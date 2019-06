SV Immendingen feiert 4:3-Sieg gegen den FV Tennenbronn

In der Fußball-Bezirksliga Bad. Schwarzwald hat der FC Gutmadingen mit einem 2:1-Sieg in Bräunlingen die Tabellenführung verteidigt. Der SV Immendingen kam gegen den FV Tennenbronn zum einem überraschenden 4:3-Erfolg. In der Kreisliga A 2 verlor der FV Möhringen in Bonndorf 0:4.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Bräunlingen - FC Gutmadingen 1:2 (1:0). Gegen den kampfstarken und taktisch hervorragend eingestellten FC Bräunlingen musste der optisch überlegene Spitzenreiter alles in die Waagschgale werfen. Gutmadingen hatte mehr Ballbesitz, geriet aber kurz vor der Pause 0:1 in Rückstand. Nach Vorarbeit von Tobias Kienzler jagte Dominik Maus einen Abpraller zehn Minuten vor Schluss zum 1:1 in die Maschen. Fünf Minuten vor Spielende versenkte der eingewechselte Routinier Nicky Taubert aus 19 Metern einen direkten Freistoß zum 1:2 ins Netz. - Tore: 1:0 Cevher Atar ( 45.+2) , 1:1 Dominik Maus (81.) 2:2 Nicky Taubert (86.) - Schiedsrichter: Philipp Eschle (Gütenbach). - Zuschauer: 170.

SV TuS Immendingen – FV Tennenbronn 4:3 (1:1). Tennenbronn ging früh in Führung. Doch Absteiger Immendingen ließ nicht nach und glich aus. Auch nach der Pause ging der Gast zunächst in Führung. Doch Immendingen wollte sich mit einem Heimsieg aus der Liga verabschieden. Innerhalb von sieben Minuten gelang in der Schlussviertelstunde das 4:2. Dennoch blieb das Spiel durch das 4:3 der Gäste bis zum Abpfiff spannend. - Tore: 0:1 Justin Stoll (16.), 1:1 Marcel Winkler (29.), 1:2 Fabian King (52.), 2:2 Meriton Buzhala (75.), 3:2 Marcel Winkler (78.), 4:2 Mario Köhler (82.), 4:3 Justin Stoll (86.). - Schiedsrichter: Adnan Dracic (Villingen). - Zuschauer: 200.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

TuS Bonndorf II – FV Möhringen 4:0 (2:0). Der Gastgeber startete stark und ging früh in Führung. Danach investierte Bonndorf II mehr und traf zum 2:0. Mitte des zweiten Durchgangs entschied die TuS-Reserve mit einem Doppelschlag das Spiel. - Tore: 1:0 Elias Amann (8.), 2:0 Matthias Hofmeier (42.), 3:0, 4:0 Marcel Hertenstein (70., 73.). - Schiedsrichter: Markus Clajus (Donaueschingen). - Zuschauer: 80.