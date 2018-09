SV Gosheim unter Zugzwang

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald stehen am Donnertag die restlichen sechs Partien des fünften Spieltages auf dem Programm. Die SpVgg Trossingen und der Tabellenzweite SC 04 Tuttlingen stehen in Seedorf beziehungsweise in Bubsheim vor keinen leichten Auswärtsaufgaben. Der SV Gosheim (gegen die Spvgg Bochingen) will ebenso wie der BSV Schwenningen (bei der SG Böhringen/Dietingen) endlich den ersten Punktgewinn verzeichnen. Drei Spiele beginnen um 18 Uhr, drei fangen um 19 Uhr an. Die spielfreie SpVgg Schramberg spielt erst am Sonntag wieder.

SV Seedorf – SpVgg Trossingen (18 Uhr). Auf die Musikstädter wartet der dritte starke Gegner in Folge. Nach zwei späten und unglücklichen Niederlagen gegen Wellendingen und Villingendorf wollen die Gäste nun ein Zeichen setzen. Falls man ohne Punkte heimreist, könnte der Abstand zur Spitzengruppe auf sieben Punkte anwachsen. Auch Seedorf verlor zuletzt 0:1 in Tuttlingen.

SG Böhringen/Dietingen – BSV Schwenningen. Bereits nach drei Spielen steht der BSV wieder mit dem Rücken zur Wand. Um den Anschluss an die gesicherten Plätze im Tabellenmittelfeld zu halten, muss der erste Punktgewinn her. Die SG besiegte jüngst den SV Winzeln und will daheim nachlegen. Es könnte eine enge Partie werden.

SV Winzeln – SG Bösingen II/Beffendorf I. Der Gästetorwart musste nach vier Spielen bereits 16 Mal hinter sich greifen. Wenn Winzeln die Heimstärke der vergangenen Saison auch in der Bezirksliga bestätigen kann, ist der Klassenerhalt gut möglich. Es könnte entscheidend sein, mit welchem Kader das Gästeteam anreist.

SC Wellendingen – SG Deißlingen/Lauffen (19 Uhr). Der SCW ist mit seinem Angriffsduo Patrick Schneider und Marius Seemann torgefährlich und kam in vier Partien schon zu drei Siegen. Aufsteiger Deißlingen/Lauffen verkauft sich bislang zwar gut, wird es in Wellendingen allerdings schwer haben, zu punkten.

SV Gosheim – SpVgg Bochingen. Es zeichnet sich früh ab, dass es für den Gastgeber eine alles andere als leichte Saison wird. Aus SVG-Sicht muss jetzt gepunktet werden, denn in den kommenden Wochen erst trifft man auf die aktuellen Topteams der Liga. Der Spvgg Bochingen gelang am Sonntag der erste Sieg.

SV Bubsheim – SC 04 Tuttlingen. In Bubsheim sind auch in der vergangenen Kreisliga-Saison viele Mitfavoriten auf die Meisterschaft leer ausgegangen. Der Aufsteiger wird über eine kämpferische Leistung versuchen, dem SC 04 ein Bein zu stellen. Die Gäste müssen offensiv mehr zeigen als gegen den SV Seedorf (1:0) und vor allem konzentrierter auftreten als im zweiten Spielabschnitt.