SV Gosheim unterliegt Tabellenführer SV Seedorf 2:7

Der SV Seedorf hat zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Der Tabellenführer kam beim zuvor fünfmal siegreichen SV Gosheim zu einem 7:2-Auswärtssieg. Der punktgleiche Tabellenzweite SC 04 Tuttlingen setzte sich gegen die SG Böhringen/Dietingen mühsam mit 1:0 durch. Weiter für Furore sorgte der SV Winzeln. Im Aufsteigerduell gegen den SV Bubsheim gewannen die Winzelner 3:1 und verbesserten sich dadurch auf den dritten Platz. Weiter im Aufwind befindet sich der neue Tabellenvierte SpVgg Trossingen (7:0 gegen die SpVgg 08 Schramberg). Der SV Villingendorf (0:4 bei der SpVgg Bochingen) verabschiedete sich wohl endgültig aus dem Meisterschaftsrennen. Der SV Zimmern II (6:2 gegen Schlusslicht BSV 07 Schwenningen) konnte die Abstiegsränge verlassen.

SV Gosheim –SV Seedorf 2:7 (1:2). - Tore: 1:0 (3.) Sebastian Nann, 1:1 (12.), 1:2 (29.), 1:3 (50.), 1:4 (52.), 1:5 (56.) Jonas Haag, 2:5 (65.) Sebastian Nann, 2:6 (81.) Tom Ritzel, 2:7 (84.) Yannik Scheck. - Zuschauer: 200. - Schiedsrichter: Daniel Maier (Ailingen). Trotz der zahlenmäßig deutlichen Niederlage zeigten die Gastgeber vor allem vor der Pause eine gute Leistung. Nach dem Führungstreffer von Sebastian Nann (3.) verpasste es der SVG, das 2:0 nachzulegen. Auch als Julian Link den SVS mit zwei Treffern 2:1 in Front gebracht hatte, blieb Gosheim dran und verpasste nicht nur einmal den Ausgleich. Was Effektivität bedeutet zeigte Seedorf zu Beginn der zweiten Hälfte, als der Gast durch zwei Tore von Link und einen Treffer von Jonas Haag innerhalb von sieben Minuten auf 5:1 erhöhte. Gosheim gab dennoch nicht auf, verkürzte durch Nann (65.) auf 5:2. Doch die Gäste konterten eiskalt und erhöhten durch Tom Ritzel und Yannik Scheck in der Schlussphase auf 7:2.

SC 04 Tuttlingen – SG Böhringen/Dietingen 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 (64.) Aaron Schwarz. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Uwe Stark (Mittelbiberach). Vorkommnis: Gelbrote Karte für Emin Tule (75./Tuttlingen). Die Gastgeber hatten meist Vorteile, doch die Gäste verteidigten geschickt, und ließen nur wenig zu. Die erste, aber auch die einzige ernsthafte Torchance, hatte die SG nach fünf Minuten durch Nicolai Supper. Doch dessen Kopfball konnte SC-Torhüter Burdun abwehren. Danach lief die Partie wieder in Richtung Gästetor, doch Anil Bagci (20.) traf nur den Pfosten. Auch nach der Halbzeit sah man lange Zeit das gleiche Bild, in deren Folge Aaron Schwarz (64.) nach einem Freistoß von Florin Tirca das 1:0 erzielte. Als Tule elf Minuten später mit der Ampelkarte vom Feld musste, hatten die Gäste leichte Vorteile, strahlten aber keinerlei Torgefahr aus. Somit blieb es beim verdienten Arbeitserfolg für den Sport-Club.

SpVgg Trossingen – SpVgg 08 Schramberg 7:0 (2:0). - Tore: 1:0 (4.) Maurice Merz, 2:0 (11.) Dimitri Stroh (Elfmeter), 3:0 (50.) Marius Schätzle, 4:0 (53.) Emanuel Alexi, 5:0 (58.) Dimitri Stroh, 6:0 (87.) Felix Raith, 7:0 (88.) Nico Peluso. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Felix Ehing (Welschingen). Trossingen bestimmte über die gesamte Spielzeit deutlich das Geschehen und kam zu einem auch in dieser Höhe verdienten Erfolg. Beim Stand von 6:0 hatten die Gäste mit einem Pfostenschuss Pech, wenig später scheiterte Dimitri Stroh mit einem Strafstoß an Gästetorhüter Marcel Kehrer. „Die Mannschaft hat eine starke Vorstellung abgeliefert und die meisten Treffer schön herausgespielt“, freute sich Trossingens Sportvorsitzender Markus Stegmann.

