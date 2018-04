SV Immendingen besiegt Königsfeld 3:2

In der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald hat der SV Immendingen am Ostermontag mit dem 3:2-Sieg gegen den FC Königsfeld wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Der SV Geisingen setzte sich nach dem 0:0 am Samstag in Königsfeld am Montag 1:0 gegen die SG Riedöschingen/Hondingen durch.

FC Königsfeld – SV Geisingen 0:0. Trotz der Torlosigkeit auf schwer bespielbarem Rasenplatz sahen die Zuschauer ein Spiel auf gutem Bezirksliga-Niveau. Insgesamt war die Partie eines Spitzenspiels würdig. Beide Mannschaften kamen zu klaren Chancen. Doch zwischen den Pfosten standen sicher haltende Torhüter. Am Ende gab es so letztlich ein leistungsgerechtes Remis. - Schiedsrichter: Andreas Kleiser (Hinterzarten). - Zuschauer: 130.

SV TuS Immendingen – FC Königsfeld 3:2 (0:1). Königsfeld hatte in der ausgeglichenen ersten Hälfte die besseren Chancen und traf auch verdient zur Führung ins Netz. Doch Immendingen fand gut in Hälfte zwei hinein und legte per Doppelschlag ein 2:1 vor. Doch fast im Gegenzug glich der Gast aus. Beide Teams kamen in der Folge zu ihren Chancen. Eine davon nutzte Immendingen zum 3:2-Siegtor aus. - Tore: 0:1 Richter (15.), 1:1 Martin (48.), 2:1 Rau (51.), 2:2 Richter (53.), 3:2 Martin (82.). - Schiedsrichter: Matthias Grobs (Rottweil). - Zuschauer: 200.

SV Geisingen – SG Riedöschingen/Hondingen 1:0 (0:0). Das Niveau in dieser Partie war vor der Pause recht mäßig. Erst nach der Halbzeit zeigten beide Mannschaften fußballerisch mehr. Geisingen drückte auf das 1:0, der Gast fuhr schnelle Konter. Fast wäre das 0:1 gefallen. Doch den Sieg sicherte sich der Gastgeber. Lukas Öhler schoss nach einem tollen Sololauf den Ball flach zum Siegtor in die untere Ecke. - Tor. 1:0 Öhler (87.). - Schiedsrichter: Yannick Erath (Villingen). - Zuschauer: 360.

SV Überauchen – FV Marbach 0:3 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Häring (17., 32.), 0:3 Marco Effinger (87.). Schiedsrichter: Uwe Freigang (St. Georgen). Zuschauer: 70.

SG Riedböhringen/Fützen – FC Brigachtal 0:0. - Schiedsrichter: Uwe Müller (Höchenschwand). - Zuschauer: 100. - Gelbrote Karte: Brigachtal (68., 74.). - Rote Karte: Riedböhringen/Fützen (51.).