SV Gosheim prüft den Tabellenführer SV Seedorf

Die Fußball-Bezirksliga Schwarzwald startet am Sonntag in die Rückrunde. Unter anderem findet in Winzeln mit dem heimischen SVW und dem SV Bubsheim das Duell der Aufsteiger statt. Der formstarke SV Gosheim hat Tabellenführer SV Seedorf zu Gast. Die SpVgg Trossingen und der SC Tuttlingen stehen vor lösbaren Heimspielen. Bis auf das Spiel in Zimmern (15 Uhr) wird am Sonntag auf allen Plätzen um 14.30 Uhr angepfiffen. Spielfrei ist Aufsteiger SG Deißlingen/Lauffen.

SV Gosheim – SV Seedorf (Sonntag, 14.30 Uhr). Für die Seedorfer ist es nach dem 3:1-Sieg in Winzeln das zweite schwere Auswärtsspiel in Serie. Der SVG siegte zuletzt 3:2 gegen Villingendorf und wird es auch dem Zweiten schwer machen, die Punkte mitzunehmen. Das Spiel verspricht Spannung und bei einem weiteren Gosheimer Sieg rückt das Team ins vordere Tabellendrittel vor. Allerdings ist die Gosheimer Heimbilanz noch negativ.

SpVgg Bochingen – SV Villingendorf. Die SpVgg Bochingen ist unberechenbar für die Gästeteams. Wenn die Villingendorfer weiter vorne mitspielen wollen, müssen sie den Sieg der Hinrunde (4:0) wiederholen. Der SVV holte aus den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt und wartet seit dem 30. Septembr auf einen Sieg. Bochingen siegte zuletzt zweimal 3:1.

SG Bösingen II/Beffendorf – SC Wellendingen. Beim Blick auf die Tabelle scheint der SCW der klare Favorit zu sein. Doch die SG hat die Abstiegsplätze durch starke Leistungen verlassen können und überraschte daheim bereits mehrfach.

SC 04 Tuttlingen – SGM Böhringen/Dietingen. Trotz der Verletzungssorgen ist das Heimspiel gegen den Tabellenelften eine Pflichtaufgabe für die Donaustädter. Der klare 3:0-Sieg der Vorrunde sollte wieder möglich sein. Der letzte Sieg der Gäste liegt fast zwei Monate zurück.

SpVgg Trossingen – SpVgg Schramberg. Die Musikstädter sind auf dem heimischem Sportgelände in der Favoritenrolle. Die SpVgg Schramberg machte beim 0:3 in Tuttlingen kein schlechtes Spiel und hofft in der Rückrunde, den Abstieg vermeiden zu können. In Schramberg kam Trossingen zum Rundenauftakt zu einem 4:1-Erfolg. Mit einem weiteren Sieg kann man mit Schützenhilfe bis auf Rang drei vorrücken.

SV Winzeln – SV Bubsheim. Im Duell der Aufsteiger spielte der SV Winzeln die bessere Vorrunde und wird vermutlich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Die Bubsheimer wollen bestenfalls schon am Sonntag beginnen, mehr zum Mittelfeld aufzuschließen. Doch der SVW ist daheim favorisiert und hat dort erst zweimal verloren.

SV Zimmern o. R. II – BSV Schwenningen (15 Uhr). Kann der BSV in der Rückrunde eine Aufholjagd starten? Aktuell beträgt der Abstand des Schlusslichts auf das rettende Ufer acht Zähler, doch bei der Zimmerner Reserve sind die Schwenninger nicht chancenlos. Der Gastgeber liegt selbst nur auf Relegationsrang 13 und hat daheim lediglich drei Punkte in der Vorrunde gesammelt. Der BSV Schwenningen hat bisher alle Auswärtsspiele verloren.