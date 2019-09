SV Kolbingen fegt Durchhausen/Gunningen 8:1 vom Platz

In der Fußball-Kreisliga A 2 hat der Tabellenführer FSV Denkingen am siebten Spieltag den FC Reichenbach 4:1 besiegt. Der SV Tuningen war spielfrei und folgt auf Platz zwei jetzt mit drei Zählern Rückstand genau wie Bezirksliga-Absteiger BSV Schwenningen, der sein Auswärtsspiel in Seitingen gewinnen konnte. Als einzige Mannschaft weiter ohne Sieg ist die Reserve der SpVgg Trossingen, die das Heimspiel gegen Fatihspor verlor. Den höchsten Tagessieg fuhr der SV Kolbingen mit 8:1 gegen die SG Durchhausen/Gunningen ein.

SV Seitingen-Oberflacht – BSV 07 Schwenningen 1:2 (1:2). - Tore: 0:1 (4. Minute) Fabio de Gaetano, 0:2 (10.) Marco Mazzeo, 1:2 (28.) Abdürrahim Kadak. - Schiedsrichter: Pascal Richter (Bingen). - Zuschauer: 50. Eine Punkteteilung hätte dem Spielverlauf eher entsprochen. Die Gastgeber waren die ersten zehn Minuten nicht auf dem Platz, was der BSV eiskalt ausnutzte. Nach einer halben Stunde wurden die Gastgeber gleichwertig und kamen zum Anschlusstreffer. In der Folge fehlte den Gastgebern, vor allem im zweiten Durchgang, das Glück zum Ausgleich. In beiden Spielhälften traf Seitingen je einmal das Aluminium.

SpVgg Trossingen II – FV Fatihspor Spaichingen 0:5 (0:2). - Tore: 0:1 (29. Minute/Foulelfmeter) Allen Hegic, 0:2 (45.) Hayrullah Yildirim, 0:3 (76.) Levent Üner, 0:4 (78.) Murat Rüzgar, 0:5 (88.) Levent Üner. - Schiedsrichter: Klaus Cerfontaine (Wendelsheim). - Zuschauer: 50. In der ersten Hälfte hielt Trossingen gut dagegen. In der Schlussviertelstunde trumpfte Fatihspor stark auf und hätte noch einige Tore mehr erzielen können.

FC Frittlingen – SV Schörzingen 5:3 (4:2). - Tore: 0:1 (4. Minute), 0:2 (5.) beide Andreas Sauer, 1:2 (7.) Dragan Karanov, 2:2 (17.) Robin Hermle, 3:2 (35.) Dragan Karanov, 4:2 (44.) Fabian Müller, 5:2 (61.) Simon Schnee, 5:3 (69.) Alexander Saar. - Schiedsrichter: Christian Schneider (Weilen u.d.R.). - Zuschauer: 200. Das Lokalderby, im Rahmen des Frittlinger Herbstfestes, begann mit einem stark aufspielenden Gast, der innerhalb von zwei Minuten einen Zwei-Tore-Vorsprung herausschoss. Als die Gastgeber dann langsam in die Gänge kamen, wurde Frittlingen klar überlegen. Am Ende durfte sich der SV Schörzingen bei seinem Torwart Schmidberger bedanken, dass die Niederlage im Rahmen blieb.

SV Kolbingen – SG Durchhausen/Gunningen 8:1 (1:1). - Tore: 0:1 (16. Minute) Andreas Patzak, 1:1 (32.) Pascal Greiner, 2:1 (50.), 3:1 (72.) beide Yannick Frühwirt, 4:1 (79.) Dominik Frühwirt, 5:1 (79.) Patrick Garnier, 6:1 (83.), 7:1 (85.) beide Valentin Hipp, 8:1 (88.) Yannick Frühwirt. - Schiedsrichter: Matthias Grobs (Wellendingen). - Zuschauer: 100. Es begann verheißungsvoll für die SG aus der Baar, die Andreas Patzak mit einem Freistoß aus 35 Metern in Führung brachte. Kolbingen wachte erst nach der Pause auf und ließ den Gast streckenweise schlecht aussehen. Vor allem in der Schlussviertelstunde gelang den Platzherren alles.

FSV Denkingen – FC RW Reichenbach 4:1 (1:1). - Tore: 0:1 (12. Minute) Kevin Holzmann, 1:1 (44.) Eigentor, 2:1 (51.) Maxim Diez, 3:1 (53.), 4:1 (63.) beide Lukas Dressler. - Schiedsrichter: Temel Topal (Winterlingen). - Zuschauer: 90. - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen Denkingen (65.). Im ersten Durchgang sah es nicht nach einer so klaren Sache für die Denkinger aus. Beim 1:1 half der Reichenbacher Torhüter mit, als er einen scharfen Freistoß nicht festhalten konnte und den Ball ins eigene Tor lenkte. Mit einer starken Viertelstunde nach der Pause wurde der Sieg in trockene Tücher gebracht.

SV Wurmlingen – SG Fridingen I/Mühlheim II 3:1 (1:1). - Tore: 1:0 (9. Minute) Anthony Nwaise, 1:1 (29.) Modou Tamba, 2:1 (46.) Sevdail Sulejmani, 3:1 (59.) Peter Jung. - Schiedsrichter: Dusan Guttmann-Nesici (Mühringen). - Zuschauer: 80. - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen SG (90.+1). Die Gäste vergaben in der Anfangsviertelstunde einen Strafstoß. Gastgeber Wurmlingen zeigte in den zweiten 45 Minuten ein gutes Spiel, ging gleich nach Wiederanspiel in Führung und ließ dann nichts mehr anbrennen. Der Schiri machte sich mit einer roten Karte zum Schluss gegen den Gästetrainer wichtig.

SC 04 Tuttlingen II – TV Wehingen 6:1 (2:1). - Tore: 1:0 (8. Minute), 2:0 (23.) beide Christian Rottler, 2:1 (30.) Basiru Leigh, 3:1 (52.) Aleksandar Ivanovic, 4:1 (70.) Kebba Drammeh, 5:1 (82.) Christian Rottler, 6:1 (85.) Michael Onah. - Schiedsrichter: Herbert Hengstler (Deisslingen). - Zuschauer: 80. Die Gäste aus Wehingen konnten eine Hälfte lang gut mithalten. Für die 04-Reserve hielt Keeper Marius Wößner gleich nach dem Seitenwechsel mit einer tollen Parade das 2:1, was der Elf die nötige Sicherheit gab. Am Ende fiel der Sieg klar und deutlich aus.