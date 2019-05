SV Gosheim reist zum Kellerderby nach Böhringen

Am Sonntag hat der SC 04 Tuttlingen in der Fußball-Bezirksliga die Chance, mit Tabellenführer SV Seedorf nach Punkten gleichzuziehen. Während der SC 04 bei der SG Deißlingen/Lauffen spielt (siehe Spiel des Tages), ist der SV Seedorf spielfrei. Am anderen Ende der Tabelle bahnen sich weitere Vorentscheidungen an. So könnte die SG Böhringen/Dietingen nach diesem Spieltag als zweiter Absteiger feststehen. Gegner Gosheim will mit einem Sieg die Abstiegsängste loswerden. Der SV Bubsheim spielt in Villingendorf. Trossingen ist in Zimmern bereits um 13 Uhr zu Gast. Alle anderen Partien beginnen um 15 Uhr.

SV Zimmern II – SpVgg Trossingen (Sonntag, 13 Uhr). Durch den Punktverlust nach Wertung gegen die SG Bösingen II/Beffendorf ist der Zimmerner Klassenverbleib noch nicht gesichert, auch wenn das Abrutschen auf den Relegationsplatz unwahrscheinlich ist. Trossingen kam gegen den SVZ II daheim nicht über ein 1:1 hinaus. Nur mit einem Sieg wird Platz drei noch realistisch sein.

SpVgg 08 Schramberg – SpVgg Bochingen. Für die Talstädter wird es die wohl letzte Möglichkeit auf den direkten Klassenerhalt sein. Gewinnt man selbst und Gosheim oder Bubsheim nicht, dann schrumpft der Abstand auf Platz zwölf auf zwei Zähler. Der Kontrahent aus Bochingen landete vor einer Woche einen 6:1-Sieg über den BSV Schwenningen. Es war der erste Bochinger Sieg seit dem 1:0 gegen Schramberg in der Hinrunde. Zwei 08-Spieler fehlen gesperrt.

SG Böhringen/Dietingen – SV Gosheim. Auch SVG-Spielertrainer Adem Sari muss ein Spiel aussetzen und kann seiner Mannschaft an diesem Spieltag nicht helfen. Bei einem Schramberger Sieg und einer eigenen Niederlage wäre der Gastgeber abgestiegen. Es darf eine kampfbetonte Begegnung erwartet werden.

SC Wellendingen – SV Winzeln. Der SC Wellendingen kommt mit dem Abstiegskampf nicht mehr in Berührung. Trotz der engen Personallage siegte man in Bubsheim (0:1). Ob man gegen Winzeln direkt nachlegen kann, ist fraglich und wäre tabellarisch auch bedeutungslos. Der SVW wird sich für das 1:4 im Hinspiel revanchieren wollen.

SV Villingendorf – SV Bubsheim. Die aktuell drittbeste Mannschaft der Liga erwartet einen Gegner, der immer noch ein wenig zittern muss. Die Bubsheimer sind noch spielfrei und treffen nach dem SVV daheim auf Seedorf. Es wird eine der besten Saisonleistungen nötig sein, wenn man in diesem Spiel punkten möchte. Gleichzeitig hofft man auch auf Bochinger Schützenhilfe.