SV Gosheim ist zum Punkten verdammt

Aufsteiger FSV Denkingen mischt die Bezirksliga auf – und daran dürfte sich auch am 8. Spieltag nichts ändern. Schwer vorstellbar ist, dass der SG Schramberg/SV Sulgen der erste Sieg ausgerechnet gegen den Tabellenführer gelingt. Von dem punktgleichen Führungstrio dürfte der SV Villingendorf bei der SpVgg Bochingen die schwierigste Aufgabe vor sich haben. Eine hohe Hürde wartet auf den SV Gosheim gegen den FSV Schwenningen sowie auf den SV Renquishausen, der den SV Zimmern II erwartet. Bis auf zwei Partien erfolgt der Anstoß am Sonntag um 15 Uhr.

SV Gosheim – FSV Schwenningen. Kann der SV Gosheim seinen Negativtrend im Heimspiel gegen den FSV Schwenningen beenden? Von der Ausgangslage eine klare Sache zu Gunsten der Gäste. Nachdem der SV Gosheim auch in Lauterbach eine 0:5-Abfuhr bekam, obwohl die Kickers bis dahin selbst Schwächen in der Abwehr offenbarten, erhielt die Hoffnung nach dem Knotenlöser einen herben Dämpfer. Defensiv hat Gosheim derzeit nicht die nötige Qualität, um bestehen zu können. Doch unter der Woche hat die Mannschaft von Spielertrainer Adem Sari im Bezirkspokal beim SV Tuningen (2:1) gezeigt, dass sie doch noch gewinnen kann. „Auch wenn der Sieg nicht perfekt war, ist er wichtig für die Moral und sollte die Arbeit an den Verbesserungen, die weiterhin notwendig sind, etwas leichter fallen lassen“, sagt Adem Sari. Auch wenn die Maxime von Adem Sari lautet: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, könnte von der Ausgangslage schon Zufriedenheit auslösen, wenn dem SV Gosheim ein Teilerfolg gelingt. Der FSV Schwenningen dagegen hat derzeit einen guten Lauf, will diese günstige Gelegenheit auf einen „Dreier“ nutzen.

SG Schramberg/Sulgen – FSV Denkingen (So., 15.30 Uhr). In dieser Partie sind die Rollen klar verteilt. Die Gastgeber stehen mit nur einem Punkt unten drin, haben nun auch noch mit Arber Krasniqi ihren Torjäger, der zum FV 08 Rottweil wechselte, verloren. Mit dem FSV Denkingen kommt nicht nur der Spitzenreiter nach Schramberg, sondern auch die offensiv stärkste Mannschaft der Liga. Somit kann man im Bernecktal schon mal den "Beton anrühren", damit die Abwehr dichthält. In der Offensive ist der FSV sehr variabel. Timo Klumpp mit acht Toren bester Schütze. Dazu bieten die Gäste mit Andreas Dressler, Maxim Diez, Johannes Hesse oder Kai Stelter weitere Akteure auf, die wissen, wo das Tor des Gegners steht.

SV Bubsheim – SC Wellendingen. Beide Mannschaften fahren in der Anfangsphase der Saison einen Zick-Zack-Kurs. Doch während es beim SV Bubsheim eher nach unten geht, ist der SC Wellendingen seit fünf Begegnungen ungeschlagen und hat den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt. Diesen Kurs möchte man nur zu gern fortsetzen, doch in den Duellen auf dem Heuberg herrscht gewöhnlich ein rauer Wind, da dürfen sich auch die in der Favoritenrolle befindlichen Teams ihrer Sache nicht zu sicher sein. Zuhause ist der SV Bubsheim noch ungeschlagen bei drei Siegen, steht in der Abwehr solide. Der Sport-Club ist als Gast noch ohne Niederlage, rechnet sich daher zumindest einen Teilerfolg aus.

SV Renquishausen – SV Zimmern II. Mit einer starken Leistung wartete der SV Renquishausen gegen Spitzenreiter FSV Denkingen auf. Ob es am Derbycharakter lag, dass man dazu im Stande war und nur knapp mit 2:3 unterlag? Nach dem guten Auftakt mit vier Punkten warten die Gastgeber seit drei Spielen auf etwas Zählbares. Nur wenn es gelingt, gegen den SV Zimmern II an das Niveau von Denkingen anzuknüpfen, wird sich dies ändern. Die SVZ-Zweite hat sich zuletzt wieder stabilisiert, zwei Siege eingefahren. Um weiter nach vorn zu kommen müssen auch die Gäste nachlegen.

Die weiteren Begegnungen:

FV 08 Rottweil – SV Winzeln. (Sa., 15 Uhr); SpVgg Bochingen – SV Villingendorf; SG Böhringen/Dietingen – Kickers Lauterbach; SG Bösingen/Beffendorf – SG Deißlingen/Lauffen.