SV Königsheim gewinnt 3:2 in Irndorf

Die SG B.A.T./K.L. und die SG Liptingen/Emmingen sind in der Fußball-Kreisliga A 2 Bodensee ohne Punkte von ihren Auswärtsspielen heimgekehrt. In der Kreisliga C Schwarzwald kam der SV Königsheim in Irndorf zu einem 3:2-Erfolg

Kreisliga A Bodensee, Staffel 2

Spfr. Owingen-Billafingen – SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen 2:0 (0:0). - Schiedsrichter: Felix Burmann (Konstanz). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 (74. Minute/ Foulelfmeter) Yusupha Camara, 2:0 (83.) Pius Grossmann. - Gelbrote Karte: Sebastian Knittel, SG B.A.T./K-L (73. Minute). - Gelbe Karten: 4/4. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mangelte es auf beiden Seiten an Torchancen. Die Gäste standen gut in der Abwehr und ließen dem Tabellenführer nur wenig zu. Nach 62 Minuten hatte Tim Schell die große Gästechance, doch er verfehlte das Gehäuse. Die spielentscheidende Szene folgte in der 73. Minute durch den Pfiff des Schiedsrichters. Sebastian Knittel, bereits mit der gelben Karte verwarnt, soll im Strafraum gefoult haben. Die Folge war die Ampelkarte und der anschließende Strafstoß, den Camara zur Führung der Gastgeber verwandelte. In der Folgezeit setzte die SG alles auf eine Karte und wurde dann beim 2:0 ausgekontert.

SG Stahringen/Espasingen – SG Liptingen/Emmingen 4:1 (2:0). - Schiedsrichter: Chris Schäper (Bad Dürrheim). - Tore: 1:0 (17. Minute) Patrick Giese, 2:0 (39.) Jonas Merk, 2:1 (61.) Andreas Schmid, 3:1 (65.) Patrick Giese, 4:1 (90.) Tobias Helbing. Diese Partie war eine klare Angelegenheit für die Hausherren. Andreas Schmid brachte mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 die Gäste nochmals ins Spiel zurück, doch am Ende siegten die Gastgeber verdient.

Kreisliga C Bodensee, Staffel 2

Hattinger SV II – SV Volkertshausen II 1:3 (1:1). - Schiedsrichter: Dieter Holz (Sigmaringen). - Tore: 0:1 (28. Minute) Eigentor, 1:1 (39.) Aaron Trutzl, 1:2 (86.) Felix Bechler, 1:3 (88.) Dennis Bechler.

SG Stahringen/Espasingen II – SG Liptingen/Emmingen II 0:3 (0:2). - Schiedsrichter: Maik Rupenus (Singen). - Tore: 0:1 (7. Minute/Strafstoß) Tim Kaiser, 0:2 (37.) Niclas Merz, 0:3 (74.) Nico Kästle.

Kreisliga C Bodensee, Staffel 4

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen III – FC Hohenfels-Sentenhart II 3:6 (2:3). - Schiedsrichter: Patrick Leisinger (Radolfzell). - Tore: 0:1 (3.) Martin Friedrich, 0:2 (15.) Michael Schreiber, 0:3 (27.) Patrick Gassner, 1:3 (35.) Christoph Schatz, 2:3 (40.) Vedat Cetin, 2:4 (50.) Maximilian Hahn, 3:4 (54.) Alexander Greb, 3:5 (57./Strafstoß) Kevin Oppermann, 3:6 (74.) Martin Friedrich.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 2

SpVgg Stetten/Lackendorf – FC Suebia Rottweil II 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Manuel Bister (74., Elfmeter), 2:0 Jochen Riedmüller (89.).

FC Göllsdorf II – SV RW Rottweil 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Michael Roth (3.).

SV Zimmern III – FC Frittlingen II 5:1 (3:0). - Tore: 1:0 Florian Schwenk (4.), 2:0 Marcel Kammerer (36., Foulelfmeter), 3:0 Damian Krause (37.), 4:0 Florian Thieringer (59.), 4:1 Paul Bader (87., Foulelfmeter), 5:1 Jens Jerger (90.).

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 3

Tabellenführer KF Shqiponja Tuttlingen kassierte beim 1:2 gegen den SV Kolbingen II die zweite Niederlage in Folge.

FK Spaichingen – SG Dürbheim/Mahlstetten II 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Adem Falb (65.), 1:1 Benedikt Meier (89.).

VfL Nendingen II – SV Tuningen II 1:5 (0:2). - Tore: 0:1 Oliver Oberle (12.), 0:2 Fabian Marquardt (22.), 0:3 und 0:4 beide Nuri Kaygiriz (46. und 62.), 0:5 Mike Gößwein (76.), 1:5 Marc Braun (90.).

KF Shqiponja Tuttlingen – SV Kolbingen II 1:2 (1:2). - Tore: 0:1 Pascal Stehle (31.), 1:1 Armir Loki (34.), 1:2 Jonas Rink (45.).

SG Irndorf/Bärenthal – SV Königsheim 2:3 (0:1). - Tore: 0:1 Felix Senn (45.), 0:2 Pascal Morales (75.), 1:2 und 2:2 beide Andreas Linzmeier (77. und 81.), 2:3 Roland Morales (88.).

FV Fatihspor Spaichingen II – SV Renquishausen II 3:1 (3:1). - Tore: 1:0 und 2:0 beide Abdullah Cetinkaya (13. und 24.), 3:0 Mahir Özer (27.), 3:1 Joshua Stehle (42.).