SV Immendingen rettet sich mit 2:0-Auswärtssieg

In der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald hat der SV Immendingen mit dem 2:0-Sieg bei der SG Riedöschingen/Hondingen den Klassenerhalt geschafft. Der FC Gutmadingen verpasste trotz des 3:0-Sieges beim Meister SV Geisingen den zweiten Platz, da der FC Hochemmingen gleichzeitig beim FC Pfaffenweiler 3:1 gewann.

SG Riedöschingen/Hondingen – SV TuS Immendingen 0:2 (0:0). Das Spiel spiegelte für die SG den kompletten Saisonverlauf wider. Erneut ließ der Aufsteiger viele Chancen liegen und muss den Weg in die Kreisliga A antreten. Immendingen, das den Klassenerhalt bejubeln konnte, hatte vor der Pause eine tolle Chance, die der SG-Torhüter Fabian Pfeiffer aber zunichte machte. Der Gast kam nach der Halbzeit über einen schnellen Konter und einem Volleyschuss von Argjent Islami aus zwölf Metern unters Lattenkreuz zur Führung. Nach einem schön herausgespielten Angriff, den Dennis Martin mit dem 2:0 abschloss, war die Entscheidung gefallen. - Tore: 0:1 Islami (56.), 0:2 Martin (68.). - Schiedsrichter: Konstantin Konegen (Villingen). - Zuschauer: 200.

SV Geisingen – FC Gutmadingen 0:3 (0:1). Im Lokalderby ging es für den FC Gutmadingen noch um das Erreichen der Vizemeisterschaft. Doch in dem umkämpften Derby vor der stattlichen Kulisse von 400 Zuschauern reichte das 3:0 am Ende nicht. Gutmadingen ging durch Dominik Maus in Führung und gleich nach der Pause sorgte Torjäger Benjamin Huber mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Die Gäste setzten weiter nach und belohnten sich noch mit dem 3:0 durch den eingewechselten Florent Berisha. Am Ende stand mit diesem Auswärtserfolg dann aber der dritte Platz zu Buche. Danach begann für Meister SV Geisingen der freudige Saisonabschluss. - Tore: 0:1 Maus (18.), 0:2 Benjamin Huber (49.), 0:3 Berisha (80.). - Schiedsrichter: Wolfgang Braun (Löffingen). - Zuschauer: 400.

FC Pfaffenweiler – FC Hochemmingen 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Pascal Heinig (37.), 0:2 Jan Vollmer (55.), 0:3 Jannik Greguric (68.), 1:3 Marco Reitze (83.). Schiedsrichter: Uwe Müller (Höchenschwand). Zuschauer: 150. Der FC Hochemmingen bestreitet damit als Vizemeister die Aufstiegsspiele zur Landesliga. Gegner ist der Bodensee-Vizemeister SV Denkingen mit Trainer Helmut Wunderlich. (hgb)