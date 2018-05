SV Gosheim macht aus 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat der als Meister feststehende VfL Mühlheim beim SC 04 Tuttlingen mit 0:2 verloren (siehe Spiel des Tages). Durch diesen Sieg hat der SC 04 Tuttlingen weiterhin gute Chancen, den Relegationsplatz zu erreichen. Auf diesem Platz steht momentan der FV 08 Rottweil, der gegen die SG Bösingen II/Beffendorf 2:0 siegreich war. Hinter diesen drei Tabellenplätzen folgt ein breites Mittelfeld. Dieses wird angeführt vom SV Gosheim (3:2 gegen die SG Böhringen/Dietingen) und der SpVgg Trossingen (9:0 beim Absteiger FV Fatihspor Spaichingen). Im Kampf um den Klassenerhalt verbuchten der SV Zimmern II (7:1 gegen die SpVgg 08 Schramberg) und der BSV 07 Schwenningen (3:1gegen den bisherigen Vierten SV Villingendorf) wichtige Siege.

BSV 07 Schwenningen – SV Villingendorf 3:1(1:1). - Tore: 0:1 (18.) Florian Ehnis, 1:1 (30.) Matthias Stumpp, 2:1 (50.) Matthias Stumpp, 3:1(72.) Dennis Stoll. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Matthias Krauß (Deckenpfronn). Nachdem die Gäste bis zur Pause Vorteile hatten, waren sie im zweiten Durchgang nicht wiederzuerkennen. Selbst Trainer Thiemo Martin fand keine Erklärung, „dass wir da so nachgelassen haben“. Somit wurde der BSV immer dominanter. Dabei erzielte Matthias Stumpp (50.) das 2:1, und wiederholte wie schon beim 1:1, seinen Kunstschuss, und traf erneut in den rechten Winkel. Aufgrund der besseren Torchancen nach der Pause war der Sieg für den BSV verdient.

FV 08 Rottweil – SG Bösingen II/Beffendorf 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 (83.) Sascha Mauch, 2:0 (87.) Simon Kläger. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Christoph Merk (Uttenweiler). Es war ein verdienter Sieg des FV Rottweil, der fast die gesamte Partie gegen die ersatzgeschwächten Gäste überlegen war. Doch gegen die lange Zeit gut verteidigende Spielgemeinschaft tat sich der Tabellenzweite schwer. Das Spiel war zerfahren. Fehlpässe und ständige Unterbrechungen nach Fouls verhinderten einen Spielfluss. In der Schlussphase leisteten sich die Gäste zwei entscheidende Fehler, die Sascha Mauch (83.) per Seitfallzieher und Simon Kläger (87.) zum 2:0 ausnutzten. „Die SG hat kaum eine Torchance gehabt. Wir haben das Spiel kontrolliert, hatten aber zu wenig Torabschlüsse“, bilanzierte 08-Trainer Uli Fischer.

FV Fatihspor Spaichingen – SpVgg Trossingen 0:9 (0:4). - Tore: 0:1 (35.) Matthias Ott, 0:2 (38.) Dimitri Stroh, 0:3 (44.) Emanuel Alexi, 0:4 (45.), 0:5 (48.), 0:6 (49.) alle Dimitri Stroh, 0:7 (83.) Artur Anselm, 0:8 (85.) Emanuel Alexi, 0:9 (88.) Dimitri Stroh. - Zuschauer: 50. - Schiedsrichter: Mario Barisic (Sigmaringen). Nachdem Fatihspor über eine halbe Stunde einen Gegentreffer verhindern konnte, benötigten die Musikstädter danach für vier Tore zehn Minuten. Somit führten die Gäste zur Pause 4:0. Gleich nach dem Wechsel erhöhte Dimitri Stroh, der fünf Treffer erzielte, mit einem Doppelpack auf 6:0. Drei weitere Treffer in der Schlussphase zum 9:0 sorgten für eine gelungene Trossinger Generalprobe für das Pokalfinale am kommenden Donnerstag gegen den VfL Mühlheim.

