SV Gosheim feiert wichtigen 3:2-Sieg gegen BSV Schwenningen

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat die SpVgg Trossingen am Sonntag für eine faustdicke Überraschung gesorgt und beim bisherigen Tabellenführer SC 04 Tuttlingen mit 3:0 gewonnen (siehe Spiel des Tages). Der SC 04 Tuttlingen büßte nach der ersten Saison-Niederlage die Spitzenposition ein. Diese übernahm Landesliga-Absteiger SV Seedorf, der den SC Wellendingen mit 7:1 abfertigte. Der SV Gosheim besiegte Schlusslicht BSV 07 Schwenningen 3:2 und hat dadurch den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle hergestellt. Die SG Bösingen II/Beffendorf gewann das Derby gegen den SV Zimmern II 3:1. Für die SG war dieser Erfolg der erste in dieser Saison. Auch der SV Winzeln (2:1 gegen die SpVgg 08 Schramberg) war Derbysieger. Der SV Bubsheim musste sich gegen die SG Böhringen/Dietingen mit einem 1:1 zufrieden geben.

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Zimmern II 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 (9.) Jonathan Lehmann, 1:1 (52.) Tim Ziegler, 2:1 (65.) Thomas Eger, 3:1 (81.) Tobias Mei. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Jonas Toranzo (Hechingen). In einem unterhaltsamen Spiel war die SG im ersten Durchgang präsenter und Jonathan Lehmann (9.) erzielte auf Zuspiel von Marius Müller das frühe 1:0. Nach der Pause erzielte Tim Ziegler (52.) mit einem Freistoß, der nicht unhaltbar war, den Ausgleich. Der SVZ bekam nun Oberwasser, hatte Pech, als Matthias Bürkle nur den Pfosten traf. Wenig später schoss Thomas Eger (65.) nach einem Lattenabpraller die SG erneut in Führung. Die Gäste schafften die Wende nicht mehr und kassierten in der Schlussphase durch Tobias Mei das 3:1.

SV Bubsheim – SG Böhringen/Dietingen 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 (55.) Otto Waal, 1:1 (67.) Michael Höhe. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Peter Lehleiter (Hohentengen). Die SG bestimmte über weite Strecken das Geschehen, musste sich aber aufgrund der mangelnden Chancenverwertung mit einem Punkt zufrieden geben. Vor allem im ersten Durchgang verpassten die Gäste nicht nur einmal die Führung. Nach der Halbzeit erzielte Otto Waal mit einem Freistoß aus gut 30 Metern das 1:0. Nachdem sich die Gäste von diesem Schock erholt hatten, traf Michael Höhe (67.) zum 1:1. Die Schlussphase, als die SG den Druck erhöhte, überstand der Aufsteiger nur mit Glück unbeschadet. Unterm Strich ein glücklicher Punkt für den SVB.

SV Seedorf – SC Wellendingen 7:1 (3:0). - Tore: 1:0 (4.), 2:0 (35.), 3:0 (36.) alle Julian Link, 4:0 (56.) Rafal Szopa, 5:0 (60.) Darius Gutekunst, 6:0 (62.) Julian Link (Elfmeter), 7:0 (69.) Jonas Haag, 7:1 (72.) Marius Seemann. - Zuschauer: 180. - Schiedsrichter: Philipp Baur (Ergenzingen). Die Gastgeber spielten wie aus einem Guß und führten nach 36 Minuten durch einen Hattrick von Julian Link mit 3:0. Auch im zweiten Spielabschnitt liefen die Gäste meist nur hinterher und hatten Glück, dass der SVS mit weiteren guten Möglichkeiten großzügig umging. Dennoch erhöhten Rafal Szopa, Darius Gutekunst, Julian Link und Jonas Haag mit vier weiteren Treffern bis zur 69. Minute auf 7:0. Gästetorjäger Marius Seemann sorgte mit einem Kopfball für den Ehrentreffer der enttäuschenden Gäste.

SV Gosheim – BSV 07 Schwenningen 3:2 (2:2). - Tore: 0:1 (12.) Josip Matkovic, 1:1 (37.) Sebastian Nann, 1:2 (38.) Ante Terzic, 2:2 (45.) Sebastian Nann, 3:2 (52.) Daniel Nann. - Zuschauer: 200. - Schiedsrichter: Felix Ehing (Welschingen). Gosheim war von Beginn an das aktivere Team, geriet aber nach einem Torwartfehler, den die Gäste durch Josip Matkovic ausnutzten, in Rückstand. Danach verstärkten die Gastgeber ihre Angriffsbemühungen weiter, doch BSV-Keeper Markus Rössner verhinderte mit guten Paraden das 1:1, das durch Sebastian Nann (36.) doch noch fiel. Doch vom Anspiel weg, brachte Ante Terzic mit einem Kunstschuss den BSV erneut in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel traf erneut Nann zum 2:2. Auch nach der Pause sah man das gleiche Bild. Der BSV versuchte weiter, tief stehend irgendwie einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Gosheim blieb deutlich spielbestimmend, vergab dabei viele gute Möglichkeiten. So war das 3:2 durch Daniel Nann (52.) die magere Ausbeute, die aber den wichtigen Sieg für die Mannschaft von SV-Trainer Adem Sari bedeutete.

SpVgg Bochingen – SG Deißlingen/Lauffen 4:1 (2:1). - Tore: 0:1 (10.) Daniel Matt, 1:1 (14.) Marius Pfänder, 2:1 (17.), 3:1 (53.), 4:1 (82.) alle Stefan Egeler. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Patrick Stephany (Sindelfingen). Die Gäste begannen druckvoll, machten aber in der Anfangsphase aus drei guten Chancen durch Daniel Matt (10.) nur einen Treffer. Bochingen dagegen war effektiver und nutzte seine beiden ersten Möglichkeiten durch Marius Pfänder und Stefan Egeler aus. Die SG verlor danach den Faden und kam nicht mehr in die Partie. Egeler erhöhte noch auf 4:1.

SV Winzeln – SpVgg 08 Schramberg 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 (14.) Simon Gaus, 2:0 (18.) Niklas Sohmer, 2:1 (63.) Thomas Schondelmaier. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Joachim Ernst (Erzingen). Winzeln erwischte einen guten Start und führte nach 18 Minuten mit 2:0. Doch mit zunehmender Spielzeit legten die Gäste deutlich zu und kamen auch zu guten Torchancen. Doch die Abschlussschwäche der Talstädter verhinderte zumindest einen Teilerfolg. Es reichte stattdessen nur zum 2:1 durch Thomas Schondelmaier.