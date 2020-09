SV Gosheim tankt im Pokal Selbstvertrauen

In der zweiten Runde des Möbel-Fetzer-Bezirkspokalwettbewerb hat es am Donnerstagabend einige Überraschungen gegeben. So musste Bezirksligist FV 08 Rottweil beim Türk SV Schramberg mit 2:4 überraschend die Segel streichen. Besser machte es Bezirksligist SV Renquishausen mit dem 4:2-Sieg beim SV Kolbingen im Lokalduell vor über 200 Zuschauern. Im Lokalderby zwischen dem SV Schörzingen und dem SC Wellendingen behielt auch der klassenhöhere SC Wellendingen mit 3:1 die Oberhand ebenso der Bezirksligist SV Bubsheim beim TV Wehingen. Keinen Strich durch die Rechnung ließ sich auch der SV Gosheim beim Kreisliga C-Vertreter KF Shqiponja Tuttlingen machen.

SV Kolbingen – SV Renquishausen 2:4 (1:2). – Tore: 0:1 (3. Minute) Marius Butz, 1:1 (29.) Ramon Braun, 1:2 (40.) Hannes Bantle, 1:3 (72.) Marius Butz, 2:3 (74.) Lukas Hipp, 2:4 (79.) Marius Butz. – Schiedsrichter: Oliver Teufel (Mühlheim-Stetten). – Zuschauer: 220. In einem von beiden Seiten engagiert geführten Spiel hatten die Gäste die größeren Anteile. Vor allem war es Spielertrainer Marius Butz mit seinen drei Toren, der einen großen Anteil am Sieg des klassenhöheren Gastes hatte. Nach einer halben Stunde konnte Kolbingens Keeper Adrian Zeller einen von Bantle schwach geschossenen Strafstoß erfolgreich abwehren. Kurz vor der Pause war es Bantle mit einer herrlichen Bogenlampe, mit der er seine Mannschaft nach dem zwischenzeitlichen 1:1 erneut in Führung brachte.

TV Wehingen – SV Bubsheim 0:4 (0:2). – Tore: 0:1 (24. Minute), 0:2 (30.) beide Daniel Geisel, 0:3 (85.) Marvin Moser, 0:4 (87.) Patrick Schneider. – Schiedsrichter: Nenad Sarec (Frittlingen). – Zuschauer: 40. Das war eine klare Sache für den Bezirksligisten aus Bubsheim, der einen hochverdienten Sieg einfuhr. Der TV Wehingen war defensiv aufgestellt und brachte den Bubsheimer AH-Torwart Jürgen Flad in den 90 Minuten nicht einmal in ernste Gefahr.

KF Shqiponja Tuttlingen – SV Gosheim 3:4 (0:2). – Tore: 0:1 (38. Minute) Etienne Wenzler, 0:2 (40.) Sebastian Nann, 1:2 (47.) Elfat Hasani, 1:3 (49.) Dominik Hermle, 2:3 (51.) Gzim Selaci, 2:4 (75.) Dominik Klemm, 3:4 (90.) Tajik Mohhamadi Rasoul. – Schiedsrichter: Markus Huber (Mühlheim). – Zuschauer: 20.

SC 04 Tuttlingen II – SV Böttingen 4:1 (3:0). – Tore: 1:0 (10.) Aleksandar Ivanovic, 2:0 (14.) Ertan Aliji, 3:0 (35.) Aleksandar Ivanovic, 4:0 (62.) Michael Onah, 4:1 (64.) Marco Dressler. – Schiedsrichter: Alexander Wintermantel (Seitingen-Oberflacht). – Zuschauer: 30.

SV Wurmlingen – SpVgg Trossingen II 2:1 (1:1). – Tore: 1:0 (43. Minute) Jannick Pape, 1:1 (45.) Philippe Gnassounou, 2:1 (79.) Rene Bayer. – Schiedsrichter: Kai Uwe Villing (Böttingen).

SV Deilingen-Delkhofen – FV Fatihspor Spaichingen 4:1 (3:0). – Tore: 1:0 (10. Minute), 2:0 (16.) beide Michael Lier, 3:0 (45.+2) Daniel Stierle, 3:1 (75.) Hüseyin Sevindik, 4:1 (82.) Halim Baydar. – Schiedsrichter: Christian Sauter (Mahlstetten). – Zuschauer: 40. (ly)

SV Villingendorf II – SG 08 Schramberg/SV Sulgen 5:4 (1:1, 0:1) n. Elfm. - Tore: 0:1 (26.) Andy Hirt, 1:1 (71.) Florian Seckinger. - Zuschauer: 60. - Schiedsrichter: Nicolai Nübel (Aichhalden). Mit viel Leidenschaft und Laufbereitschaft hielt B-Ligist Villingendorf gut dagegen. Erst in der Schlussphase konnten die Gäste Druck aufbauen, schafften es aber nicht den zweiten Treffer zu erzielen. Im Elfmeterschießen war der SVV nervenstärker. Während bei der SG nur Arber Krasniqi, Adlin Dervishi und Niklas King trafen, verwandelten beim SVV Lukas Müller, Eric Weindinger, Lukas Bauer und Dominik Doster. Zudem wehrte SVV-Torhüter Marius Ruffing einen Elfmeter ab, so dass die Überraschung perfekt war.

