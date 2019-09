SV Gosheim setzt seine Siegesserie gegen die SpVgg Bochingen fort

In der Fußball-Bezirksliga hat es auch am siebten Spieltag keine Veränderung an der Tabellenspitze gegeben. So kamen der Tabellenführer SpVgg Trossingen (2:0 gegen Schlusslicht SC Wellendingen) sowie Verfolger SV Villingendorf (4:0 beim FV 08 Rottweil) zu Erfolgen. Auch der Höhenflug des SV Gosheim hielt an. Gegen die bisher noch verlustpunktfreie SpVgg Bochingen kam der Tabellendritte zu einem 3:2-Sieg. Der SV Bubsheim (0:1 gegen Winzeln) und der SC Wellendingen stehen auch weiterhin mit nur einem Punkt am Tabellenende.

SV Bubsheim -SV Winzeln 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 (30.) Luca Schwenk. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter. Michael Spieß (SRG Ravensburg). Die Gastgeber lieferten über weite Strecken ein gute Vorstellung ab, doch im Angriff fehlte ihnen die Abschlussqualität. So verpasste Marvin Moser schon in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten. Die Gäste dagegen waren effektiver, nutzten ihre erste Möglichkeit in der 30. Minute zum Führungstreffer aus. Danach war die Partie ausgeglichen. Nachdem SVB-Torhüter Kevin Grepo den zweiten Treffer der Gäste verhindert hatte, drängten die Gäste in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch der starke Henning Schwenk im Tor der Gäste ließ sich nicht überwinden.

FV 08 Rottweil – SV Villingendorf 0:4 (0:3). - Tore: 0:1 (6.) Vincent Krüger, 0:2 (8.) Nico Müller, 0:3 (22.) Patrick Hezel (Elfmeter), 0:4 (70.) Marc Müller. - Zuschauer: 250. - Schiedsrichter: Achim Pockrandt (SRG Lahr). Für den FV 08 Rottweil gab es im Heimspiel gegen den SV Villingendorf nichts zu holen. Die Gäste ließen dem Landesliga-Absteiger nicht den Hauch einer Chance. Über die gesamte Spielzeit waren die Hausherren in der Offensive zu harmlos, leisteten sich stattdessen in der Defensive viele Fehler.

SV Gosheim – SpVgg Bochingen 3:2 (1:1). - Tore: 0:1 (7.) Florian Schlotter, 1:1 (9.) Sebastian Nann, 2:1 (48.) Etienne Wenzler, 2:2 (87.) Florian Schlotter, 3:2 (90.+3, Foulelfmeter) Adem Sari. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Manuel Höcker (Ringingen). Nach dem frühen Rückstand nahm Gosheim das Heft in die Hand, erspielte sich einige gute Torchancen, ging mit diesen aber großzügig um. Nachdem die Gastgeber drei Minuten nach der Pause 2:1 in Führung gingen, entwickelte sich ein offenes Spiel. Nach einem Eckball gelang den Gästen (87.) der Ausgleich. Doch damit wollten sich die Gastgeber nicht abfinden und erzielten in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Nach einem Foulspiel an Sebastian Nann zeigte der Schiri auf den Punkt und Adem Sari traf zum 3:2.

SpVgg Trossingen – SC Wellendingen 2:0 (2:0). - Tore:1:0 (31.) Felix Raith, 2:0 (37.) Christian Balde. - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Furkan Gargar (Weingarten). Die auch weiterhin personell arg gebeutelten Gäste, machten es dem Tabellenführer mit einer starken Defensivleistung nicht leicht. Trossingen bestimmte über die gesamte Spielzeit das Geschehen, hatte auch einige gute Torchancen, ging mit diesen teilweise leichtfertig um. So scheiterte Dimitri Stroh (25.) mit einem Strafstoß an Gästetorhüter Heiko Angst. Nach dem Führungstreffer durch Felix Raith (31.) erhöhte Christian Balde mit einem sehenswerten Schuss aus 18 Metern auf 2:0. Auch nach der Pause waren die Gäste um Schadensbegrenzung bemüht, was ihnen dann auch gelang, weil die Gastgeber die von ihnen bisher gewohnte Zielstrebigkeit vermissen ließen.

SG Bösingen II/SV Beffendorf – FSV Schwenningen 4:2 (3:1). - Tore: 0:1 (3.) Cuma Püskülli (Elfmeter), 1:1 (30.) Patrick Vogel, 2:1 (35.) Simon Jauch, 3:1 (44.) Fabian Schmid (Elfmeter), 3:2 (60.) Chaid Moutassime, 4:2 (80.) Simon Jauch. - Zuschauer: 50. - Schiedsrichter: Chrisowalandis Kalliupis (SRG Tübingen). Nach der frühen Führung der Gäste tat sich die SG schwer, in die Partie zu finden. Nachdem Frans Dorner mit einer guten Parade den zweiten Treffer des Aufsteigers verhindert hatte, legten die Gastgeber zu. Die Folge waren drei Treffer innerhalb einer Viertelstunde zur 3:1-Halbzeitführung. Auch im zweiten Durchgang versteckten sich die Gäste nicht, erzielten nach 60 Minuten den Anschlusstreffer. Erst mit dem 4:2 durch den starken Simon Jauch (80.) war die Partie entschieden.

SG Deißlingen/Lauffen – Lauterbach 2:2 (1:2). - Tore: 1:0 (2.) Robin Schumpp (Elfmeter), 1:1 (3.) Yannick Broghammer, 1:2 (27.) Joshua Broghammer, 2:2 (49.) Robin Schumpp. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Daniel Maier (Ailingen). Durch einen Strafstoß von Robin Schumpp ging die SG schnell in Führung. Doch einen Patzer in der SG-Defensive nutzten die Gäste postwendend zum Ausgleich aus. In der Folgezeit hatte die ersatzgeschwächten Gastgeber Vorteile, doch der Aufsteiger war effektiver und ging in Führung. Vier Minuten nach dem Seitenwechsel nutzte die SG ein Missverständnis in der Kickers-Defensive zum 2:2 aus.

SV Zimmern II – SG 08 Schramberg/SV Sulgen 7:3 (2:1). - Tore: 1:0 (5.) Oskar Szymanski, 1:1 (15.) Albijan Spahija (Elfmeter), 2:1 (17.) Oskar Szymanski, 3:1 (62.) Kevin Müller, 4:1 (64.) Oskar Szymanski, 4:2 (66.), 4:3 (84.) beide Arber Krasniqi, 5:3 (88.) Oskar Szymanski, 6:3 (90.+2) Jannik Thieringer, 7:3 (90.+4) Kevin Müller. - Zuschauer: 60. - Schiedsrichter: Robin Bosch (Dornstetten). – Gelbrote Karte: Arber Krasniqi (90+1/SG).