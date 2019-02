SV Geisingen trifft in Möhringen auf SC 04 Tuttlingen

Der südbadische Fußball-Landesligist SV Geisingen trifft am Sonntagmorgen auf den Bezirksligisten SC 04 Tuttlingen. Die Partie wird um 11 Uhr auf dem Platz in Möhringen ausgetragen. Das für Samstag geplante Testspiel des VfL Mühlheim beim Verbandsligisten FC Albstadt fällt aus.

SV-Trainer Andreas Probst, der auch einige Jahre beim SC 04 gearbeitet hat, hofft auf eine Leistungssteigerung seiner Elf. Beim knappen 2:1-Erfolg am Mittwoch Abend bei der SG Aichhalden/Rötenberg zeigte er sich alles andere als zufrieden. „Wir haben viel liegen lassen und waren in den Zweikämpfen nicht konsequent genug“, sieht er in seinem Team noch Handlungsbedarf. In guter Frühform präsentiert sich Torjäger Luca Arceri, der beide Treffer erzielte.

Neben dieser Partie finden am Wochenende viele weitere Testspiele statt. Nachstehend ein Überblick der geplanten Freundschaftsspiele.

Samstag: 11.45 Uhr: SG Fridingen/Mühlheim II – SG Liptingen/Emmingen (Umläufle Tuttlingen). - 12.30 Uhr: SV Gosheim – FC Königsfeld (in Frittlingen), FV Möhringen II – FC Gutmadingen II. - 13 Uhr: SG Deißlingen/Lauffen II – SV Deilingen. - 13.30 Uhr: SV Seedorf – TSG Balingen II, FSV Denkingen – SV Irslingen, FC Göllsdorf – FC RW Reichenbach. - 14 Uhr: SV Wurmlingen II – SG Liptingen/Emmingen II, SpVgg Trossingen II – SG Nusplingen/Obernheim. - 14.15 Uhr: SV Böttingen – SV Irslingen (in Denkingen). - 14.30 Uhr: FC Frittlingen – FSV Zepfenhan, TSV Laufen/Eyach – TV Wehingen, VfR Stockach – FC Gutmadingen. - 15.15 Uhr: FSV Denkingen – SV Böttingen. - 15.30 Uhr: SC 04 Tuttlingen II – SG Dürbheim/Mahlstetten. - 16 Uhr: FV Möhringen – FC 08 Villingen A-Junioren, FSV Schwenningen – Hattinger SV, SV Wurmlingen – Jadran Balingen. - 17 Uhr: KF Shqiponja Tuttlingen – SpVgg Aldingen.

Sonntag: 11 Uhr: SV Geisingen – SC 04 Tuttlingen (in Möhringen). - 12 Uhr: SC 04 Tuttlingen II – SV Herrenzimmern. - 14 Uhr: SV Seitingen-Oberflacht – SV Aasen, TSF Dornhan – FV 08 Rottweil. - 15 Uhr: Fatihspor Spaichingen – FSV Schwenningen II, Croatia Reutlingen – SpVgg Trossingen (Dietweg-Stadion). - 17 Uhr: Türk. SV Singen – SV Immendingen.