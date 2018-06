SV Geisingen spielt um Einzug ins Finale

Drei südbadische Fußballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen sind am Mittwoch, 10. Mai, im Einsatz. Während der SV Immendingen und der FC Schwandorf/Worndorf Nachholspiele in der Punkterunde bestreiten, kämpft der SV Geisingen um den Einzug ins Bezirkspokal-Endspiel.

Bezirksliga Schwarzwald: SV Immendingen – SV Grafenhausen (Mittwoch, 19.30 Uhr). Die Immendinger warten in dieser Saison noch auf den ersten Sieg gegen den SV Grafenhausen. Im Pokal gab es eine 1:3-Niederlage und im Hinrundenspiel ein 3:3-Unentschieden. Die bisherigen Leistungen und Ergebnisse im Frühjahr sprechen diesmal aber für einen Sieg der Platzherren. Die Gäste reisen als Schlusslicht an und haben von ihren bisherigen 25 Punktspielen erst zwei gewonnen.

Kreisliga A Bodensee, Staffel 3: SG Illmensee/Heiligenberg – FC Schwandorf/Worndorf (Mittwoch, 18.45 Uhr). Diese Partie war am letzten April-Sonntag wegen unerwarteter Schneefälle in Illmensee ausgefallen. Die Gäste haben 42 Punkte auf dem Konto und sind Zweiter. Sie wollen zumindest einen Punkt mitnehmen, um den Vier-Punkte-Vorsprung auf den Gastgeber zu wahren. Das Hinspiel gewann der auswärts bisher sieben Siege aufweisende FC 3:0.

Bezirkspokal Schwarzwald, Halbfinale: FC Dauchingen – SV Geisingen (Mittwoch, 19 Uhr). Der Einzug ins Pokalfinale wäre für den SV Geisingen ein schöner Erfolg. In der Punkterunde trennten sich beide Mannschaften in Dauchingen 1:1. In Geisingen setzte sich der SV 2:0 durch.