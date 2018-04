SV Gosheim gewinnt 3:1 beim SC 04

Der SC 04 Tuttlingen hat am Samstag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald sein Heimspiel gegen den SV Gosheim 1:3 (0:1) verloren. Für die Gäste war es der fünfte Sieg im fünften Rückrundenspiel.

Die Gosheimer bestätigten auf dem Kunstrasen im Tuttlinger Donaustadion-Gelände ihre gute Form und gewannen verdient. Die Mannschaft von Trainer Markus Federle war zweikampfstark und in den entscheidenden Situationen entschlossen im Abschluss.

Der SC 04 versuchte zwar, mit Beginn des Spieles die Initiative zu ergreifen, tat sich gegen die in der Abwehr gut stehenden Gäste aber schwer. „Wir sind defensiv richtig gut getanden, haben aus dem Spiel heraus nichts zugelassen“, sagte der Gosheimer Trainer Markus Federle. So kamen die Platzherren in den ersten zehn Minuten zu jeweils zwei Eck- und Freistößen, die aber nichts einbrachten.

Mit zunehmender Spielzeit gestalteten die Gosheimer die Partie ausgeglichen und hatten auch die erste Torchance. Dominik Klemm scheiterte in der 16. Minute nach einem zu kurz abgewehrten Eckstoß mit einem Direktschuss aus acht Metern an SC-Keeper Alex Burdun, der das Leder mit einer Glanztat über das Tor lenkte. Auf der anderen Seite köpfte Emin Tule drei Minuten später einen Eckstoß von Patrick Renner an den Pfosten. Danach spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab.

In der 34. Minute gingen die Gosheimer dann etwas überraschend in Führung. Sebastian Nann war mit einem direkten Freistoß aus rund 40 Metern zum 0:1 erfolgreich. Torhüter Burdun machte dabei keine gute Figur. Doch SC-Trainer Ertan Tasdemirci nahm seinen Torhüter in Schutz: „Bei dem 40-Meter-Schuss ducken wir uns weg und dann kann Alex den Ball nicht halten. Dieses Tor hat uns etwas die Motivation genommen.“

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der SC 04 seine beste Phase. Doch die Platzherren kamen nach zwei guten Angriffen über die rechte Seite nicht richtig zum Abschluss. Über links fand Jonas Andris nach einer guten Einzelaktion keinen Abnehmer.

Besser machten es die Gäste. Nach einem Tuttlinger Ballverlust an der Mittellinie zog Sebastian Nann energisch davon und erzielte in der 56. Minute mit einem platzierten Flachschuss das 0:2. Nach einem Elfmetergeschenk von Schiedsrichter Tobias Neumann verkürzte Florin Tirca auf 1:2 (69. Minute). Durch ungenaue Abspiele brachten sich die Platzherren danach um die eine oder andere Ausgleichschance. So währte die Hoffnung des SC auf ein Remis nur wenige Minuten. Denn in der 80. Minute behauptete sich Andreas Leibinger nach einem Einwurf am Ball und sorgte mit dem Tor zum 1:3-Endstand für die Entscheidung.

SC 04: Alex Burdun, Patrick Renner, Florin Tirca, Marcel John (ab 89. Minute Hannes Zeyher), Robin Petrowski, Jonas Andris (76. Antonio Piccione), Emin Tule, Ali Akkaya (61. Carlos Hehl), Namik Gülal (61. Tim Kammerer), Valerij Bogdanov, Asim Ademi. - SV Gosheim: Markus Gerstner, Dominik Hermle, Richard Bronner, Marc Marquart, Daniel Nann, Burak Demir (90. Patrick Hermle), Dominik Klemm, David Klemm (64. Elias Weber), Andreas Leibinger, Sebastian Nann, Michael Schnee. - Schiedsrichter: Tobias Neumann (Rottweil). - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 (34. Minute) Sebastian Nann, 0:2 (56.) Sebastian Nann, 1:2 (69., Foulelfmeter) Florin Tirca, 1:3 (80.) Andreas Leibinger. - Gelbe Karten: 3/4.