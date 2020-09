SV Geisingen sinnt auf Rache nach der Pokalniederlage

Die südbadischen Fußballvereine aus dem Kreis Tuttlingen kämpfen an diesem Wochenende wieder um Punkte. Insgesamt sind 15 Teams im Einsatz. Der FV Möhringen (Bezirksliga Bad. Schwarzwald) steht beim FC Bräunlingen vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Partien mit Beteiligung der SG Emmingen/Liptingen wurden abgesagt.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV Geisingen – FV Tennenbronn (Samstag, 15.30 Uhr). Am Mittwoch stand man sich noch im Bezirkspokal gegenüber (1:2), drei Tage später im Ligabetrieb. Der SVG startete mit einem Zähler aus zwei Spielen und will das Heimrecht gegen den FVT diesmal in Punkte ummünzen. Im Pokal profitierten die Gäste von zwei Toren vor der Pause.

FC Bräunlingen – FV Möhringen (Sonntag, 15 Uhr). Nach fast elf Jahren bei Oberligist FC 08 Villingen ist Tevfik Ceylan vor dieser Saison als Spielertrainer nach Bräunlingen gewechselt und trainiert das Team dort mit Andreas Holdermann. Sechs Punkte und 12:3-Tore nach zwei Spielen sprechen eine klare Sprache. Die Möhringer bestreiten ihr drittes Auswärtsspiel in Serie und sollten nach zwei Siegen in Serie mit genug Selbstvertrauen anreisen.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SV Öfingen – SG Kirchen-Hausen (Samstag, 16 Uhr). Saisonstart in der A 2 Badischer Schwarzwald: Sowohl Öfingen als auch die SG mussten unter der Woche im Pokal bereits die Segel streichen. Wer nach der langen Ligapause den besseren Start erwischen könnte, ist völlig offen. Kirchen-Hausen spielte eine überzeugende Saison 2019/20.

FC Lenzkirch – SV TuS Immendingen (Sonntag, 15 Uhr). Vor ziemlich genau einem Jahr behielt Immendingen in diesem Duell daheim mit 3:0 die Oberhand. Nach guten Ergebnissen in der Vorbereitung und dem Pokal-Weiterkommen (3:2 beim FC Triberg) ist dem SVI ein guter Start zuzutrauen.

Kreisliga A 2 Bodensee

SG Stahringen/Espasingen – SG Emmingen/Liptingen abgesagt.

Hattinger SV – SC Gottmadingen-Bietingen II (Sonntag, 15 Uhr). Drei Punkte nach zwei Partien: Das haben der Hattinger SV und die SC-Zweite gemeinsam. Ob der HSV das Heimspiel ähnlich deutlich gewinnt wie in der Vorsaison (6:2)?

FC Bodman-Ludwigshafen – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen. Null Punkte und bereits 0:9-Tore hat der FC nach zwei Spieltagen vorzuweisen. Gegen den gut gestarteten FC Bodman-Ludwigshafen will das Team von Spielertrainer Andre Eckstein mit Sicherheit eine Reaktion zeigen.

SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen – FC Wahlwies (15.30 Uhr). Die SG B.-A.-T./K.-L. von Neu-Trainer Dirk Ruddies startete – wie in der Vorsaison – sehr gut in die Runde. Gegner FC Wahlwies wechselte aus Staffel 1 in die Kreisliga A 2.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

FC Grüningen – FC Gutmadingen II (Sonntag, 15 Uhr). die Gutmadinger Landesliga-Reserve trifft zum Auftakt mit dem FC Grüningen auf den Vorjahres-Elften.

SG Aulfingen/Leipferdingen – TuS Oberbaldingen. Das letzte Duell dieser Teams entschied Oberbaldingen klar für sich (7:0). Ob die SG daheim eine Reaktion zeigen kann?

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

SV Geisingen II – FV Tennenbronn II (Samstag, 17.15 Uhr). Nach dem Bezirksliga-Duell dieser Vereine duellieren sich die zweiten Mannschaften in der Kreisliga B.

FC Bräunlingen II – FV Möhringen II (Sonntag, 13.15 Uhr). In torreichen ersten zwei Spielen holte sowohl der FVT II als auch der FVM II jeweils drei Punkte. Für Bräunlingen spricht der Heimvorteil.

Kreisliga B 6 Bad. Schwarzwald

SV Öfingen II – SG Kirchen-Hausen II (Samstag, 14.15 Uhr). Vor knapp einem Jahr kam die SG-Zweite in Öfingen zu einem 6:1. Der Gastgeber wird sich nach der langen Pause besser präsentieren wollen.

FC Lenzkirch II – SV TuS Immendingen II (Sonntag, 13.15 Uhr). Der FC Lenzkirch II wurde Zweiter in der abgebrochenen Spielzeit, hat allerdings nur ein Testspiel absolviert. Die gesammelte Spielpraxis spricht für den SVI II.

Kreisliga B 2 Bodensee

SV Meßkirch II – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen II (Sonntag, 12.30 Uhr). Die Gästeabwehr kassierte zum Auftakt bereits sieben Gegentreffer. Beim SV Meßkirch II steht das zweite Saisonspiel auf dem Programm.

SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen II – SG Zoznegg/Winterspüren. Die SG-Zweite genießt Heimrecht und hofft auf den ersten Erfolg in der noch jungen Saison.

SG Boll-Krumbach-Bietingen/Gallmannsweil – SG Emmingen/Liptingen II abgesagt.