SV Immendingen reicht ein Remis zum Klassenerhalt

Die südbadischen Fußballteams aus dem Kreis Tuttlingen bestreiten an diesem Wochenende jeweils ihre letzten Saisonspiele. Während es im Derby SV Geisingen gegen FC Gutmadingen (Bezirksliga Bad. Schwarzwald) und in Möhringen (Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald, siehe Spiel des Tages) noch um den Aufstieg beziehungsweise Klassenerhalt geht, steht auf den meisten Sportplätzen der Region keine Entscheidung mehr an.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV Geisingen – FC Gutmadingen (Samstag, 16 Uhr). Der FC Gutmadingen kann Platz zwei nur noch erreichen, wenn man im Derby beim SV Geisingen drei Punkte einfährt und gleichzeitig der FC Hochemmingen in Pfaffenweiler verliert.

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Immendingen. Sollte der SVI mit mehr als zwei Toren Abstand verlieren, sieht es schlecht aus. Wenn die Immendinger allerdings die Leistung aus dem Pokalfinale oder aus dem Spiel gegen Geisingen abrufen können, steht dem Klassenerhalt nichts im Weg. Die gastgebende SG steht bereits als Absteiger fest.

Bezirksliga Bodensee

SC Gottmadingen-Bietingen – Hattinger SV (Sonntag, 15 Uhr). Der HSV hat sich vergangenes Wochenende die letzte Chance auf Platz zwei im Heimspiel selbst verspielt. Nun geht es für beide Mannschaften um nichts mehr. Der Gastgeber hat zuletzt gute Ergebnisse erzielt.

Kreisliga A 2 Bodensee

FSG Zizishausen/Hindelwangen/Hoppetenzell – SC Buchheim/Altheim/Thalheim (Samstag, 16 Uhr). Das Spiel ist für beide unbedeutend. Durch den Heimvorteil und den Tabellenplatz geht die FSG als Favorit ins Spiel.

FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen – SG Tengen-Watterdingen. Mit einem Heimsieg könnte der FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen nicht nur die Runde siegreich beenden, sondern auch noch den Gegner in der Tabelle überholen und mindestens einen Platz gut machen.

SG Heudorf/Honstetten – SG Emmingen-Liptingen. Die Teams spielten eine ähnliche Runde und werden die Saison in der vorderen Hälfte beenden. Das Hinspiel endete 3:3.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

SG Aulfingen/Leipferdingen – FC Wolterdingen (Samstag, 16 Uhr). Mit einem eigenen Sieg und mit Schützenhilfe des SV Aasen kann die SG Aulfingen/Leipferdingen noch auf Platz drei vorrücken.

SV Mundelfingen – SG Kirchen-Hausen. Wenn die SG-Kicker nicht noch am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielen wollen, müssen sie in Mundelfingen gewinnen, um auf der sicheren Seite zu sein. Der Tabellensiebte möchte daheim für eine Überraschung sorgen. (rosp)