aber ein leistungsgerechtes Remis. Die Heuberger hatten ihre überragenden Spieler wieder einmal in Dietmar Reiner und Ulrich Schönfeld, die allein sechs der acht Zähler holten. Bei Spaichingen II überzeugten Daniel Zepf und Pavel Kolmogorov mit zwei Einzelsiegen. In der Tabelle bleibt der TTC Wehingen mit 14:14-Punkten im Mittelfeld der Tabelle, der TTC Spaichingen II rangiert mit 13:19-Punkten auf Platz sieben. - Die Ergebnisse: Reiner/Schönfeld – Ketterl/Kolmogorov 3:0, Mattes/Chiev – Weidner/Merkt 0:3, Sprich/Braunschweiger – Zepf/Damnik 0:3, Dietmar Reiner – Jürgen Ketterl 3:0, Ulrich Schönfeld – Sven Weidner 3:1, Uli Mattes – Daniel Zepf 0:3, Valentin Chiev – Kay Merkt 3:1, Leo Sprich – Hartmut Damnik 3:1, Maik Braunschweiger – Pavel Kolmogorov 1:3, Reiner – Weidner 3:0, Schönfeld – Ketterl 3:1, Mattes – Merkt 1:3, Chiev – Zepf 2:3 (3:11 im fünften Satz), Sprich – Kolmogorov 0:3, Braunschweiger – Damnik 0:3, Reiner/Schönfeld – Weidner/Merkt 3:1.

TV Aldingen II – TTC Rottweil II 5:9. Der TV Aldingen II hat sein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TTC Rottweil erwartungsgemäß 5:9 verloren. Die Gastgeber mussten alle drei Eingangsdoppel abgeben, was entscheidend für diese Heimniederlage war. Bester Aldinger Spieler war Ernst Hohner, der beide Einzel im vorderen Paarkreuz überlegen gewann. In der Tabelle steht der TV Aldingen II mit 11:21-Punkten nach wie vor auf Rang acht. - Die Ergebnisse: Hauser/Langmeier – Zeiselmeier/Schumpp 1:3, Hohner/Molitor – Kalmbach/Friede 0:3, Gruhler/Hosfeld – Schwarz/Schubnell 0:3, Volker Hauser – Holger Friede 3:1, Ernst Hohner – Melanie Kalmbach 3:0, Werner Langmeier – Philipp Schumpp 0:3, Herbert Molitor – Norbert Zeiselmeier 1:3, Jürgen Gruhler – Manuel Schubnell 3:1, Thorsten Hosfeld – Dieter Schwarz 1:3, Hauser – Kalmbach 0:3, Hohner – Friede 3:0, Langmeier – Zeiselmeier 3:1, Molitor – Schumpp 0:3, Gruhler – Schwarz 2:3 (8:11 im fünften Satz).

Kreisliga B2 Herren

SV Liptingen III – TG Weigheim 9:4. Erstmals konnten die Liptinger in der Rückrunde auf Marius Epp und Horst Schoch zurückgreifen, was eine bedeutende Verstärkung der Mannschaft bedeutete. Die Gastgeber führten gegen die ersatzgeschwächten Gäste nach den Doppeln mit 2:1. Marius Epp, Markus Nesper, Wigand Keller sowie Wolfgang Sager sorgten für einen 6:3-Vorsprung nach dem ersten Durchgang. Horst Schoch, Markus Nesper undWigand Keller stellten den Endstand her. In den Doppeln waren Marius Epp/Horst Schoch sowie Wigand Keller/Tanja Renner erfolgreich.

Bezirksliga Damen

SV Rosenfeld – TV Aldingen 8:4. Die Damenmannschaft des TV Aldingen hat das Auswärtsspiel beim SV Rosenfeld mit 4:8 verloren. Die Gäste führten nach dem ersten Doppel zwar mit 1:0, doch sechs Spielgewinne in Serie brachten bereits das vorentscheidende 6:1 für die Gastgeberinen. Der SV Rosenfeld gab dann zwar noch drei Einzel ab, letztlich war es aber ein ungefährdeter Heimsieg. In der Tabelle hat der TV Aldingen jetzt 11:9-Punkte und bleibt damit auf Rang vier. - Die Ergebnisse: Frommer/Jenter – Hauser/Wagg-Langmeier 0:3, Kaiser/Häberle – Butsch/Koch 3:0, Helge Kaiser – Katja Butsch 3:0, Renate Frommer – Claudia Hauser 3:1, Christel Häberle – Martina Koch 3:2 (nach 0:2 Satzrückstand 11:7 im fünften Satz), Edith Jenter – Elly Wagg-Langmeier 3:0, Kaiser – Hauser 3:1, Frommer – Butsch 2:3 (10:12 im fünften Satz), Häberle – Wagg-Langmeier 3:0, Jenter – Koch 1:3, Häberle – Hauser 0:3, Kaiser – Wagg-Langmeier 3:1.