SG Locherhof/Mariazell – SpVgg Bochingen 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 (6.) Lukas Mysliwietz, 1:1 (14.) Lucas Scheck, 1:2 (16.) Ugur Akbaba, 2:2 (61.) Moritz Müller, 2:3 (87.) Stefan Egeler. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Georg Haas (Epfendorf). Die Gäste erwischten den besseren Start, führten nach 16 Minuten mit 2:1. Danach legten die Platzherren zu, kamen zu guten Möglichkeiten, nutzten aber nur eine davon zum 2:2 (61.) aus. Danach war die Partie wieder offen, bei dem Bochingen kurz vor Spielende den glücklichen Siegtreffer erzielen konnten.

SG Aichhalden/Rötenberg II – SV Winzeln 1:7 (0:2). - Tore: 0:1 (5.) Luca Hofgärtner, 0:2 (24.) Lars Hezel, 0:3 (49.) Simon Gaus, 1:3 (54.) Dennis Steeger, 1:4 (61.) Simon Gaus, 1:5 (73.), 1:6 (79.) beide Lars Hezel, 1:7 (83.) Jan Ziegler. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Thomas Glantz (Rottweil). Bezirksligist Winzeln gab sich keine Blöße, bestimmte meist das Geschehen, landete einen in dieser Höhe verdienten Erfolg.

FC Hardt – SG Deißlingen/Lauffen 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 (22.) Nino Eisensteck, 2:0 (63.) Marc Haberstroh, 3:0 ( 81.) Thomas Schondelmaier, 3:1 (85.) Fabian Kramer. - Zuschauer:110. - Schiedsrichter: Tim Göhler (Rottweil). Nachdem die Gäste nach zehn Minuten durch Dennis Wemker nur den Pfosten getroffen hatten, legten die Gastgeber zu, führten durch einen Treffer von Spielertrainer Nino Eisensteck zur Pause mit 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel hatte Hardt Vorteile, erhöhte durch zwei weitere Treffer auf 3:0. Die Gäste, die auf einige Stammkräfte verzichten mussten, gelang in der Schlussphase nur noch Ergebniskosmetik.

SG 08 Schramberg/SV Sulgen II – SG Bösingen II/Beffendorf 0:2 (0:2). - Tore: 0:1 (7.) Max Lemperle, 0:2 (25.) Simon Jauch. - Zuschauer: 40. - Schiedsrichter: Dieter Lamparter (Rottweil). In einer Partie auf überschaubarem Niveau, gab die SG meist den Ton an und zog verdient in die nächste Pokalrunde ein.

Türk SV Schramberg – FV 08 Rottweil 4:2 (3:0). - Tore: 1:0 (2.) Ciscah Dorihel, 2:0 (17.), 3:0 (32.) beide Dominik Rudyk, 3:1 (70.) Kevin Garcia, 3:2 (72.) Alessandro Palazzo, 4:2 (90.) Sözer Köksal. - Zuschauer: 70. - Schiedsrichter: Patrick Born (Beffendorf). Die Gäste verschliefen den ersten Durchgang, während der Türk SV hellwach war und dadurch zur Pause 3:0 führte. Erst in Halbzeit zwei gab der Bezirksligist Gas, schaffte innerhalb von zwei Minuten den Anschluss zum 3:2. Danach drohte die Partie zu kippen, doch die Gastgeber hielten dagegen, erzielten kurz vor Spielende das 4:2.

SV Schörzingen – SC Wellendingen 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 (21.) Edwin Groh, 0:2 (74.) Dennis Ruks, 0:3 (79.) Edwin Groh, 1:3 (85.) Jonas Keller. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Jonathan Dom (SRG Rottweil). Die Gastgeber verkauften sich gut, verpassten nach der Pause mit einem Pfostenschuss den Ausgleichstreffer. Danach verhinderte auch SC-Keeper Heiko Angst den Ausgleich, bevor die Gäste innerhalb von sechs Minuten auf 3:0 erhöhten, wodurch die Messe gelesen war.

SV Seitingen-Oberflacht – FSV Schwenningen 2:3 (1:1). – Tore: 1:0 (3.) Mischa Endres (Elfmeter), 1:1 (28.) Ömer Bulut, 1:2 (46.) Peter Calic, 1:3 (58.) Marco Christilli, 2:3 (65.) Georgian-Ioan Birlea. – Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Christian Hafner (Böttingen). – Gelbrot: Halil Gümüscay (73./FSV). In einem kampfbetonten Spiel musste der Bezirksligist alles in die Waagschale werfen, erreichte am Ende verdient die nächste Pokalrunde. (rn)