SV Zimmern II – SpVgg 08 Schramberg 7:1 (2:0). - Tore: 1:0 (9.) Hasret Kadrolli (Eigentor), 2:0 (33.) Alexander Hermann, 3:0 (48.) Kevin Müller, 4:0 (50.) Ismail Esen, 4:1 (58.) Damir Omerovic, 5:1 (64.) Kevin Müller, 6:1 (67.) Pascal Gruler, 7:1 (88.) Micha Fuoß. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Christian Cretnik (Haiterbach). - Gelbrote Karte für Benjamin Alili (65./Schramberg). Die mit Spielern aus dem Landesliga-Kader gut aufgestellten Gastgeber waren über die gesamte Spielzeit deutlich spielbestimmend und kamen zu einem auch in dieser Höhe verdienten Erfolg. Die Gäste waren chancenlos und mussten beim Stand von 4:0 auch noch ihren Torhüter Marcel Kehrer verletzungsbedingt auswechseln.

SV Gosheim – SG Böhringen/Dietingen 3:2 (0:1). -Tore: 0:1 (39.) Phillip Baur (Elfmeter), 0:2 (46.) Matthias Mayer, 1:2 (68.) Daniel Nann (Elfmeter), 2:2 (76.) Marc Marquart, 3:2 (79.) Dominik Hermle. - Zuschauer: 110. - Schiedsrichter: Uwe Leuter (Bad Waldsee). Die Gastgeber begannen druckvoll und verpassten in dieser Phase nicht nur einmal den Führungstreffer. Mit einem berechtigten Strafstoß erzielte Phillip Baur (39.) das zu diesem Zeitpunkt überraschende 0:1. Als Matthias Mayer gleich nach der Pause zum 0:2 traf, schienen die Gastgeber auf der Verliererstraße. Doch mit großer Moral kam Gosheim zurück. Per Elfmeter traf Daniel Nann (68.) zum 1:2 und nach einem Freistoß gelang Marc Marquart (76.) per Kopf das 2:2. Nur drei Minuten später sorgte Dominik Hermle für den Gosheimer 3:2-Siegtreffer.

SpVgg Bochingen – SG Aichhalden/Rötenberg 4:2 (2:1). - Tore: 1:0 (2.) Florian Schlotter, 1:1 (17.) Benjamin Borho, 2:1 (32.), 3:1 (47.) beide Stefan Egeler, 3:2 (59.) Thomas Moosmann, 4:2 (90.) Stefan Egeler. - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Tobias Fritz (Hagelloch). - Gelbrote Karte für Thomas Moosmann (90./SG). Die Gäste steckten den schnellen Führungstreffer von Florian Schlotter (2.) gut weg und erzielten durch Benjamin Bohro (17.) das 1:1. Auch nach der erneuten Führung durch Stefan Egeler (32.) hielten die Gäste dagegen und forderten nach einem Foulspiel von Sahin an Steffen Krämer vergeblich einen Strafstoß. Auch in Hälfte zwei hatten die Gastgeber den besseren Start, als Egeler (47.) auf 3:1 erhöhte. Nach dem Anschlusstreffer von Thomas Moosmann (59.) ließ Bochingen nichts mehr zu und erneut Egeler (90.) machte mit dem 4:2 alles klar.

FV Kickers Lauterbach – SC Wellendingen 2:4 (0:0). - Tore: 0:1 (52.) Marius Seemann, 0:2 (52.), 0:3 (67.) beide Martin Volk, 0:4 (71.) Patrick Schneider, 1:4 (75.) Michael Bäuerle, 2:4 (90.+1) Manuel Broghammer. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Karl Haller (Dotternhausen). Die ersatzgeschwächten Gastgeber wirkten nervös und mussten im Duell der Aufsteiger wichtige Punkte dem Gegner überlassen. Bereits im ersten Durchgang hatten die Gäste Vorteile. Doch erst danach klappte es auch mit dem Torschießen. So sorgten ein Doppelpack von Martin Volk sowie je ein Treffer des Torjägerduos Marius Seemann und Patrick Schneider innerhalb von 20 Minuten für die entscheidende 4:0-Führung.