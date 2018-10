SV Immendingen verliert erneut – 4:2-Sieg für FVM

In der Fußball-Bezirksliga Bad. Schwarzwald hat der Tabellenführer FC Gutmadingen bei der DJK Donaueschingen II 3:1 gewonnen. Der SV Immendingen verlor daheim gegen den TuS Bonndorf 0:2. In der Kreisliga A 2 besiegte der FV Möhringen den SV Gündelwangen 4:2.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

DJK Donaueschingen –FC Gutmadingen 1:3 (1:1). Mitte der ersten Hälfte erzielte Torjäger Manuel Huber in überlegter Manier den 1:0-Führungsteffer für Gutmadingen. Die spiel- und laufstarke Heimmannschaft reagierte aber sofort und Marc Meier erzielte das 1:1. Das intensiv geführte Spiel wurde nach der Pause immer mehr vom Tabellenführer bestimmt. Nach toller Vorarbeit von Außenstürmer Tobias Kienzler vollendete Manuel Huber zum 1:2. Mit seinem dritten Treffer sorgte Huber in der 71. Minute für den Endstand. - Tore: 0:1, 1:2 und 1:3 alle Manuel Huber (23., 61. und 71. Minute), 1:1 (29.) Marc Meier. - Schiedsrichter: Yannik Erath (Villingen). - Zuschauer: 155.

SV TuS Immendingen – TuS Bonndorf 0:2 (0:0). Immendingen startete gut und hatte fünf Chancen zur Führung. Dann kam aber Bonndorf auf und der Gastgeber verlor den Faden. In einem fairen Spiel wurde der Gast immer stärker und nutzte seine Chancen konsequent zum 2:0 aus. - Tore: 0:1 Lars Baumgärtner (58.), 0:2 Mario Modispacher (80.). - Schiedsrichter: Adnan Dracic (Villingen). - Zuschauer: 220.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – SV Gündelwangen 4:2 (3:2). Die Zuschauer sahen eine torreiche erste Hälfte. Dabei nutzte der Gastgeber sein Plus an Torabschlüssen zum 3:2. Der Gast traf zweimal per Freistoß ins Netz. Nach der Pause standen FVM-Spieler dreimal allein vor dem Gästetorhüter und verpassten die Entscheidung. Erst in der Nachspielzeit machte Möhringen den Sack zu. - Tore. 1:0 Stephan Paulsen (17.), 2:0 Tobias Hofstetter (37.), 2:1 Fehti Köycü (38.), 3:1 Mohamed Gomina (43.), 3:2 Fehti Köycü (45.), 4:2 Mohamed Gomina (90. + 3). - Schiedsrichter: Domenico Papagno (Kirchen-Hausen). Zuschauer: 100.