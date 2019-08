SV Geisingen muss sich steigern

Ab diesem Wochenende bricht sich alle südbadischen Fußballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen die neue Spielzeit an. Während die Mannschaften aus dem Bezirk Badischer Schwarzwald schon zum zweiten Spieltag antreten, beginnt im Bezirk Bodensee ab heute Mittag der Spielbetrieb. Der SV Geisingen, der einzige südbadische Bezirksliga-Vertreter aus dem Kreis, tritt morgen in Hochemmingen an.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Hochemmingen – SV Geisingen (Sonntag, 18 Uhr). Der neue SVG-Trainer Stefan Pröhl erwartet einen starken Gegner und verlangt von seiner Mannschaft eine Steigerung nach der Auftaktpleite gegen Königsfeld (0:6), wie er im Interview unter der Woche mitteilte. Im Pokalspiel am Dienstag gegen Ligakonkurrent SV Aasen gelang das Weiterkommen (4:1). Auch der Gastgeber will nach zwei Spieltagen nicht punktlos dastehen. Der FCH unterlag in Tennenbronn mit 3:5

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SSC Donaueschingen – SV TuS Immendingen (Samstag, 17 Uhr). In den vergangenen drei Aufeinandertreffen behielt der Gast aus Immendingen die Oberhand. Doch der SSC spielt seit zwei Jahren ganz vorne mit, wurde in der abgelaufenen Saison Dritter. Ob dem SVI auswärts der erste Sieg gelingt, ist fraglich.

FC Löffingen II – FV Möhringen (Sonntag, 15 Uhr). Löffingen musste ein 1:5 in Eisenbach einstecken, der FVM startete mit einem 3:1 gegen den SV Hinterzarten. Wenn diese Teams aufeinandertrafen, endete es zuletzt häufig torreich. Ende März siegte der FVM 5:0 bei der Löffinger Reserve. Ob die Gäste auch diesmal so klar erfolgreich sein können, wird sich zeigen.

SG Kirchen-Hausen – SV Eisenbach. Durch die drei Punkte am ersten Spieltag reihen sich beide vorne im Klassement ein. Der SG Kirchen-Hausen ist daheim der nächste Sieg zuzutrauen. Sheriff Jallow (SG K-H) und Marco Wirbser (SVE) haben jeweils schon drei Treffer erzielt und wollen nachlegen.

Kreisliga A 2 Bodensee

SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen – SG Tengen-Watterdingen (Samstag, 16 Uhr). Die neuformierte SG startet mit einem Heimspiel (in Buchheim) und hofft sicher auf eine ruhigere Saison als zuletzt. Die Bilanz gegen den heutigen Gegner, Fünfter der Saison 2018/19, ist in der jüngeren Vergangenheit eher ernüchternd. Seit drei Spielen konnte man gegen die SG Tengen-Watterdingen nicht punkten.

Hegauer FV II – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen (Sonntag, 15 Uhr). Der FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen will die Saison zwischen Platz drei und Sieben beenden. Zum Start gibt es sicherlich leichtere Aufgaben, als bei der Landesliga-Reserve des Hegauer FV antreten zu müssen, welche vergangene Spielzeit Platz drei einnahm. Es wird für die Gäste das erste Pflichtspiel unter dem neuen Spielertrainer Andre Eckstein sein.

FC Überlingen II – Hattinger SV. Der Bezirksliga-Absteiger trifft auf ein Team, das in seine fünfte Saison in dieser Liga geht. Wie die Gäste mit den vielen personellen Umstellungen zurechtkommen, wird sich erst nach mehreren Spieltagen zeigen. Als Ziel hat man einen vorderen Tabellenplatz angegeben.

SG Liptingen/Emmingen – SV Orsingen-Nenzingen. Bei der SG Liptingen/Emmingen gab es im Sommer nur wenige personelle Wechsel. Das Ziel ist das obere Tabellendrittel. Den morgigen Gegner hat man selbst als Favorit auf die Meisterschaft angegeben. Somit kann das Heimspiel für das Team von Andreas Wetzel direkt als Gradmesser gesehen werden.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen II – FC Grüningen (Sonntag, 15 Uhr). Die FCG-Zweite kann mit einem Heimerfolg einen Sechs-Punkte-Start hinlegen. Grüningen ist noch punktlos.

SG Döggingen/Hausen vor Wald – SG Aulfingen/Leipferdingen. Im ersten Saisonspiel bekommt es die SG Aulfingen/Leipferdingen mit einem Gegner zu tun, der gut startete und leicht favorisiert ist.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

FC Hochemmingen II – SV Geisingen II (Sonntag, 15 Uhr). Die Heimelf spielte zuletzt Unentschieden (1:1), der Geisingen II unterlag 0:1. Wem gelingen die ersten drei Zähler?

Kreisliga B 6 Bad. Schwarzwald

SSC Donaueschingen II – SV TuS Immendingen II (Samstag, 15.15 Uhr). Beide Mannschaften haben die Chance auf den perfekten Saisonstart. Für den SSC spricht das Heimrecht.

SG Kirchen-Hausen II – SV Eisenbach II (Sonntag, 13.15 Uhr). Ob sich die SG-Zweite von dem 1:8 erholt hat? Für die Gäste ist es das erste Saisonspiel.

Kreisliga B 5 Bodensee

SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen II – SV Meßkirch II (Samstag, 14 Uhr). Die zweite Mannschaft der neuen SG empfängt zum Auftakt den SV Meßkirch II in Buchheim.

FC Hohenfels-Sentenhart – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen II (16 Uhr). Das Spiel des FC S-W-N II in Hohenfels ist offen.

Kreisliga C 2 Bodensee

PTSV Nordstern Singen-Schlatt – Hattinger SV II (Samstag, 16 Uhr). Die Kreisliga A-Reserve des Hattinger SV tritt in Singen an. Beide Teams kennen sich aus der Liga.

SG Liptingen/Emmingen II – SV Schlatt a. R. (Sonntag, 12.45 Uhr). Zwischen den Teams darf eine ausgeglichene Begegnung erwartet werden.

Kreisliga C 4 Bodensee

SV Denkingen III – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen III (Sonntag, 10.30). Bereits morgen Vormittag treffen die beiden dritten Mannschaften in Denkingen aufeinander. Der Gastgeber ist favorisiert.