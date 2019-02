SV Geisingen feiert Torfestival beim SC 04 Tuttlingen

Mit einem 8:8 (6:4) hat der SV Geisingen gegen den SC 04 Tuttlingen ein regelrechtes Torfestival gefeiert. „Nach vorne haben wir super agiert, nach hinten ließen wir zu viel zu. Hier machte sich auch das Fehlen von Stammtorhüter Patrick Rominger bemerkbar. Wir können aus dieser Partie aber einiges Positives ziehen“, analysierte SV-Trainer Andreas Probst die prächtige Trefferquote. Neuzugang Bernhard Suker sowie Fabian Federle zeichneten sich als zweifache Torschützen für den SVG aus. Die weiteren Treffer erzielten Antonio Zubcic, Isa Sabuncuo, Dominik Herfort und Johannes Amann. Am morgigen Dienstag (19.15 Uhr) tritt der SV Geisingen beim Landesligisten SV Zimmern an. In diesem Leistungstest muss Coach Probst auf die beiden Studenten Fabian und Simon Federle verzichten.