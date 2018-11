SV Immendingen geht in Donaueschingen 0:6 unter

In der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald ist der SV Immendingen mit einer 0:6-Niederlage von der zweiten Mannschaft der DJK Donaueschingen zurückgekehrt. In der Kreisliga A 2 verteidigte die SG Kirchen-hausen durch einen 2:0-Erfolg beim FC Pfohren die Tabellenführung.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen – SV Hölzlebruck 3:0 (2:0). Mit der bisher besten Saisonleistung setzte sich der Tabellenführer sicher durch. Gutmadingen dominierte die erste Hälfte klar und das Passspiel klappte vorzüglich. Mit Pässen in die Tiefe riss der Gastgeber die Hölzlebrucker Abwehr immer wieder auf und lag bereits nach 16 Minuten mit 2:0 vorne. Bis zur Pause hätte der Spitzenreiter weiter erhöhen können. Nach der Halbzeit hatte Hölzlebruck dann zwar mehr Ballbesitz, doch der Gastgeber ließ weiter keine Torchance zu und spielte starke Konter. Kurz vor Schluss erhöhte der Gastgeber mit einem Schuss in die lange Torecke noch auf 3:0. - Tore: 1:0 Benjamin Huber (8.), 2:0 Dominik Maus (16.), 3:0 Leon Ratzer (89.). - Schiedsrichter: Marcel Haberbosch (Villingen). - Zuschauer: 120.

DJK Donaueschingen II – SV TuS Immendingen 6:0 (2:0). Im direkten Duell der unteren Tabellenhälfte konnte der Gastgeber alles umsetzen, was er sich vorgenommen hatte. Die DJK II übte viel Druck auf den Gast aus und zwang Immendingen so zu Fehlern. Dabei zeigte sich Donaueschingen beim Verwerten der Torchancen auch effektiv. Sechs verschiedene Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Immendingen spielte in der zweiten Hälfte nach einer roten Karte in Unterzahl. Beim 6:0 traf Robin Limberger aus 18 Metern mit einem Kopfball mit dem Hinterkopf sehenswert ins Netz. - Tore: 1:0 Hendrik Hölzenbein (5.), 2:0 Marius Gerold (43.), 3:0 Peter Eibisch (53.), 4:0 Andrej Szabo (65.), 5:0 Marc Mayer (80.), 6:0 Robin Limberger (81.). - Schiedsrichter: Yannick Erath (Villingen). - Zuschauer: 100. - Rote Karte: Matejka (SV Immendingen, 46.).

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FC Pfohren – SG Kirchen-Hausen 0:2 (0:1). Im Derby gehörten die ersten 30 Minuten dem Gastgeber. Doch nach dem Platzverweis gegen den FC nutzte Kirchen-Hausen seine Überzahl gegen die defensiv kurz ungeordneten Platzherren zur Führung aus. Pfohren fing sich wieder, scheiterte aber mit einem Elfmeter an Fabian Stihl (42.). Kurz nach der Pause nutzte erneut Pascal Stihl einen Fehler der Gastgeber im Nachschuss zum zweiten Trffer. - Tore: 0:1, 0:2 Pascal Stihl (31., 52.). - Schiedsrichter: Tsalis (Villingen). - Zuschauer: 120. - Rote Karte: Pfohren (27.).

FV Möhringen – SSC Donaueschingen 1:3 (1:0). Beide Mannschaften lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe. Durch einen Strafstoß gelang den Hausherren die Halbzeitführung. Die Gäste kamen nach der Pause per Strafstoß zum Ausgleich und wiederum vom Elfmeterpunkt zur Führung, die sigar ausgebaut werden konnte. - Tore: 1:0 (22. Foulelfmeter) Jonathan Bell, 1:1 (60. Handelfmeter) Jochen Reihs, 1:2 (70. Foulelfmeter) Jochen Reihs, 1:3 (82.) Florian Eisele. - Schiedsrichter: Wolfgang Zimmer (Öfingen). - Zuschauer: 100.