SV Gosheim im Kellerduell unter Zugzwang

Einige Fußballmannschaften aus der Bezirksliga Schwarzwald bestreiten am Sonntag das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Zusätzlich zur körperlichen Beanspruchung der englischen Woche steht am sechsten Spieltag manch Verein unter Zugzwang. Die Spvgg Trossingen will gegen den SV Bubsheim die vierte Niederlage in Serie vermeiden und der SV Gosheim darf im Kellerduell bei der SGM Bösingen II/Beffendorf nicht verlieren, um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. Auf allen Plätzen ist um 15 Uhr Anpfiff. Die SpVgg Bochingen ist spielfrei.

SV Zimmern II – SV Seedorf (Sonntag, 15 Uhr). Der SVS hat beim 2:1 gegen Trossingen überzeugt. Zimmerns Reserve wird wohl ohne Spieler des Landesliga-Kaders antreten und es schwer haben, gegen das Team um die Spielertrainer Tobias Bea und Tobias Heizmann die Punkte am Ort zu behalten.

SpVgg Trossingen – SV Bubsheim. Die Musikstädter verloren drei Spiele in Serie, Bubsheim musste im Heimspiel gegen den SC 04 Tuttlingen eine 1:8-Klatsche hinnehmen. Der Heimvorteil kann der Spielvereinigung helfen, in die Erfolgsspur zu kommen. Der SVB wird wohl bei anderen Gegner gewinnen müssen, um die Klasse zu halten.

SC 04 Tuttlingen – SV Winzeln. Mit dem Kantersieg unter der Woche hat der neue Tabellenführer aus Tuttlingen ein Ausrufezeichen gesetzt und geht als Favorit in das dritte Saisonheimspiel. Winzeln hat mit Simon Gaus einen gefährlichen Torjäger im Team und konnte neun von möglichen zwölf Zählern einfahren. Die gute Defensive des Teams von SC-Trainer Ertan Tasdemirci (zwei Gegentore) macht den gegnerischen Teams aktuell wenig Hoffnung.

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Gosheim. Der SVG will den ersten Sieg verbuchen. Der engagierte Heimspiel-Auftritt gegen Bochingen (1:1) macht Hoffnung. Offensiv müssen sich die Gäste steigern: Durchschnittlich erzielten sie bislang nur ein Tor pro Partie. Nun trifft Gosheim auf die defensivschwächste Mannschaft und hat die Möglichkeit, die Quote aufzubessern.

SpVgg Schramberg – SG Böhringen/Dietingen. Die Partie scheint ausgeglichen. Daheim ist die Spielvereinigung bisher leer ausgegangen. Mit einem Heimsieg könnte sich Schramberg ins Tabellenmittelfeld orientieren.

BSV Schwenningen – SC Wellendingen. Trotz des Heimspiels wird sich der BSV vermutlich mit Niederlage Nummer fünf anfreunden müssen. Der SC ist in der aktuellen Verfassung zu gut, um beim Tabellenletzten Punkte liegen zu lassen.

SG Deißlingen/Lauffen – SV Villingendorf. Bleiben die Villingendorfer auch in ihrem sechsten Saisonspiel unbesiegt? Das erfahrene Bezirksliga-Team reist zu Aufsteiger Deißlingen/Lauffen, dessen Formkurve nach zuletzt zwei Niederlagen nach unten zeigt. Vielleicht reicht es dennoch für ein Unentschieden.