SpVgg Bochingen – SV Villingendorf 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 (15./Elfmeter), 2:0 (38.) beide Ugur Akbaba, 3:0 (54.) Stefan Egeler, 4:0 (56.)Ugur Akbaba (Elfmeter). - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Dimitrios Merkenidis (Reutlingen). Bochingen war von Beginn an agiler und erzielte durch einen Handelfmeter von Ugur Akbaba (15.) das 1:0. Auch danach verloren die Gäste die wichtigen Zweikämpfe und erneut Akbaba (38.) traf zum 2:0. Auch nach der Pause enttäuschten die Gäste, fanden in der Offensive nicht statt. Bochingen dagegen agierte mit Elan und mit einer sehenswerten Einzelleistung markierte Stefan Egeler (54.) das 3:0. Zwei Minuten später erhöhte wiederum Akbaba per Strafstoß auf 4:0, so dass die Partie nach 54 Minuten entschieden war. Der Rest war Schaulaufen der SpVgg Bochingen, die sich durch diesen Erfolg auf den siebten Tabellenplatz verbesserte.

SG Bösingen II/Beffendorf – SC Wellendingen 2:3 (0:0). - Tore: 0:1 (55.) Marcel Grimm, 0:2 (68.) Marius Seemann, 1:2 (74./Elfmeter), 2:2 (76.) beide Marvin Schlosser, 2:3 (87.) Marius Seemann. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Markus Teufel (Waldachtal). Nach einem torlosen, ausgeglichenen ersten Spielabschnitt nutzten die Gäste zwei Abwehrfehler der SG durch Marcel Grimm (55.) und Marius Seemann (68.) zur 2:0-Führung aus. Doch die SG zeigte Moral und schaffte durch einen Doppelpack von Marvin Schlosser das 2:2. Wobei die Gäste beim Elfmeter, der zum 2:1 führte, Glück hatten, weil der Schiedsrichter die Notbremse von Sebastian von Au nicht mit der roten Karte ahndete. Die Gastgeber drängten nun auf den Siegtreffer, doch Benedikt Jochem vergab eine dicke Möglichkeit zum 3:2. Dies rächte sich kurz vor Spielende, als Torjäger Seemann zum für die Gäste glücklichen 3:2 traf.

SV Winzeln – SV Bubsheim 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 (31.) Simon Gaus, 2:0 (33.) Niklas Sohmer, 2:1 (47.) Moritz Moser, 3:1 (74.) Paul Ratke (Eigentor). - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Christian Gehring (Biberach). Im Duell der beiden Aufsteiger kam der SV Winzeln zu einem glücklichen Erfolg. Bubsheim hatte zunächst Vorteile, verpasste in der Anfangsphase zweimal den Führungstreffer. Wie man es besser macht, zeigte der SVW in der 31. Minute, als Simon Gaus zum 1:0 traf. Zwei Zeigerumdrehungen später war die Gästeabwehr erneut nicht im Bilde und Niklas Sohmer nutzte dies zum 2:0 aus. Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste zunächst präsenter und Moritz Moser (47.) gelang nach einem Eckball das 2:1. Bubsheim machte danach weiter Druck, hatte aber Pech, als ein SVW-Akteur einen Schuss von Daniel Geisel auf der Torlinie abwehren konnte. Mehr Glück hatten die Gastgeber, als nach einem Eckball Paul Ratke (74.) den Ball unglücklich zum 3:1 ins eigene Tor bugsierte. Obwohl die Gäste nie aufgaben, geriet der Erfolg des SVW nicht mehr in Gefahr.

SV Zimmern II – BSV 07 Schwenningen 6:2 (3:1). - Tore: 0:1 (24.) Matthias Stumpp, 1:1 (33.) Harut Arutunjan, 2:1 (36.) David Boric, 3:1 (43.) Harut Arutunjan, 4:1 (47.), 5:1 (49.) beide Lars Czerwonka, 6:1 (74.) Albijan Spahija, 6:2 (90.) Hayrettin Özay. - Zuschauer: 50. - Schiedsrichter: Rainer Scheel (Erzingen). Die Gäste hielten gegen spielstarke Gastgeber zunächst gut dagegen und erzielten durch Matthias Stumpp (24.) den Führungstreffer. Als der BSV wenig später die Chance zum 2:0 ungenutzt gelassen hatte, war dies der Weckruf für den SVZ. Noch vor der Pause sorgten die Gastgeber für die 3:1-Führung. Zwei weitere Treffer zum 5:1 gleich nach der Pause durch den aus Immendingen kommenden Lars Czerwonka bedeuteten den endgültigen K.o. für das Schlusslicht.